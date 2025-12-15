واجهت شركة Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG)، إحدى أبرز مزوّدي الطاقة في البرازيل، تحدّيًا يتمثل في تقديم تجربة عملاء شاملة وسهلة الوصول لقاعدة عملائها الواسعة والمتنوّعة التي تضم 9 ملايين فرد. واجهت الشركة فجوات في جودة الخدمة عبر القنوات الرقمية والتقليدية، خاصة في المناطق الريفية والمناطق محدودة الخدمات، حيث تختلف مستويات المعرفة الرقمية والبنية التحتية اختلافًا كبيرًا.

ولضمان معايير خدمة مرتفعة وشمولية، أجرت CEMIG عملية تنافسية لاختيار الشريك الاستراتيجي المناسب. وكان الهدف تحويل نموذج مشاركة العملاء لديهم من خلال إنشاء تجربة رقمية سلسة وجاذبة وفعّالة قادرة على التكيّف مع تفضيلات العملاء ومستويات ارتياحهم المختلفة.