يُعدُّ IBM watsonx Assistant حلاً من الجيل التالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الحواري، ويتيح لأي شخص في مؤسستك التصميم السهل لمساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يقدمون تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء من خلال أي جهاز أو قناة، ويساعدون في زيادة إنتاجية الموظفين، وتوسيع نطاق أعمالك.
— واجهة سهلة الاستخدام مع منشئ محادثة بالسحب والوضع وقوالب مُعدة مسبقًا
— نماذج لغوية كبيرة مبتكرة ، ونماذج حديث كبيرة، ومعالجة/فهم اللغة الطبيعية (NLP, NLU)، والجمع الذكي للسياقات، لفهم سياق كل حوار باللغة الطبيعية بشكل أفضل.
— توليد معزّز بالاسترداد (RAG) للحصول على إجابات حوارية دقيقة وسياقية ومحدثة على مدار الساعة، ترتكز على قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك.
يمكنك تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الأول خلال دقائق.
خفِّض التكلفة وزيادة الإيرادات عند استخدام watsonx Assistant
تزيد روبوتات المحادثة الفعَّالة لخدمة العملاء المبيعات بما تقدمه من إجابات سريعة ودقيقة وفي الوقت نفسه توفر ميزانية مركز الاتصال.
يمكن لأتمتة الموارد البشرية تحسين تجربة الموظف وتوفير الوقت لجميع موظفيك. يمكن للموظفين الحصول على إجابات للأسئلة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.
تساعدك برامج تسويق روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الجيل الجديد من هذه البرامج من خلال خدمة دعم عملاء سريعة ومخصصة.
نماذج لغوية كبيرة فعَّالة من watsonx، مصممة لحالات الاستخدام التجارية المستهدفة.
لا توجد مهارات ترميز مطلوبة لتصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي على واجهتنا سهلة الاستخدام.
سُبل للتواصل مصممة مسبقًا مع مجموعة كبيرة من القنوات وأنظمة الأعمال وتطبيقات تابعة لجهات خارجية.
تمت إضافة ميزة الأمان للحماية من المتسللين ومن إساءة استخدام بيانات العملاء.
لوحة معلومات فعَّالة للتحليلات وتقارير مستفيضة لتتبع أداء المحادثة.
يوفر المساعد الافتراضي الذكي إجابات وإجراءات بالاعتماد على الخدمة الذاتية خارج ساعات العمل للحصول على تجربة عملاء متواصلة.
ابدأ اليوم في تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك أو حدد موعدًا لتقديم عرض توضيحي مع أحد المتخصصين في المنتجات لمناقشة ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant في أعمالك التجارية.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. ستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة.