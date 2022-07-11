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سرّع عملية اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال جلسة استراتيجية بقيادة خبراء لتتعرف على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.
طلب ملخص watsonx دليل الاتصالات للذكاء الاصطناعي
صاحب مطعم يجري عمليات محاسبية
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

أطلق العنان للكفاءة وعزز إمكانات وكلائك بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في ظل ارتفاع توقعات العملاء، والتكاليف التشغيلية المتزايدة، تواجه الشركات وأصحاب الأعمال تحديات متزايدة لتحديث خدمة العملاء لديهم. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد ®IBM Consulting المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.

تتقدم الشركات على منافسيها بفضل استخدام حلول ®IBM لتنفيذ مراكز اتصالات سريعة الاستجابة تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أي شريك تقني. يعمل IBM Consulting جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات المبسطة للخدمات الميدانية وخدمات المكاتب الأمامية، ومن ثَمَّ فهو استشاري خدمة العملاء الذي يساعد الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجية خدمة العملاء. حيث يقوم IBM Consulting بإعادة هندسة عمليات خدمة العملاء ويسخر التقنية لدعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.
قم بتقدير المزايا

اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
المزايا %15–%30

متوسط الزيادة في الإيرادات من خلال تعزيز المشاركة الرقمية.¹

 زيادة أكبر من 20%

زيادة في مستويات رضا العملاء، أعلى من المنافسين.¹

 %95

معدل دقة إجابات خدمة العملاء الآلية باستخدام watsonx Assistant.2

 اكتشف كيف فعلها Bradesco
القدرات إستراتيجية تحويل الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع رؤية سلسة شاملة لعميلك عبر الخدمة والمبيعات والتسويق لتحويل العمليات ودفع النمو وتحسين رضا العملاء.

 تحديث مركز الاتصال

قدِّم الخدمات إلى المزيد من العملاء بشكل أسرع وأكثر اتساقًا عبر القناة التي يختارونها مع ميزة الخدمة الذاتية التي تم تمكينها من خلال روبوت المحادثة والمساعدة الافتراضية والصوتية المدعومة بالأتمتة في السحابة.

 تحسين الخدمة الميدانية

تحقيق الدخل من الخدمة الميدانية—مع الحفاظ على السرعة والإنتاجية—من خلال تبني معارف وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الشراء والصيانة من دون مشاكل لتقليل فترة التعطل وخفض تكاليف الخدمة.

 تعزيز أداء القوى العاملة

طبّق المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة طلبات العملاء الروتينية وتمكين الموظفين بالأدوات والتدريب والتوجيه في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الموظفين وأدائهم والاحتفاظ بهم.

 الاستعانة بمصادر خارجية لخدمة العملاء

تقدم ®IBM iX نماذج الاستعانة بالمصادر الخارجية للأعمال الجاهزة التي تشمل الأفراد والعمليات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لمساعدة الشركات على تحويل العمليات، وبناء الكفاءات والارتقاء بمستوى الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.

®Insight

تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الوارد الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
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وفقًا لتقرير حالة فريق المبيعات لعام 2023–24، اكتشف مَن الذي ينجح في إحراز قيمة أكبر من منصة Salesforce — وكيف يتسنى له ذلك اقرأ التقرير
دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال خدمة العملاء

لا يوجد مجال واحد في أي مؤسسة يوفر أساسًا أفضل لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خدمة العملاء. تعرّف على كيفية التحول من مركز تكلفة إلى منشئ قيمة.

إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي: الارتقاء بخدمة العملاء إلى آفاق جديدة

الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء. اكتشف القوة التحويلية لخدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في جلسة Dreamforce.

دليل أكاديمية الذكاء الاصطناعي: تعزيز خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء من أجل تجربة خدمة عملاء أفضل.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
كيف استطاعت مدينة هلسنكي بناء تجربة عملاء أسرع وأكثر مرونة

قام الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء بدمج جميع بيانات المدينة في منصة مساعد افتراضي واحدة لتحسين الوظائف.
إنشاء قنوات رقمية جديرة بالثقة يسهل الوصول إليها باستخدام الذكاء الاصطناعي

بفضل التعاون بين IBM وSalesforce، يوفر Caixa Bank للموظفين الأدوات والمعلومات اللازمة لبناء علاقات أقوى مع العملاء. انظر كيف استطاعا دمج حلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM Watson، لتحقيق القيمة.

الجمع بين تجارب العميل والشريك والموظف على منصة واحدة

استكشف كيف وضعت IBM تجاربها معًا في Salesforce Customer 360، باستخدام مساعدي ®IBM Watson الافتراضيين للرد على الاستفسارات وتبسيط التواصل بين الأقسام المختلفة.
إعداد تجربة العملاء بتصور جديد باستخدام المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت الزيادة الكبيرة في عدد العملاء عن وجود مشاكل في البنية التحتية الحالية لخدمة عملاء Camping World. انظر كيف ساعد تعزيز الذكاء الاصطناعي وزيادة المرونة على تعزيز القيمة من مراكز الاتصالات لديهم.

تحويل تجربة الأعضاء في ®Recording Academy

ساعدت IBM الأكاديمية على تحسين حلول Salesforce لديها من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسير العمل الذكي ومعارف GRAMMY مع ®IBM Watson لتعزيز تجارب المعجبين والأعضاء.
تخلص من عناء شراء منزل مع مساعد IBM Watson

لقد تعاونت NatWest Group وIBM في إنشاء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على السحابة تمكّن موظفي مركز الاتصالات للرهن العقاري من تقديم الدعم في الوقت الفعلي لمشتري المنازل، ما يعزز ولاء العملاء ويوفر الوقت.
الذكاء الاصطناعي في مجالك
الخدمات المالية

حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
الطاقة ومرافق الخدمات

حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
الحكومة

تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
الاتصالات

حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
الشراكات الاستراتيجية Salesforce

بوصفنا الشريك الإستراتيجي العالمي الأول وبالتعاون مع Salesforce، فإننا لا نبني قيمة تجارية فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 استكشف خدمات Salesforce لدينا اقرأ تقرير حالة فريق المبيعات، 2023–24 AWS

لقد جمعت IBM وAWS نظامًا بنائيًا من متخصصين ذوي خبرة هائلة في مجال نشر حلول العملاء على AWS. حيث تساعدك IBM على نقل سير العمل الحالي إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة سحابة AWS لديك.

 استكشف خدمات AWS Microsoft Azure

لدى كل من IBM وMicrosoft سجل حافل من الإنجازات والابتكارات في المجال. فقد تعاونا معًا من أجل قيادة تحول الأعمال العالمية للمؤسسات الكبرى، من خلال مجموعة متعمقة من الخدمات والتقنيات المتكاملة.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا تعرف على سبب شراكة Siemens Gamesa مع IBM Consulting SAP 

يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP Adobe

استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.

 استكشف خدمات Adobe السحابية Samsung

تتعاون IBM وSamsung منذ عقود. تتوسع شراكتنا مع حلول من شأنها تعزيز الابتكار وربط أجهزة Samsung الملائمة للغرض والتي تدعم تقنية الجيل الخامس والأمان مع التحول الرقمي والسحابة الهجينة وخبرة الذكاء الاصطناعي لدى IBM.

 استكشف خدمات Samsung
الموارد

توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم. 

 أعد التفكير في خدمة العملاء الذاتية

ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟

أعد التفكير في عمليات مركز الاتصالات

ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟

 أعد التفكير في تجربة الوكلاء

ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
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