تنزيل الأصل الخاص بك

لقادة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي المسؤولين عن نشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يوضِّح هذا المستند الفني سبب تحول إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى مهمة أكثر تعقيدًا من بنائها، وما الذي تحتاج إليه المؤسسات لتشغيل الوكلاء بشكل آمن وفعَّال. يشرح المستند المخاطر المتزايدة المتعلقة بالأمن والحوكمة والتكامل والأداء مع توسُّع استخدام الوكلاء، ويوضِّح كيف يمكن لمنصة تحكم موحَّدة أن توفِّر التنظيم والثقة والإشراف على أنظمة تزداد استقلالية.

سيستفيد القرّاء من التعرُّف على ما يلي:

• لماذا يؤدي وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تحديات تشغيلية وأمنية وتنظيمية جديدة.

• ما القدرات الأساسية التي تحدد المنصة الفعَّالة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

• كيف يوفر IBM® watsonx Orchestrate حوكمة مركزية وتنسيق دورة حياة الوكلاء وإدارتها عبر البيئات المختلفة.