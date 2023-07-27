في بيئة مليئة بالتحديات، تواصل الشركات النظر إلى التحديث السحابي والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها أحد شركاء AWS المميزين، تقدم IBM Consulting خبرات ومنهجيات وأدوات تحول في مجال الأعمال وتقنية المعلومات، من مختلف الصناعات، لتسريع رحلة مؤسستك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تساعد خبرة IBM في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على النمو بسرعة على AWS Cloud.
تمتلك IBM Consulting أكثر من 24,000 شهادة AWS، و17 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، وتتقن 19 اختصاصًا من اختصاصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز اختصاصات AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرة IBM المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق، والالتزام المشترك مع AWS لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تقوم شركة IBM بدمج watsonx.governance و Amazon SageMaker لمساعدة العملاء على إدارة مخاطر النماذج ودعم التزامات الامتثال
استكشف دليل شاغلي منصب رئيس موظفي المعلومات CIO للذكاء الاصطناعي التوليدي
تعد شركة IBM شركة رائدة في مجال التحول السحابي واسع النطاق، وتحليلات البيانات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي والأمن، ويمكنها المساعدة في الاستفادة من إمكانات تطبيقات الجيل التالي على AWS Cloud.
نحن إحدى مؤسسات GSI الأسرع نموًا في AWS، وأحد أكبر شركاء SAP في العالم، ورائد معترف به في التحول السحابي واسع النطاق. تُعدّ شركة IBM رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنشأت مركزًا للتميز للذكاء الاصطناعي التوليدي يضم أكثر من 1,000 استشاري.
تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولًا لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة. يمكن للسحابة المختلطة مع ROSA تسريع عملية الترحيل.¹
توفر خدمات AWS الاستشارية من IBM أدوات ومسرعات شاملة، مثل ممارسات DevSecOps مع الذكاء الاصطناعي لعملية تقنية المعلومات وقدرات الشفاء الذاتي، لمساعدتك على التحول إلى تقنية سحابية أصلية على AWS.
تمكّن من تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكنك التوسع بشكل مسؤول باستخدام Amazon SageMaker أو Amazon Bedrock أو Amazon Q أو IBM watsonx على AWS Cloud وعبر البيئات الهجينة.
تمكّن من تحديث بياناتك وتحليلاتك على AWS Cloud وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي لاعتماد طرق جديدة للعمل.
تحديث وإدارة أحمال تشغيل SAP على AWS. تساعد خبرة IBM الصناعية والمسرعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي العامة في الاستفادة من تطبيقات SAP من الجيل التالي على AWS بشكل آمن وعلى نطاق واسع لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
تحديث التطبيقات وأحمال تشغيل البيانات على AWS Cloud. تطوير التطبيقات السحابية الأصلية وتحسين بيئة AWS الحالية بسرعة وعلى نطاق واسع.
دمج قدرات الكمبيوتر المركزي وتوسيعها لتعزيز المرونة والابتكار في مجال الأعمال. تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية ودفع أتمتة تقنية المعلومات باستخدام IBM zSystems و AWS.
تمكّن من تأمين أحمال التشغيل المعقدة التي يتم تشغيلها على AWS وتسريع استراتيجية السحابة الهجينة باستخدام قدرات الأمان المهمة من كل من IBM و AWS.
باعتبارها أحد مقدمي خدمات AWS Managed Service (MSP)، تساعد IBM في ترحيل وبناء وأتمتة وإدارة وتحسين تحول السحابة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم والأمان.
تمكّن من بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تبسيط سير عمل سلسلة التوريد، وإطلاق العنان للكفاءات، وتحسين تجارب العملاء.
تمكّن من بناء وإدارة وتأمين البيئة متعددة السحابة والهجينة والمعقدة من خلال نهج الأتمتة أولاً.
تتمتع IBM Consulting بأكثر من 24,000 شهادة من شهادات AWS، و17 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمة، وتتقن 19 اختصاصًا من اختصاصات AWS.
يمكنك التوسع باستخدام إدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات AWS والبيئات السحابية الأصلية والهجينة لتحسين مرونة التطبيقات وأدائها.
