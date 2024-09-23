يُعدُّ IBM watsonx Assistant حلاً من الجيل التالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الحواري، ويتيح لأي شخص في مؤسستك التصميم السهل لمساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يقدمون تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء من خلال أي جهاز أو قناة، ويساعدون في زيادة إنتاجية الموظفين، وتوسيع نطاق أعمالك.

— واجهة سهلة الاستخدام مع منشئ محادثة بالسحب والوضع وقوالب مُعدة مسبقًا

— نماذج لغوية كبيرة مبتكرة ، ونماذج حديث كبيرة، ومعالجة/فهم اللغة الطبيعية (NLP, NLU)، والجمع الذكي للسياقات، لفهم سياق كل حوار باللغة الطبيعية بشكل أفضل.

— توليد معزّز بالاسترداد (RAG) للحصول على إجابات حوارية دقيقة وسياقية ومحدثة على مدار الساعة، ترتكز على قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك.