وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء
تستطيع تمكين قدرات فريق خدمة العملاء لديك وإسعاد عملائك باستخدام حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدة مسبقًا والمصممة خصوصًا لمجال عملك.
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رسم توضيحي لوكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

عصر جديد يشهد تجربة جديدة للعملاء والموظفين

لا شك أن عملاء اليوم يتوقعون خدمة سريعة وسلسة دون عوائق. لكن في الوقت نفسه نرى الموظفين منهمكين في أداء مهام متكررة تستهلك الوقت وتصرف تركيزهم على الحالات الأكثر تعقيدًا. لذا أنتجت شركة IBM أشكالًا متنوعة من منتجات وكيل الذكاء اصطناعي الرقمي والصوتي الذكي كي توفر دعمًا شاملًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات فريقك وإسعاد عملائك. إذ يمكن لهذه الحلول التعامل مع طلبات الخدمة بشكل مستقل لتسريع الحصول على النتائج المطلوبة فورًا. ومن خلال نشرها في مركز الاتصالات لديك، يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين الكفاءة وتقديم رؤى قيّمة لمراكز الاتصال. 
أنشئ وكيلًا يعمل بكفاءة في دقائق معدودة. إليك الطريقة: 01 الإنشاء والتوسيع والتخصيص دون حاجة إلى تعليمات برمجية مكتوبة

لا حاجة لمهارات في البرمجة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي على واجهتنا البديهية. فما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام عمل خدمة عملائك ونشرها بسرعة.

 02 الاتصال بالتطبيقات

تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مُعدة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.

 03 النشر على قنواتك المفضلة

تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.

وكلاء خدمة العملاء في watsonx: التسجيل

نحن نجعل عملية التطوير أسرع وأكثر وصولًا من خلال حلول الوكلاء المُعدة مسبقًا لمشكلات وحالات الاستخدام عالية الطلب في خدمة العملاء. فهيا انضم إلى قائمة الانتظار.

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وكلاء خبراء لتلبية احتياجات الأعمال حسب كل حالة

قل وداعًا لأوقات الانتظار الطويلة

حوِّل مركز الاتصال الخاص بك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتيين الذين يجيبون بسرعة على المكالمات الواردة، ويتمتعون بصوت واضح وودود، ويساعدون على ضمان حصول العملاء على ردود دقيقة وفورية. حيث يُسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة مراكز الاتصال وتقليل التكاليف التشغيلية، ما يُتيح لفرق العمل تجاوز الأهداف المتعلقة بتكلفة المكالمة، وأوقات التعامل مع المكالمات، ومعدلات الحل من أول مرة، وصافي نقاط الترويج (NPS)، ورضا العملاء (CSAT).
تمكين ممثلي خدمة العملاء

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع ممثلي خدمة العملاء البشريين لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم بسرعة ودقة. بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على فرز أسئلة العملاء وجمع المعلومات قبل تحويل المشكلة إلى فريق الدعم. ويوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى ومعلومات ملائمة أثناء هذه التفاعلات، ما يُتيح للوكلاء البشريين الاستجابة لاستفسارات العملاء بسرعة وثقة أكبر. فيساعد ذلك على تقليل أوقات الاستجابة وزيادة معدلات الحل من أول مكالمة.
زيادة رضا العملاء

تعامَل مع مشكلات العملاء في الوقت الفعلي، وعبر أي قنوات، لزيادة رضا العملاء. اجعل وكلاء خدمة العملاء متاحين على موقعك الإلكتروني، وعلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، عبر الهاتف أو على تطبيقات المراسلة في وسائل التواصل الاجتماعي. ولضمان انتقال سلس إلى الوكلاء البشريين عند الحاجة، يمكنك ربط وكلائك بمنصة مركز الاتصال الخاصة بك.
اتخِذ قرارات أذكى مع رؤى أفضل

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحرير كل محادثة مع العميل لاكتشاف الأنماط والمشاعر والأسباب الأساسية للمشكلة. تساعد هذه الرؤى فرق العمل في تحديد أفضل برامج التشغيل، واكتشاف ثغرات الأداء، وفرص الأتمتة. ومن خلال تحويل بيانات المحادثات إلى ذكاء قابل للتنفيذ، يمكن لقادة الدعم اتخاذ قرارات أذكى لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات بشكل مستمر.
قل وداعًا لأوقات الانتظار الطويلة

حوِّل مركز الاتصال الخاص بك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتيين الذين يجيبون بسرعة على المكالمات الواردة، ويتمتعون بصوت واضح وودود، ويساعدون على ضمان حصول العملاء على ردود دقيقة وفورية. حيث يُسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة مراكز الاتصال وتقليل التكاليف التشغيلية، ما يُتيح لفرق العمل تجاوز الأهداف المتعلقة بتكلفة المكالمة، وأوقات التعامل مع المكالمات، ومعدلات الحل من أول مرة، وصافي نقاط الترويج (NPS)، ورضا العملاء (CSAT).
تمكين ممثلي خدمة العملاء

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع ممثلي خدمة العملاء البشريين لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم بسرعة ودقة. بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على فرز أسئلة العملاء وجمع المعلومات قبل تحويل المشكلة إلى فريق الدعم. ويوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى ومعلومات ملائمة أثناء هذه التفاعلات، ما يُتيح للوكلاء البشريين الاستجابة لاستفسارات العملاء بسرعة وثقة أكبر. فيساعد ذلك على تقليل أوقات الاستجابة وزيادة معدلات الحل من أول مكالمة.
زيادة رضا العملاء

تعامَل مع مشكلات العملاء في الوقت الفعلي، وعبر أي قنوات، لزيادة رضا العملاء. اجعل وكلاء خدمة العملاء متاحين على موقعك الإلكتروني، وعلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، عبر الهاتف أو على تطبيقات المراسلة في وسائل التواصل الاجتماعي. ولضمان انتقال سلس إلى الوكلاء البشريين عند الحاجة، يمكنك ربط وكلائك بمنصة مركز الاتصال الخاصة بك.
اتخِذ قرارات أذكى مع رؤى أفضل

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحرير كل محادثة مع العميل لاكتشاف الأنماط والمشاعر والأسباب الأساسية للمشكلة. تساعد هذه الرؤى فرق العمل في تحديد أفضل برامج التشغيل، واكتشاف ثغرات الأداء، وفرص الأتمتة. ومن خلال تحويل بيانات المحادثات إلى ذكاء قابل للتنفيذ، يمكن لقادة الدعم اتخاذ قرارات أذكى لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات بشكل مستمر.

عمليات التكامل لاختصاصي خدمة العملاء

يُمكِّن IBM ®watsonx ™Orchestrate فِرَق خدمة العملاء من إطلاق حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعمل مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا، ما يُتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات خدمة العملاء التي تستخدمها الشركات يوميًا.

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اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لبناء حلول وكلاء ذكاء اصطناعي قوية ومعرفة كيفية الاستفادة منها لدعم فريق خدمة عملائك؟ ابدأ الآن في watsonx Orchestrate، دون حاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

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