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النشر السريع لوكيل الذكاء الاصطناعي لتحرير الموظفين ومتخصصي الموارد البشرية من المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلًا
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رسم توضيحي يُظهر 3 أشخاص في مكتب
تطوير الموارد البشرية باستخدام الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي

في عالم الأعمال اليوم، يُهدَر وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. بدءًا من فرز الوثائق الطويلة الخاصة بالسياسات ووصولًا إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة وإدارة العمليات المعقدة، تستهلك الأنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل الوظيفي، وتقييمات الأداء وقتًا كبيرًا. والانشغال بهذه المهام يُضعف التركيز على الأولويات الاستراتيجية ويؤثِّر سلبًا على الإنتاجية.

يستفيد وكلاء الموارد البشرية من IBM من كتالوج واسع لأتمتة الذكاء الاصطناعي الحواري المُعدة مسبقًا، والمعروفة أيضًا باسم "تدفقات المهارات". فهم يتولون تنفيذ مهام الموارد البشرية المعقدة والمهمة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. ويستطيع قادة الموارد البشرية في الوقت الحالي نشر الوكلاء بشكل أسرع من أي وقت مضى، ما يُتيح تقديم الخدمة الذاتية من خلال محادثات بلغة طبيعية وموثوق بها.
حالات استخدام وكلاء الموارد البشرية المدعومين بالذكاء الاصطناعي
دعم الموظفين تمكَّن من تحسين رضا الموظفين من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة عمليات سير العمل في الموارد البشرية. يستطيع وكلاء الموارد البشرية في watsonx، المدعومون بتقنية الذكاء الاصطناعي، بسهولة الرد على الأسئلة المتكررة، وإدارة الإجازات، وتنقلات الموظفين، والرواتب، والمزايا مثل الرعاية الصحية وخطط التقاعد، وفرص النمو المهني وغيرها. فمع وجود نظام دعم فعَّال للموارد البشرية، يمكن للمديرين والموظفين التركيز على المشاريع الأكثر أهمية، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة الموظفين بشكل عام.
استقطاب المواهب يُسهم تبسيط عملية التوظيف في منح مديري الموارد البشرية حرية التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تسريع عملية التوظيف وتعزيز المواهب. يمكن لوكلاء الموارد البشرية إنشاء طلبات الوظائف، وتمييز أفضل المواهب من خلال تصفية عدد كبير من المتقدمين، وتحديد أفضل المرشحين، وجدولة المقابلات، وتلخيص محاضر المقابلات، وإصدار رسائل الرفض عبر البريد الإلكتروني وإرسالها، وإنشاء حزم العروض. ومع وجود الذكاء الاصطناعي في متناول أيديهم، يمكن لفِرَق اكتساب المواهب اتخاذ قرارات توظيف أكثر وعيًا، وتقليل الوقت المستغرق في التوظيف، وتعزيز تجربة المرشحين بشكل عام.
تأهيل الموظفين يمكنك استخدام وكلاء الموارد البشرية لتسهيل عملية تأهيل الموظفين وزيادة تفاعلهم؛ وذلك من خلال تقديم دعم مخصص منذ البداية. يقدِّم هؤلاء الوكلاء إجابات فورية عن الاستفسارات الشائعة للموظفين، ويقدِّمون إرشادات مخصصة، ويقدِّمون الدعم بشأن الإجراءات الأساسية والمهام المتقدمة، مثل التحقق من إجراءات ما قبل التوظيف، وتقديم توصيات للتعلم، وإنشاء ملفات تعريف للموظفين الجدد، وتقديم طلبات تكنولوجيا المعلومات. يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي على التخفيف من حالة الارتباط، ما يساعد الموظفين الجدد على الاندماج سريعًا ويعزِّز من استمراريتهم في الشركة.
في الوقت الحالي، تزيد درجة رضا العملاء (CSAT) لفريق الموارد البشرية لتصل إلى الثمانينات، وهذا تحسُّن كبير مقارنةً بمستويات عدم الرضا التي كان يعاني منها الفريق في السابق. لقد تطورت خدمة AskHR وأصبح بإمكانها التعامل مع 94% من استفسارات الموظفين، وتنجح في حل ما يقرب من 10.1 ملايين تفاعل سنويًا لقسم الموارد البشرية. وقد أدى هذا التطور إلى توفير ما يزيد عن 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا، وكذلك توفير 50,000 ساعة سنويًا للمديرين. Nickle LaMoreaux رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة IBM
آلية عمل وكلاء الموارد البشرية
ما المقصود بالمهارات؟

قد تكون المهارة إجراءً بسيطًا واحدًا (مثل إضافة صف إلى جدول في Excel) أو مجموعة من الإجراءات التي تتكامل معًا لإنجاز مهمة معينة. وقد تتباين المهارات تباينًا كبيرًا فيما يتعلق بمستوى التعقيد. يمكنك تطوير مهارة للبحث عن المرشحين على LinkedIn، وإعداد قائمة بهم جميعًا، ثم إرسال رسائل إلكترونية لهم عن الفرصة المتاحة. ويمكنك تطوير مهارة أخرى لإرسال دعوات عبر التقويم إلى تلك القائمة لإجراء المقابلات.
ما المقصود بتدفقات المهارات؟

باستخدام تدفقات المهارات، يمكنك اتخاذ خطوة إضافية ودمج مهارات متعددة في عملية سلسة لأتمتة جميع مراحل الحصول على المرشحين عبر LinkedIn. أو يمكنك كذلك أتمتة جميع مراحل عملية التأهيل، بدءًا من جمع الأوراق ووصولًا إلى إعداد الحسابات، دون بذل أي جهد. تعمل تدفقات المهارات كقوالب وتربط المهام في تسلسل سلس، ما يوفِّر الوقت ويساعد على ضمان عدم تفويت أي شيء.
عمليات التكامل يستفيد وكلاء الموارد البشرية من مجموعة واسعة من الأدوات وأنظمة الموارد البشرية التي تستخدمها يوميًا، ما يُسهم في ضمان تقديم الدعم خلال دورة حياة الموظف بأكملها، بدءًا من التوظيف وتأهيل الموظفين، ووصولًا إلى إدارة الأداء والرواتب.          
اتخِذ الخطوة التالية

جمعت شركة IBM ما يقرب من عشر سنوات من خبرتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المخصصة للموارد البشرية وقامت بدمجها في وكلاء الموارد البشرية. هل أنت مستعد لتطوير تجربتك في الموارد البشرية؟

 

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