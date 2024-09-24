"علامتك التجارية هي تجربتك وتجربتك هي علامتك التجارية". بهذه الكلمات، يعبّر آري شينكين، نائب رئيس قسم الطلب العالمي في شركة IBM، عن حقيقة بديهية للاقتصاد الرقمي ومبدأ توجيهي وراء التحول التسويقي الأخير لشركة IBM.

يذكر شينكين قائلاً: "يمكنك القيام بكل الإعلانات التي تريدها والتواجد على جميع المنصات الاجتماعية، ولكن بعد خمس دقائق من تجربة شخص ما لمنتجك أو خدمتك، يكون قد اتخذ قراره". "إذا كانت علامتك التجارية هي تجربتك، وفي العالم الرقمي فإن تجربتك هي التي تقود الطلب، فعليك أن تبدأ وتعمل بشكل عكسي من تجربة العملاء".

وقد دفعت هذه الرؤية المسوقين في شركة IBM إلى التفكير في مشاركة العملاء عبر جميع القنوات. ووجدوا أن البيانات المنفصلة تمنع المسوقين من تقديم تجارب متسقة وملائمة عبر القنوات المختلفة. لنفترض أن عميلاً من حساب مستهدف ذهب إلى إحدى الفعاليات، ولكنه قام أيضًا بزيارة الموقع الإلكتروني، وقام بتنزيل مستند فني وتفاعل مع رسالة بريد إلكتروني. لم يتمكن المسوقون من ربط جميع نقاط الاتصال بسهولة للحصول على صورة واضحة لما يريده هذا العميل ومكان وجوده في دورة الشراء لتقديم تجربة مخصصة.

على الجانب التكنولوجي، كان لدى IBM العشرات من أدوات التسويق لإدارة البيانات والأصول الرقمية والمحتوى والحملات. ونظرًا إلى عدم تكاملها، فقد أعاقت التعاون ومشاركة البيانات، كما أن العمليات اليدوية جعلتها غير فعالة. على سبيل المثال، كانت الأصول الرقمية لشركة IBM موزعة على 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، ولكل منها محتواها ومعاييرها وبياناتها الوصفية الخاصة بها. مثل هذا التشتت أهدر وقت المسوقين في العثور على الأصول.

أدت العمليات القديمة والهيكل التنظيمي إلى تحديات أيضًا. كانت شركة IBM تدير 2800 حملة، وهو ما يعكس تنظيم IBM وليس احتياجات العملاء. عبر المناطق الجغرافية ووحدات الأعمال وخطوط الإنتاج، كان الجميع يبتكرون دون رؤية أو تحكم مركزي.

وهكذا بدأ مشروع كبير لتحويل النظام المعقد وهو نظام التسويق الخاص بشركة IBM. يوضح شينكين قائلاً: "سيكون عملنا هو التبسيط الجذري؛ مع التركيز على تقديم تجارب مخصصة وعلى البيانات التي تدعم هذه التجارب".