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 مسؤولية الشركة

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 الإصدارات التجريبية الشائعة

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 عملية المراجعة الوظيفية

مراجعة وظيفية لموظفي IBM الحاليين والسابقين.

معلومات التواصل عنوان الشركة


حي العليا - طريق العروبة 2239

وحدة رقم 24

الرياض 12214 - 9597

المملكة العربية السعودية

 اتصل بقسم الموارد البشرية أرقام الهواتف

00966-11-2832900

 

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 إمكانية الوصول:

تلتزم شركة IBM بالمساواة بين الأشخاص في الوصول على اختلاف قدراتهم.

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شكاوى العملاء:

يمكنك إرسال مشكلة لتراجعها منظمة IBM لإدارة الشكاوى
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دعم IBM

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