في عالم الأعمال اليوم، يُهدَر وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. بدءًا من فرز الوثائق الطويلة الخاصة بالسياسات ووصولًا إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة وإدارة العمليات المعقدة، تستهلك الأنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل الوظيفي، وتقييمات الأداء وقتًا كبيرًا. والانشغال بهذه المهام يُضعف التركيز على الأولويات الاستراتيجية ويؤثِّر سلبًا على الإنتاجية.
يستفيد وكلاء الموارد البشرية من IBM من كتالوج واسع لأتمتة الذكاء الاصطناعي الحواري المُعدة مسبقًا، والمعروفة أيضًا باسم "تدفقات المهارات". فهم يتولون تنفيذ مهام الموارد البشرية المعقدة والمهمة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. ويستطيع قادة الموارد البشرية في الوقت الحالي نشر الوكلاء بشكل أسرع من أي وقت مضى، ما يُتيح تقديم الخدمة الذاتية من خلال محادثات بلغة طبيعية وموثوق بها.
قد تكون المهارة إجراءً بسيطًا واحدًا (مثل إضافة صف إلى جدول في Excel) أو مجموعة من الإجراءات التي تتكامل معًا لإنجاز مهمة معينة. وقد تتباين المهارات تباينًا كبيرًا فيما يتعلق بمستوى التعقيد. يمكنك تطوير مهارة للبحث عن المرشحين على LinkedIn، وإعداد قائمة بهم جميعًا، ثم إرسال رسائل إلكترونية لهم عن الفرصة المتاحة. ويمكنك تطوير مهارة أخرى لإرسال دعوات عبر التقويم إلى تلك القائمة لإجراء المقابلات.
باستخدام تدفقات المهارات، يمكنك اتخاذ خطوة إضافية ودمج مهارات متعددة في عملية سلسة لأتمتة جميع مراحل الحصول على المرشحين عبر LinkedIn. أو يمكنك كذلك أتمتة جميع مراحل عملية التأهيل، بدءًا من جمع الأوراق ووصولًا إلى إعداد الحسابات، دون بذل أي جهد. تعمل تدفقات المهارات كقوالب وتربط المهام في تسلسل سلس، ما يوفِّر الوقت ويساعد على ضمان عدم تفويت أي شيء.