تمكّن من دمج Amazon Connect لإنشاء تجارب عملاء مخصصة ومتعددة القنوات مع قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات في الوقت الفعلي.
اختصر الوقت المناسب للقيمة الخاص بحلول البيانات على AWS Cloud. استخدم Modern Data Accelerators لإنشاء منصات لبيانات حالات الاستخدام المتعددة، مع توفير البيانات المشتركة والمتماثلة على AWS.
استخدم قوة البيانات في الوقت الفعلي للتغلُّب على تحديات سلسلة التوريد. يوفر الحل أفضل الإجراءات التالية، وقدرات التعاون لتخفيف المخاطر والرؤية الشاملة لتحقيق المرونة في سلسلة التوريد.
يمكنك أتمتة عمليات فحص اللحام وتحسينها باستخدام تقنيات التسجيل البصري والصوتي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يساعد الحل الشركات المصنِّعة على تحديد عيوب اللحام في الوقت الفعلي من أجل تشخيص المشكلات وعلاجها بوتيرة أسرع.
تمّ تصميم الحل لخدمات SAP، وهو يمكّن الشركات المُصنِّعة من تسجيل بيانات الاستدامة الشاملة في كل مرحلة من مراحل العملية.
يمكنك استخدام المنصة كخدمة (PaaS) بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية بدعم من عمليات سير عمل مؤتمتة للوفاء بالالتزامات التنظيمية لعملية اعرف عميلك (KYC). ويستخدم الحل الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المستندات والذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم المخاطر تقييمًا مستمرًا.
تتقن شركة IBM الاختصاصات الـ 19 التالية وتواصل تحسين اختصاصات AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS:
لدى IBM Consulting 17 برنامجًا معتمدًا لتقديم خدمات تطوير التطبيقات السحابية الأصلية في بيئة AWS Cloud:
تساعد الخدمات والحلول المهنية التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والتحوّل إلى SAP، وأتمتة العمليات، والأمن الإلكتروني في تعزيز الخدمات الصحية والبرامج التعليمية وإشراك المواطنين، والعمل المناخي.
تعمل خدمات IBM—بما في ذلك تحديث البيانات والتقنيات السحابية، والتحوُّل إلى SAP على AWS وتحديث مراكز الاتصال—على تحويل الأنظمة المعقدة وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
من خلال عقد شراكة مع الشركات الصناعية والتصنيعية، تساعد شركة IBM في تسريع اعتماد التقنية السحابية الهجينة، و SAP على AWS وتحديث التطبيقات والبيانات لتعزيز المرونة والكفاءة والاستدامة التشغيلية.
إنّ الحلول التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والبيانات، وحلول التحليلات والذكاء الاصطناعي، وتحويل خدمة العملاء تعمل على تحقيق نتائج أفضل بالنسبة للمرضى والامتثال التنظيمي وأوجه الكفاءة عمومًا.
في مجال علوم الحياة، تساهم شركة IBM في حلول تحديث SAP على AWS، وتحوّل سلسلة التوريد الرقمية على AWS، وحلول التحليلات والبيانات لتحديث سلسلة القيمة الدوائية من بدايتها إلى نهايتها.
تقدم شركة IBM خدمات تحديث التطبيقات، وخدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتحوّل خدمة العملاء، والأمن الإلكتروني، ما يساعد شركات الاتصالات على تحديث العمليات للتحفيز على التمايز وفتح الطريق أمام إمكانات تحقيق الإيرادات.
بادِر بترحيل أحمال التشغيل في مقر عملك وتمكن من تحديثها على AWS Cloud وإدارتها في البيئة السحابية لتقليل المخاطر وتحسين الأمن وزيادة مستوى التوافر.
يمكنك دمج الوظائف والعمليات على AWS Cloud لتعزيز المرونة والذكاء والميزة التنافسية للاستجابة لتغيرات السوق بشكل أفضل.
بادر بترحيل التطبيقات وتحديثها على AWS Cloud لتحقيق أولويات الاستدامة وأهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري.
