أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتواصل مع بعضها. لذلك يتعين عليك إدخال المعلومات نفسها عدة مرات. يتكامل IBM watsonx Orchestrate بسهولة عبر الأنظمة والأدوات الموجودة لديك حتى يحصل أعضاء فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عند الحاجة إليها.
لا توجد واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة للعمل باستخدامها؟ لا توجد مشكلة؛ يمكن أن يستخدم IBM watsonx Orchestrate روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) وتبسيط العمل عبر الأنظمة.
ابدأ في دقائق معدودة باستخدام المهارات المنشأة مسبقًا والمصممة بصورة خاصة لك ولاحتياجاتك. راسل Orchestrate باللغة الطبيعية وسوف يتولى تنفيذ باقي المهمة، مع الاستفادة من كتالوج المهارات اللازمة لتنفيذ طلباتك، في السياق وبالترتيب الصحيح.
ما عليك سوى أن تعرف ما تريد القيام به. سيتمكن Orchestrate من الوصول إلى مهارات التطبيق وتقديم نتائج سريعة.
نريد أن نمنح Orchestrate أقصى قدرة ممكنة، ولذلك نعمل جاهدين على دمج قائمة من تطبيقات الأعمال الأكثر شيوعًا. تابعونا، فنحن بصدد توصيل المزيد من الطلبات وإرسالها إلى بوابة الأفكار.
يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يلزم تذكرها.