أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتواصل مع بعضها. لذلك يتعين عليك إدخال المعلومات نفسها عدة مرات. يتكامل IBM watsonx Orchestrate بسهولة عبر الأنظمة والأدوات الموجودة لديك حتى يحصل أعضاء فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عند الحاجة إليها.

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة للعمل باستخدامها؟ لا توجد مشكلة؛ يمكن أن يستخدم IBM watsonx Orchestrate روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) وتبسيط العمل عبر الأنظمة.