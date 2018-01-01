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IBM iX
يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting. من خلال العمل عند نقطة التقاء الإستراتيجية والتصميم والتقنية، نساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على إنشاء تجارب ومنتجات وخدمات أفضل تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.
بفضل خبراتنا الواسعة وشراكاتنا التي تشمل مجالات الاستراتيجية والتصميم والتطوير والخدمات المدارة عبر شبكة عالمية تضم 60 استوديو، نتبع نهجًا إنسانيًامبتكرًا لتصميم الأعمال، ما يساعد على تسريع الابتكار وتحقيق التحول على نطاق واسع.
إحدى أكبر شركات تصميم التجارب في العالم، وتمتلك ما يقرب من 60 استوديو تصميم وشبكة عالمية من الاستراتيجيين والمصممين والمطورين والتقنيين ومهندسي البيانات ذوي الخبرة الواسعة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وبائعي البرامج المستقلين.
كجزء من IBM، نقدم قدرات شاملة وواسعة النطاق. من استراتيجية التجربة إلى تصميم وتسليم وتحسين تجارب الموظفين والعملاء، نستخدم البيانات والأدوات والتقنيات التي تجعل ذلك ممكنًا.
بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية عالمية المستوى التي نمتلكها، نعمل مع نظام بنائي متنوع من الشركاء لتحقيق القيمة والتميز من خلال تطوير تجارب استثنائية للموظفين والعملاء.
يساعد IBM iX في تصميم وتقديم تجارب تركز على الإنسان، تغطي دورة حياة العميل بالكامل، من المبيعات والخدمات إلى التسويق والتجارة. نساعد العملاء على تحديد استراتيجيتها وتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الرؤى ومهام سير العمل الذكية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
يساعدك IBM iX على تصميم وتقديم تجارب تتمحور حول الإنسان لتلبية احتياجات الموظفين المتغيرة باستمرار من خلال رؤى قائمة على البيانات ومهام سير عمل ذكية.
تساعد IBM الشركات على تصميم ونشر منتجات وخدمات ذكية تُحدث تحولاً جذريًا في الصناعات، وتزيد من ولاء العملاء، وتفتح آفاقًا جديدة للإيرادات.
تحويل بيانات التنس إلى رؤى لتعزيز تجربة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.
تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
ساهم التحول في التسويق الذي أجرته شركة IBM مع Adobe بشكل جذري في تبسيط هيكلنا التسويقي والتقنيات المستخدمة.
تعزيز نمو الإيرادات وبناء الولاء عبر منصة تسويق رقمية جديدة.
تقوية علاقة السائقين بالعلامة التجارية وتعزيز ولائهم لها من خلال تحسين التجربة الرقمية.
توفير مسار سريع وفعال لأصحاب العلامات التجارية لإنشاء تجربة رقمية رائعة.
يرى 62٪ من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث تغييرًا جوهريًا في تصميم التجارب المؤسسية. تعرف على كيفية تحسين تفاعلاتك مع العملاء والموظفين من خلال إنشاء رحلات فائقة التخصيص.
شاهد إعادة هذه الندوة عبر الإنترنت التي تضم نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، واكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث تحولًا جذريًا في تجاربك من خلال توسيع النطاق على مستوى مؤسستك وتحقيق قيمة تجارية دائمة.
مع النمو الهائل في حجم ونطاق إنتاج المحتوى، أصبح لزامًا على المنظمات إعادة تصميم آليات إنشاء المحتوى وتسليمه وتتبع أدائه.
صُنِّفت شركة IBM Consulting شركةً رائدةً في تقييم 2024 Everest PEAK Matrix Assessment for Digital Transformation Consulting Services for North America.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
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