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يدمج IBM watsonx Orchestrate تطبيقات الإنتاجية والتعاون الرائدة بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً
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رسم توضيحي لسير العمل مع بعض شعارات التطبيق
ما المقصود بالتكاملات؟

أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتواصل مع بعضها. لذلك يتعين عليك إدخال المعلومات نفسها عدة مرات. يتكامل IBM watsonx Orchestrate بسهولة عبر الأنظمة والأدوات الموجودة لديك حتى يحصل أعضاء فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عند الحاجة إليها.  

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة للعمل باستخدامها؟ لا توجد مشكلة؛ يمكن أن يستخدم IBM watsonx Orchestrate روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) وتبسيط العمل عبر الأنظمة.

 تعرف على الطريقة من خلال مهاراتنا المخصصة
طريقة العمل
المهارات كل ما عليك فعله هو أن تسأل

ابدأ في دقائق معدودة باستخدام المهارات المنشأة مسبقًا والمصممة بصورة خاصة لك ولاحتياجاتك. راسل Orchestrate باللغة الطبيعية وسوف يتولى تنفيذ باقي المهمة، مع الاستفادة من كتالوج المهارات اللازمة لتنفيذ طلباتك، في السياق وبالترتيب الصحيح.

 راجع كتالوج المهارات
التكاملات التي تناسبك يستفيد IBM watsonx Orchestrate من مجموعة كبيرة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، ما يعمل على تمكين Orchestrate من خلال الإمكانات التي تعتمد عليها. ThisWay Global تعرف على كيفية تحقيق ذلك Amazon S3 تعرف على كيفية تحقيق ذلك Asana تعرف على كيفية تحقيق ذلك Box تعرف على كيفية تحقيق ذلك Dropbox تعرف على كيفية تحقيق ذلك FloCareer تعرف على كيفية تحقيق ذلك Github تعرف على كيفية تحقيق ذلك Gmail تعرف على كيفية تحقيق ذلك Google Cloud Storage تعرف على كيفية تحقيق ذلك Google Drive Jira تعرف على كيفية تحقيق ذلك LinkedIn Marketo تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft Dynamic 365 for Sales تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft Outlook تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft SharePoint تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft Teams تعرف على كيفية تحقيق ذلك Oracle HCM تعرف على كيفية تحقيق ذلك Salesforce تعرف على كيفية تحقيق ذلك ServiceNow تعرف على كيفية تحقيق ذلك Slack تعرف على كيفية تحقيق ذلك SAP SuccessFactors تعرف على كيفية تحقيق ذلك Trello تعرف على كيفية تحقيق ذلك Twilio Flex تعرف على كيفية تحقيق ذلك Workday تعرف على كيفية تحقيق ذلك Zendesk تعرف على كيفية تحقيق ذلك
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى إتقان استخدام التطبيق المتكامل مع Orchestrate؟

ما عليك سوى أن تعرف ما تريد القيام به. سيتمكن Orchestrate من الوصول إلى مهارات التطبيق وتقديم نتائج سريعة.
أستخدم الكثير من التطبيقات الأخرى لإنجاز عملي. هل ستتم إضافتها؟

نريد أن نمنح Orchestrate أقصى قدرة ممكنة، ولذلك نعمل جاهدين على دمج قائمة من تطبيقات الأعمال الأكثر شيوعًا. تابعونا، فنحن بصدد توصيل المزيد من الطلبات وإرسالها إلى بوابة الأفكار.
هل من الصعب الاتصال؟

يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يلزم تذكرها.
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اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM watsonx Orchestrate؟ انظر كيف يمكن أن يدعم فريقك.

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