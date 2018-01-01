الصفحة الرئيسية

الاستشارات

IBM iX

 يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting
نتبع منهجًا قائمًا على البيانات ويستند إلى التصميم لتجربة التحوّل.
إعادة ابتكار التجارب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
رسم توضيحي لسبعة مكعبات بيضاء مرتَّبة على شبكة بيضاء من المربعات مكونة نمطًا
ابنِ عملك بتصميم مخصص

يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting. من خلال العمل عند نقطة التقاء الإستراتيجية والتصميم والتقنية، نساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على إنشاء تجارب ومنتجات وخدمات أفضل تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.

بفضل خبراتنا الواسعة وشراكاتنا التي تشمل مجالات الاستراتيجية والتصميم والتطوير والخدمات المدارة عبر شبكة عالمية تضم 60 استوديو، نتبع نهجًا إنسانيًامبتكرًا لتصميم الأعمال، ما يساعد على تسريع الابتكار وتحقيق التحول على نطاق واسع.
ما الجديد؟ تعزز IBM قيمة العميل وعمل الاستشاريين باستخدام IBM Consulting Advantage تتعاون Salesforce وIBM لتقديم الذكاء الاصطناعي والوكلاء المستقلين
المزايا
الموارد المحلية، على نطاق عالمي  

إحدى أكبر شركات تصميم التجارب في العالم، وتمتلك ما يقرب من 60 استوديو تصميم وشبكة عالمية من الاستراتيجيين والمصممين والمطورين والتقنيين ومهندسي البيانات ذوي الخبرة الواسعة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وبائعي البرامج المستقلين.
قدرات شاملة  

كجزء من IBM، نقدم قدرات شاملة وواسعة النطاق. من استراتيجية التجربة إلى تصميم وتسليم وتحسين تجارب الموظفين والعملاء، نستخدم البيانات والأدوات والتقنيات التي تجعل ذلك ممكنًا.
شراكات استراتيجية عالمية المستوى 

بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية عالمية المستوى التي نمتلكها، نعمل مع نظام بنائي متنوع من الشركاء لتحقيق القيمة والتميز من خلال تطوير تجارب استثنائية للموظفين والعملاء.
القدرات تحوُّل تجربة العملاء 

يساعد IBM iX في تصميم وتقديم تجارب تركز على الإنسان، تغطي دورة حياة العميل بالكامل، من المبيعات والخدمات إلى التسويق والتجارة. نساعد العملاء على تحديد استراتيجيتها وتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الرؤى ومهام سير العمل الذكية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.

 

 قدراتنا على تحويل دورة حياة العملاء تحويل تجربة الموظف

يساعدك IBM iX على تصميم وتقديم تجارب تتمحور حول الإنسان لتلبية احتياجات الموظفين المتغيرة باستمرار من خلال رؤى قائمة على البيانات ومهام سير عمل ذكية.

 استكشف قدراتنا المتعلقة بتجارب الموظفين هندسة المنتجات وتصميم الخدمة  

تساعد IBM الشركات على تصميم ونشر منتجات وخدمات ذكية تُحدث تحولاً جذريًا في الصناعات، وتزيد من ولاء العملاء، وتفتح آفاقًا جديدة للإيرادات.

 تعرَّف على هندسة المنتجات الرقمية
شارك في الإنشاء مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تحويل بيانات التنس إلى رؤى لتعزيز تجربة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.
Virgin Money

تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
IBM

ساهم التحول في التسويق الذي أجرته شركة IBM مع Adobe بشكل جذري في تبسيط هيكلنا التسويقي والتقنيات المستخدمة.
شركة MOL Group

تعزيز نمو الإيرادات وبناء الولاء عبر منصة تسويق رقمية جديدة.
شركة Audi

تقوية علاقة السائقين بالعلامة التجارية وتعزيز ولائهم لها من خلال تحسين التجربة الرقمية.
Campari Group

توفير مسار سريع وفعال لأصحاب العلامات التجارية لإنشاء تجربة رقمية رائعة.

الرؤى

تركز الشركات الرائدة حاليًا على إعادة ابتكار نماذج الأعمال بالكامل بدلاً من الاكتفاء بتحقيق عوائد استثمارية بسيطة، وذلك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. اقرأ التقرير
التجارب المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
تعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري للحصول على ميزة تنافسية
كيفية الانطلاق إلى الأمام بيقين في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
الموارد دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يرى 62٪ من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث تغييرًا جوهريًا في تصميم التجارب المؤسسية. تعرف على كيفية تحسين تفاعلاتك مع العملاء والموظفين من خلال إنشاء رحلات فائقة التخصيص.

 هل تحقق استراتيجيتك للذكاء الاصطناعي التوليدي عائد استثمار؟

شاهد إعادة هذه الندوة عبر الإنترنت التي تضم نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، واكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث تحولًا جذريًا في تجاربك من خلال توسيع النطاق على مستوى مؤسستك وتحقيق قيمة تجارية دائمة.

تقرير IBV: سلسلة توريد المحتوى الثورية

مع النمو الهائل في حجم ونطاق إنتاج المحتوى، أصبح لزامًا على المنظمات إعادة تصميم آليات إنشاء المحتوى وتسليمه وتتبع أدائه.

 رواد في استشارات التحول الرقمي

صُنِّفت شركة IBM Consulting شركةً رائدةً في تقييم 2024 Everest PEAK Matrix Assessment for Digital Transformation Consulting Services for North America.

رواد في تطوير البرمجيات المخصصة

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم معلومات مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن اعرف المزيد تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.

 استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم. 

سجل الآن