شركة الخطوط الجوية اليابانية تنشئ بنية سحابية عالية الأداء بالتعاون مع شركتي IBM و AWS. وقد ساعد الحل SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) على AWS في تعزيز استمرارية تقديم الخدمات الاستثنائية لعملائها من شركات الطيران.
بالتعاون مع IBM، تنشر شركة E.ON وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة في المملكة المتحدة منصة مركز اتصالات جديدة بدعم من خدمة Amazon Connect.
شركة Delta Airlines تتعاون مع IBM لتحديث تطبيقاتها في بيئة للتقنية السحابية الهجينة تم إنشاؤها على منصة Red Hat OpenShift لتسريع قدرات الشركة على التحول الرقمي مع الأمن المتكامل وتعزيز الرؤية التشغيلية.
شركة Water Corp تحدِّث بنية SAP على AWS، وتحقِّق وفورات في تكلفة التقنية السحابية بنسبة تتجاوز 40% باستخدام الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أنشأت شركة Merck سلسلة توريد رقمية شاملة على منصة AWS Cloud، وساهمت هذه السلسلة في تحسين المخزون وإدارة التكلفة وإمكانية تتبُّع اللقاحات للوفاء باحتياجات المرضى المتغيرة باستمرار.
تشاركت الرابطة الوطنية لمجالس مهنة الصيدلة (NABP) مع IBM لتشغيل منصة رقمية تم إنشاؤها على AWS Cloud لعلاج مشكلات وضوح الرؤية في سلاسل التوريد الدوائية ولتعزيز الامتثال التنظيمي.
بالتعاون مع IBM، قامت شركة Kotak بتشغيل منصة Cherry والتي تعد منصة لتجربة عملاء قابلة للتوسّع تمّ إنشاؤها على AWS Cloud لخدمة سوق الاستثمار في البيع بالتجزئة في الهند.
ساعدت IBM شركة Genomics England على تسريع اعتماد AWS Cloud لتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات التفسير والبيانات، ومن ثمّ مساعدتها في بناء قدرات التقنية الأساسية اللازمة للاكتشاف العلمي.
ساعدت IBM شركة الأدوية التي يقع مقرها في إندونيسيا على نشر خدمة RISE with SAP بنجاح لنقل أحمال تشغيل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وعملياتها البالغة الأهمية إلى AWS cloud.
حتى الشركات التي قطعت شوطًا طويلاً في رحلة التحديث بحاجة إلى المساعدة من ذوي الخبرة. استكشِف السمات بالغة الأهمية للشركات عند تقييم شركاء التحوّل.
تستشهد مؤسسة IDC بكل من القدرة على عرض حالات الاستخدام لحلول الذكاء الاصطناعي ذات الصلة والتعاون في تطويرها، وتوفير الحلول باستخدام مقدمي خدمات تقنية الذكاء الاصطناعي المفضلين لدى العملاء باعتبارها نقاط قوة رئيسية تتمتع بها شركة IBM. تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي من قِبل IDC.
HFS تصنِّف IBM كمقدم لخدمات التقنيات السحابية على نطاق واسع بفضل شريكها المتطور والنظام البنائي للمنتجات الذي يعمل على تعزيز قدرات التقنيات السحابية المتعددة.
يمكنك المُضي بخطى سريعة في رحلتك إلى AWS Cloud بنتائج يمكن التنبؤ بها—تقديم حلول أسرع وبزمن تسليم أقل بنسبة 40% وانخفاض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.¹
تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولاً لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة.
تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية ودفع أتمتة تقنية المعلومات باستخدام IBM zSystems و AWS.
بادِر بالتسجيل في جلسة استكشافية مجانية لتكون في صفوف أوائل المتفاعلين مع IBM و AWS والتعرف على أفضل السبل لتحقيق القيمة التحولية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
تغلَّب على الفوضى والمعلومات الزائدة من خلال الحصول على الرؤى لأحدث أخبار الأعمال والتقنيات. تعرّف على آراء القادة ذوي الدور البارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
انضم إلى فريقنا المكون من أفراد متفانين ومبتكرين والذين يحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
¹ بناءً على بيانات عملاء IBM، وقد تختلف النتائج الفعلية.