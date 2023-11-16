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Garage
بحلول عام 2033، سينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%¹ أو 7 تريليونات دولار أمريكي بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الشركات وعلى المجتمع ككل. وسيأتي نصف هذا النمو من وفورات الإنتاجية، والنصف الآخر من زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجة للتحسينات التي شهدتها المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، في عالم تفشل فيه 70% من جهود التحول الرقمي²، كيف تضمن الشركات حصولها على قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي وعدم التنازل عن الأرض للمنافسين؟
يساعد IBM Garage على تقليل مخاطر التحول مع سرعة توسيع نطاق التأثير من خلال نموذج مشاركة تعاوني يهتم أول شيء بالقيمة. وقد نجح حل IBM Garage في مواءمة متطلبات العمل وفق أكبر محركات القيمة لديك، ونجح في تتبُّع تلك القيمة بكل شفافية أثناء تحقيقها في كل مرحلة من مراحل البرنامج، كما عمل على توسيع نطاق طرق العمل الجديدة من خلال الجمع بين أفضل ما في Enterprise Design Thinking والأسلوب الرشيق وممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، والتي نجح تسريعها بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها IBM وشركاؤها.
ماذا لو تمكنت من رؤية وتتبُّع القيمة المتحصلة من أهم مبادراتك منذ إنشائها وحتى بنائها ونشرها؟ ماذا لو توفرت لك الشفافية لفهم نوعية الجهود التي ساهمت بأكبر عائد في نجاحك، وصولاً إلى أحدث الميزات؟ لا داعي للتساؤل بعد الآن. نرحب بك لتجربة IBM Garage Experience.
يعد IBM Garage Experience منصة حوكمة قائمة على البرامج، تساعدك على تحديد أولويات مبادراتك الأكثر حساسية، ومواءمتها وتتبُّعها بشفافية وفهم قيمتها. فهي رفيقك الرقمي الذي يرشدك ويوضح لك عملية تنسيق القيمة في ™IBM Garage، بحيث يمكنك:
تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي ونهج السحابة الهجينة.
يمكنك تصميم وتوسيع نطاق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة بسرعة وثقة في كل أعمالك.
دمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
أطلق العنان لمرونة المؤسسة في تحول الأعمال والتقنية.
النجاح في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع مسؤول.
ادرس وفورات التكاليف، وفوائد الأعمال، والابتكار المنظم الذي يتيحه حل ™IBM Garage لتلبية متطلبات التحديث والتحول والنمو في عالم اليوم.
استكشف كيف تستخدم شركة IBM أحدث التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار وخلق قيمة للشركات في مختلف الصناعات.
قم بتسريع رحلتك في مجال السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
إيجاد التحول الاستراتيجي المنشود في الأعمال من الألف إلى الياء.
تصميم وتقديم تجربة عملاء آمنة لا تُنسى.
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تتمتع Debbie بسجل حافل بالابتكار والقيادة في البرامج المعقدة والتحول الرقمي، ولها دور فعَّال في تحقيق القيمة بمعاونة المديرين التنفيذيين للعملاء من خلال رؤية شخصية تطبق حلولاً تحويلية ومبتكرة لتحسين الأعمال الأساسية.
محمد حاصل على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وحاصل على شهادة كبير المهندسين المتميزين من Open Group. ويتمتع محمد بخبرة واسعة في تصميم الحلول المؤسسية المعقدة في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والصناعات المالية.
ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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1 “Generative AI could raise global GDP by 7%”, Goldman Sachs, 2023
2 “Common pitfalls in transformations”, McKinsey, 2022
3.4 Forrester Economic Impact of IBM Garage, 2023
5 Bringing the “wow” factor to Campari’s Brands through a Digital Factory, IBM, 2023