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watsonx Assistant

قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري

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تتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري لتقديم خدمة عملاء سريعة وودودة

يُعدُّ IBM watsonx Assistant حلاً من الجيل التالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الحواري، ويتيح لأي شخص في مؤسستك التصميم السهل لمساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يقدمون تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء من خلال أي جهاز أو قناة، ويساعدون في زيادة إنتاجية الموظفين، وتوسيع نطاق أعمالك. 

— واجهة سهلة الاستخدام مع منشئ محادثة بالسحب والوضع وقوالب مُعدة مسبقًا

— نماذج لغوية كبيرة مبتكرة ، ونماذج حديث كبيرة، ومعالجة/فهم اللغة الطبيعية (NLP, NLU)، والجمع الذكي للسياقات، لفهم سياق كل حوار باللغة الطبيعية بشكل أفضل.

توليد معزّز بالاسترداد (RAG) للحصول على إجابات حوارية دقيقة وسياقية ومحدثة على مدار الساعة، ترتكز على قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك.
البدء في استخدام watsonx Assistant

يمكنك تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الأول خلال دقائق.
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خفِّض التكلفة وزيادة الإيرادات عند استخدام watsonx Assistant
حالات الاستخدام  يمكن تكوين watsonx Assistant بسرعة لتلبية الاحتياجات الخاصة لقسمك. خدمة العملاء

تزيد روبوتات المحادثة الفعَّالة لخدمة العملاء المبيعات بما تقدمه من إجابات سريعة ودقيقة وفي الوقت نفسه توفر ميزانية مركز الاتصال.

 watsonx Assistant لخدمة العملاء الموارد البشرية

يمكن لأتمتة الموارد البشرية تحسين تجربة الموظف وتوفير الوقت لجميع موظفيك. يمكن للموظفين الحصول على إجابات للأسئلة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.

 watsonx Assistant للموارد البشرية التسويق

تساعدك برامج تسويق روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الجيل الجديد من هذه البرامج من خلال خدمة دعم عملاء سريعة ومخصصة.

 watsonx Assistant للأغراض التسويقية
المزايا استكشف كيف يمكنك تسريع التواصل مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وزيادة أرباحك. الذكاء الاصطناعي

نماذج لغوية كبيرة فعَّالة من watsonx، مصممة لحالات الاستخدام التجارية المستهدفة.

 استكشف فاعلية الذكاء الاصطناعي المنشئ المرئي 

لا توجد مهارات ترميز مطلوبة لتصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي على واجهتنا سهلة الاستخدام.

استكشف كيفية تصميم روبوت محادثة عمليات التكامل

سُبل للتواصل مصممة مسبقًا مع مجموعة كبيرة من القنوات وأنظمة الأعمال وتطبيقات تابعة لجهات خارجية.

 استكشف عمليات التكامل الأمان

تمت إضافة ميزة الأمان للحماية من المتسللين ومن إساءة استخدام بيانات العملاء.

 استكشف خصوصية البيانات التحليلات

لوحة معلومات فعَّالة للتحليلات وتقارير مستفيضة لتتبع أداء المحادثة.

 استكشف رؤى بيانات روبوت المحادثة توافر الخدمة الذاتية

يوفر المساعد الافتراضي الذكي إجابات وإجراءات بالاعتماد على الخدمة الذاتية خارج ساعات العمل للحصول على تجربة عملاء متواصلة.

 استكشف خدمة العملاء المحسنة

الكشف عن القدرات الجديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراكز الاتصال

قل وداعًا للتسجيلات الصوتية لمركز الاتصالات وقدِّمْ تجربة محسنة باستخدام مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي

 اقرأ المدونة

الصناعات

الأعمال المصرفية قم بتطوير التجربة المصرفية الرقمية التي توفرها للعملاء وتخصيص التفاعلات حتى تبدو وكأنها بشرية بشكل فريد. استكشف watsonx Assistant للخدمات المصرفية
الحكومة روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على مدار الساعة يمكن أن تساعد حكومتك على توفير خدمات أفضل والتواصل بشكل أفضل مع ناخبيك.  استكشف watsonx Assistant للمعاملات الحكومية
الرعاية الصحية توفر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزة الأتمتة الذكية لتبسيط التجارب. قدّم الدعم للمرضى حتى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم بسرعة باستفسارات بسيطة. استكشف watsonx Assistant للرعاية الصحية
التأمين وضعت روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معيارًا جديدًا للخدمات التأمينية عند تقديمك التجارب التي يطلبها العملاء. قدّم استجابات فورية مخصصة ودقيقة. استكشف watsonx Assistant للخدمات التأمينية
التجزئة يدعم watsonx Assistant تجارب التسوق المختلطة التي يحتاج إليها العملاء في وقتنا الحاضر. وفِّر تجارب تسوق مخصصة للغاية وملائمة للسياق بفضل الدعم متعدد القنوات على نطاق واسع. استكشف watsonx Assistant للبيع بالتجزئة
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الحواشي

تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. ستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة.