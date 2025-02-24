يُؤتمت IBM watsonx Orchestrate المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا، كي يُمكنك التركيز في العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. فهو يتكامل بسهولة مع الأنظمة والأدوات الموجودة لديك، حتى يتمكن فريقك من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نتائج الأعمال.