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هندسة المنتجات الرقمية

 هندسة المنتجات الرقمية
تسريع نتائج الأعمال وتحسين الميزة التنافسية من خلال المنتجات والمنصات المخصصة
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أشخاص يبتسمون أثناء اجتماع مكتب غير رسمي
تصميم منتجات رقمية مبتكرة

يمكن للمنتجات الرقمية التحويلية فتح آفاق مصادر جديدة للإيرادات، وتعزيز الولاء من خلال الخدمات الموسعة وتحسين إنتاجية الموظفين. ومن خلال الخبرة العميقة في هندسة المنتجات التي تتمتع بها Dialexa، وهي إحدى شركات IBM، وقدرات السحابة الهجينة وتحوُّل الأعمال التي توفرها IBM، نساعد العملاء على تحويل الأفكار إلى محافظ منتجات متميزة تُسهم في تسريع وتيرة النمو. ومن خلال التركيز على تحسين عمليات الأعمال والنتائج، تساعدك خدمات هندسة المنتجات الرقمية عالية الجودة التي نقدمها في كل خطوة على الطريق سواء فيما يتعلق بفِرَق هندسة المنتجات أو دورات التطوير أو قابلية التوسع أو تسريع وقت الوصول إلى السوق. يضمن لنا مستوى النضج الذي وصلنا إليه في الاستراتيجية والتصميم وتحسينات التكنولوجيا وتطوير البرمجيات مساعدتك على بناء المنتج المناسب، بالطريقة المناسبة، للفرصة المناسبة في السوق لتعزيز فرص نجاح منتجك الرقمي.

 تعرف على المزيد حول Dialexa، إحدى شركات IBM
الفوائد
نهج مميز لتطوير المنتجات

لقد صممنا نهج منتجات يحقِّق نتائج قابلةً للقياس. ويتميز إطار عملنا العملي بسجلنا الحافل في تصميم وبناء وإطلاق منتجات تقنية تجارية بنجاح.
موهبة استثنائية

يتمتع فريقنا بمجموعة واسعة من المهارات في مجالات مثل وضع المفاهيم، والمنهجية، وتصميم المنتجات، وتطوير المنتجات، والنماذج الأولية، والهندسة الرقمية، والتقنيات الجديدة، والتحول؛ فهو يتضمَّن مصممين يفهمون الهندسة ومهندسين يفهمون التصميم.
ثقافة الجودة التعاونية

يتم توزيع أنشطة ضمان الجودة التقليدية عبر الفريق بأكمله لبناء مساءلة جماعية. يتم إجراء اختبار الجودة باستمرار، ويتم تحديثه في جميع مراحل مشاركتك، ويتم النظر إليه على أنه نتيجة مرغوب بها وليس مجرد خطوة في العملية.
إطار عمل موثوق ومجرَّب
يمتد نهج Dialexa Defined الخاص بنا ليشمل العناصر الثلاثة الأساسية لهندسة المنتجات الرقمية الناجحة: وهي الاستراتيجية والتطوير والأداء.
القدرات تحويل منتجات المؤسسات

نحن نساعد المؤسسات على تبني عقلية المنتجات المبتكرة وتوسيع نطاقها، بدءًا من المواءمة حول احتياجات عملك وتحليل متطلبات السوق والعملاء ووصولًا إلى وضع رؤية المنتج وخارطة الطريق.

 هندسة المنتجات الرقمية

نتعاون مع العملاء -في أي مرحلة من مراحل العملية- لتقييم المنتجات الحالية أو تحديد الفرص غير المستغلة التي يمكن ترجمتها إلى منتجات وخدمات جديدة مفيدة، لنقدِّم لك الدعم في وضع الاستراتيجية والتطوير والأداء.

 خدمات إدارة المنتجات الرقمية

نعمل على إدارة وتحسين معدل نجاح المنتجات التي يتم نشرها من خلال الاستفادة من القدرات والأتمتة للتطوير والدعم المستمرين.
تعاون مع IBM Garage
تُعدّ IBM Garage نهجًا تعاونيًا ومباشرًا وهي أساس IBM Consulting. وتُجسِّد منهجية IBM Garage نقطة التقاء الاستراتيجية والتصميم والتقنية والثقافة والابتكار. نعمل معًا على تنظيم ورش عمل للممارسات وتطوير التقنيات وتوفير الخبرة التي يحتاجها عملك للمساعدة على تخطيط رحلة التحول الخاصة بك بدايةً من التفكير وانتقالًا إلى البناء ووصولًا إلى توسيع النطاق. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
كانت Dialexa تمتلك مهارات لم نكن نمتلكها في تطوير المنتجات. ولقد ساعدتنا خلال عملية التصميم والتطوير، ما ساهم في تسريع الجدول الزمني لطرح منتجاتنا في السوق. Michael Besedick نائب رئيس قسم التحليلات التوجهات الجراحية استكشف رحلتهم نحو تقديم أنفسهم كشركة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا

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