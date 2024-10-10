ابتكارات Bouygues Telecom تميّزها بين مزودي خدمات الاتصالات الفرنسيين (CSPs). منذ عام 1996، عندما قدمت أول خدمة رسائل قصيرة (SMS) في البلاد، إلى اليوم، عندما ساعدت في قيادة طرح البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس الثابت والمتنقل على مستوى البلاد، كانت الشركة أول من أدخل العديد من التطورات التكنولوجية إلى السوق.

كما تركز Bouygues Telecom أيضًا على تمكين الابتكار داخل مؤسستها الداخلية، وكان آخرها تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة. وتحقيقا لهذه الغاية، تعاونت مع IBM® Consulting في مبادرة متعددة المراحل لتمكين جميع وظائف الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء وتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي السحابية الأصلية الخاصة بها.

"بدأ الذكاء الاصطناعي يظهر في كل مكان، ولم نكن نريد أن يفوتنا القطار. أيضًا، بصفتنا مزود لخدمات الاتصالات، لدينا إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات القيّمة والمثيرة للاهتمام، "يوضح Romain Dutot، قائد ابتكار تكنولوجيا المعلومات في Bouygues Telecom. "كنا نعلم أنه إذا لم نستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالنا، فإن منافسينا سيفعلون ذلك في غضون سنوات قليلة ويستغلون الميزة."

من خلال مساعدة الفرق على دمج عملياتها بقدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركة توليد رؤى قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية لتحسين عملية صنع القرار وتسريع سير العمل وزيادة الكفاءة وإطلاق خدمات جديدة.