عملاق الطاقة البرازيلي CEMIG يخفض النفقات بنسبة 30% باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM.
واجهت شركة Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG)، إحدى أبرز مزوّدي الطاقة في البرازيل، تحدّيًا يتمثل في تقديم تجربة عملاء شاملة وسهلة الوصول لقاعدة عملائها الواسعة والمتنوّعة التي تضم 9 ملايين فرد. واجهت الشركة فجوات في جودة الخدمة عبر القنوات الرقمية والتقليدية، خاصة في المناطق الريفية والمناطق محدودة الخدمات، حيث تختلف مستويات المعرفة الرقمية والبنية التحتية اختلافًا كبيرًا.
ولضمان معايير خدمة مرتفعة وشمولية، أجرت CEMIG عملية تنافسية لاختيار الشريك الاستراتيجي المناسب. وكان الهدف تحويل نموذج مشاركة العملاء لديهم من خلال إنشاء تجربة رقمية سلسة وجاذبة وفعّالة قادرة على التكيّف مع تفضيلات العملاء ومستويات ارتياحهم المختلفة.
لوضع وتنفيذ إستراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي، تعاونت CEMIG مع IBM Consulting، حيث جرى دمج أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات. كانت من أبرز المبادرات تطوير مساعدين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس لقاعدة عملاء CEMIG الواسعة. وكان استخدام IBM® watsonx.ai في صميم هذا التحوّل، وقد أسهم في تطوير مساعدين افتراضيين ذكيين ودمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مفتوحة المصدر مثل Llama وHugging Face. وجرى تعزيز هذه القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر باستخدام NeuralSeek، مما أدى إلى ردود أدق وأكثر وعيًا بالسياق.
كما ساعدت IBM CEMIG على دمج منصات رقمية متعددة، مثل تطبيق الأجهزة المحمولة والبوابة الإلكترونية وWhatsApp المملوك لشركة Meta، لتقديم تجربة موحّدة وسهلة الاستخدام لعملاء CEMIG عبر قنواتها الرقمية. وساعدت هذه الحلول المصمَّمة حسب الاحتياجات CEMIG على تجاوز تحدّي خدمة قاعدة عملائها المتنوّعة، وأسفرت عن تجربة عملاء أكثر شمولًا وسهولة في الوصول.
بعد التحوّل الرقمي بالتعاون مع IBM Consulting، شهدت CEMIG تحسّنًا ملحوظًا في مقاييس مشاركة العملاء، حيث استخدم 82% من العملاء القنوات الرقمية لتقديم طلبات الخدمات. وفي الوقت نفسه، واصلت الخدمات التقليدية، مثل التفاعل المباشر في فروع CEMIG الفعلية، أداءها الجيّد لتلبية احتياجات شرائح معيّنة من الجمهور.
أثمر تنفيذ CEMIG لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيات تحسين العمليات عن النتائج التالية:
ومع استمرار الشراكة الاستراتيجية بين CEMIG وIBM، يظل الطرفان ملتزمَين بدفع الابتكار الرقمي المستمر، وضمان تقديم خدمات وتجارب متقدّمة لسكان البرازيل.
تأسست شركة Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG) في عام 1952، وهي واحدة من أكبر شركات الكهرباء في البرازيل، وتخدم أكثر من 9.35 مليون عميل في 774 بلدية تقع أساسًا في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، في ولاية Minas Gerais. وبفضل شبكة تمتد لأكثر من 574,000 كيلومتر، تُعد CEMIG أكبر مزوّد لخدمات توزيع الكهرباء في أمريكا اللاتينية. وتُعرَف الشركة بالتزامها بالابتكار والاستدامة، إذ استثمرت استثمارات كبيرة في الشبكات الذكية والرقمنة والتوليد الموزّع. وتعمل مبادرة CEMIG Tech على تعزيز اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وتقنية سلسلة الكتل.
