في عالم الأعمال اليوم، يُهدَر وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. بدءًا من فرز الوثائق الطويلة الخاصة بالسياسات ووصولًا إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة وإدارة العمليات المعقدة، تستهلك الأنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل الوظيفي، وتقييمات الأداء وقتًا كبيرًا. والانشغال بهذه المهام يُضعف التركيز على الأولويات الاستراتيجية ويؤثِّر سلبًا على الإنتاجية.

يستفيد وكلاء الموارد البشرية من IBM من كتالوج واسع لأتمتة الذكاء الاصطناعي الحواري المُعدة مسبقًا، والمعروفة أيضًا باسم "تدفقات المهارات". فهم يتولون تنفيذ مهام الموارد البشرية المعقدة والمهمة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. ويستطيع قادة الموارد البشرية في الوقت الحالي نشر الوكلاء بشكل أسرع من أي وقت مضى، ما يُتيح تقديم الخدمة الذاتية من خلال محادثات بلغة طبيعية وموثوق بها.