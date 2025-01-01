لا شك أن عملاء اليوم يتوقعون خدمة سريعة وسلسة دون عوائق. لكن في الوقت نفسه نرى الموظفين منهمكين في أداء مهام متكررة تستهلك الوقت وتصرف تركيزهم على الحالات الأكثر تعقيدًا. لذا أنتجت شركة IBM أشكالًا متنوعة من منتجات وكيل الذكاء اصطناعي الرقمي والصوتي الذكي كي توفر دعمًا شاملًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات فريقك وإسعاد عملائك. إذ يمكن لهذه الحلول التعامل مع طلبات الخدمة بشكل مستقل لتسريع الحصول على النتائج المطلوبة فورًا. ومن خلال نشرها في مركز الاتصالات لديك، يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين الكفاءة وتقديم رؤى قيّمة لمراكز الاتصال.