أطلق العنان للكفاءة وعزز إمكانات وكلائك بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في ظل ارتفاع توقعات العملاء، والتكاليف التشغيلية المتزايدة، تواجه الشركات وأصحاب الأعمال تحديات متزايدة لتحديث خدمة العملاء لديهم. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد ®IBM Consulting المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.
تتقدم الشركات على منافسيها بفضل استخدام حلول ®IBM لتنفيذ مراكز اتصالات سريعة الاستجابة تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أي شريك تقني. يعمل IBM Consulting جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات المبسطة للخدمات الميدانية وخدمات المكاتب الأمامية، ومن ثَمَّ فهو استشاري خدمة العملاء الذي يساعد الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجية خدمة العملاء. حيث يقوم IBM Consulting بإعادة هندسة عمليات خدمة العملاء ويسخر التقنية لدعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.
اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
متوسط الزيادة في الإيرادات من خلال تعزيز المشاركة الرقمية.¹
زيادة في مستويات رضا العملاء، أعلى من المنافسين.¹
معدل دقة إجابات خدمة العملاء الآلية باستخدام watsonx Assistant.2
أنشئ نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع رؤية سلسة شاملة لعميلك عبر الخدمة والمبيعات والتسويق لتحويل العمليات ودفع النمو وتحسين رضا العملاء.
قدِّم الخدمات إلى المزيد من العملاء بشكل أسرع وأكثر اتساقًا عبر القناة التي يختارونها مع ميزة الخدمة الذاتية التي تم تمكينها من خلال روبوت المحادثة والمساعدة الافتراضية والصوتية المدعومة بالأتمتة في السحابة.
تحقيق الدخل من الخدمة الميدانية—مع الحفاظ على السرعة والإنتاجية—من خلال تبني معارف وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الشراء والصيانة من دون مشاكل لتقليل فترة التعطل وخفض تكاليف الخدمة.
طبّق المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة طلبات العملاء الروتينية وتمكين الموظفين بالأدوات والتدريب والتوجيه في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الموظفين وأدائهم والاحتفاظ بهم.
تقدم ®IBM iX نماذج الاستعانة بالمصادر الخارجية للأعمال الجاهزة التي تشمل الأفراد والعمليات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لمساعدة الشركات على تحويل العمليات، وبناء الكفاءات والارتقاء بمستوى الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
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لا يوجد مجال واحد في أي مؤسسة يوفر أساسًا أفضل لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خدمة العملاء. تعرّف على كيفية التحول من مركز تكلفة إلى منشئ قيمة.
الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء. اكتشف القوة التحويلية لخدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في جلسة Dreamforce.
اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء من أجل تجربة خدمة عملاء أفضل.
قام الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء بدمج جميع بيانات المدينة في منصة مساعد افتراضي واحدة لتحسين الوظائف.
بفضل التعاون بين IBM وSalesforce، يوفر Caixa Bank للموظفين الأدوات والمعلومات اللازمة لبناء علاقات أقوى مع العملاء. انظر كيف استطاعا دمج حلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM Watson، لتحقيق القيمة.
استكشف كيف وضعت IBM تجاربها معًا في Salesforce Customer 360، باستخدام مساعدي ®IBM Watson الافتراضيين للرد على الاستفسارات وتبسيط التواصل بين الأقسام المختلفة.
كشفت الزيادة الكبيرة في عدد العملاء عن وجود مشاكل في البنية التحتية الحالية لخدمة عملاء Camping World. انظر كيف ساعد تعزيز الذكاء الاصطناعي وزيادة المرونة على تعزيز القيمة من مراكز الاتصالات لديهم.
ساعدت IBM الأكاديمية على تحسين حلول Salesforce لديها من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسير العمل الذكي ومعارف GRAMMY مع ®IBM Watson لتعزيز تجارب المعجبين والأعضاء.
لقد تعاونت NatWest Group وIBM في إنشاء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على السحابة تمكّن موظفي مركز الاتصالات للرهن العقاري من تقديم الدعم في الوقت الفعلي لمشتري المنازل، ما يعزز ولاء العملاء ويوفر الوقت.
حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
بوصفنا الشريك الإستراتيجي العالمي الأول وبالتعاون مع Salesforce، فإننا لا نبني قيمة تجارية فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
لقد جمعت IBM وAWS نظامًا بنائيًا من متخصصين ذوي خبرة هائلة في مجال نشر حلول العملاء على AWS. حيث تساعدك IBM على نقل سير العمل الحالي إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة سحابة AWS لديك.
لدى كل من IBM وMicrosoft سجل حافل من الإنجازات والابتكارات في المجال. فقد تعاونا معًا من أجل قيادة تحول الأعمال العالمية للمؤسسات الكبرى، من خلال مجموعة متعمقة من الخدمات والتقنيات المتكاملة.
يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.
استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.
تتعاون IBM وSamsung منذ عقود. تتوسع شراكتنا مع حلول من شأنها تعزيز الابتكار وربط أجهزة Samsung الملائمة للغرض والتي تدعم تقنية الجيل الخامس والأمان مع التحول الرقمي والسحابة الهجينة وخبرة الذكاء الاصطناعي لدى IBM.
توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم.
ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟
ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟
ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
تصور تجارب أكثر ذكاءً وصممها وقدمها عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو.
أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.
قدّم خدمة عملاء متناسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصال من خلال خيارات الذكاء الاصطناعي الحواري والمساعدة الافتراضية والخدمة الذاتية.
اكتشف كيفية جعل الأفراد أكثر إنتاجية والعمليات أكثر كفاءة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة حول التوجهات الناشئة.
اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر السحابة المتعددة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.
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