يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting. من خلال العمل عند نقطة التقاء الإستراتيجية والتصميم والتقنية، نساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على إنشاء تجارب ومنتجات وخدمات أفضل تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.

بفضل خبراتنا الواسعة وشراكاتنا التي تشمل مجالات الاستراتيجية والتصميم والتطوير والخدمات المدارة عبر شبكة عالمية تضم 60 استوديو، نتبع نهجًا إنسانيًامبتكرًا لتصميم الأعمال، ما يساعد على تسريع الابتكار وتحقيق التحول على نطاق واسع.