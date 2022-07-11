أطلق العنان للكفاءة وعزز إمكانات وكلائك بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في ظل ارتفاع توقعات العملاء، والتكاليف التشغيلية المتزايدة، تواجه الشركات وأصحاب الأعمال تحديات متزايدة لتحديث خدمة العملاء لديهم. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد ®IBM Consulting المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.

تتقدم الشركات على منافسيها بفضل استخدام حلول ®IBM لتنفيذ مراكز اتصالات سريعة الاستجابة تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أي شريك تقني. يعمل IBM Consulting جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات المبسطة للخدمات الميدانية وخدمات المكاتب الأمامية، ومن ثَمَّ فهو استشاري خدمة العملاء الذي يساعد الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجية خدمة العملاء. حيث يقوم IBM Consulting بإعادة هندسة عمليات خدمة العملاء ويسخر التقنية لدعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.