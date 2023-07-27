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تسريع رحلة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي في مؤسستك مع IBM و Amazon Web Services ‏(AWS) بسرعة ونطاق وثقة أكبر
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شخص يستخدم كمبيوتر محمولاً في غرفة أحد الخوادم
شريك استشاري رئيسي لدى AWS

في بيئة مليئة بالتحديات، تواصل الشركات النظر إلى التحديث السحابي والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها أحد شركاء AWS المميزين، تقدم IBM Consulting خبرات ومنهجيات وأدوات تحول في مجال الأعمال وتقنية المعلومات، من مختلف الصناعات، لتسريع رحلة مؤسستك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تساعد خبرة IBM في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على النمو بسرعة على AWS Cloud.

تمتلك IBM Consulting أكثر من 24,000 شهادة AWS، و17 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، وتتقن 19 اختصاصًا من اختصاصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز اختصاصات AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرة IBM المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق، والالتزام المشترك مع AWS لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تسريع رحلة AWS Cloud الخاصة بمؤسستك باستخدام IBM Consulting Cloud Accelerator
ما الجديد؟

تقوم شركة IBM بدمج watsonx.governance و Amazon SageMaker لمساعدة العملاء على إدارة مخاطر النماذج ودعم التزامات الامتثال

استكشف دليل شاغلي منصب رئيس موظفي المعلومات CIO للذكاء الاصطناعي التوليدي
المزايا

تعد شركة IBM شركة رائدة في مجال التحول السحابي واسع النطاق، وتحليلات البيانات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي والأمن، ويمكنها المساعدة في الاستفادة من إمكانات تطبيقات الجيل التالي على AWS Cloud.

 قيادة السوق

نحن إحدى مؤسسات GSI الأسرع نموًا في AWS، وأحد أكبر شركاء SAP في العالم، ورائد معترف به في التحول السحابي واسع النطاق. تُعدّ شركة IBM رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنشأت مركزًا للتميز للذكاء الاصطناعي التوليدي يضم أكثر من 1,000 استشاري.

 Red Hat OpenShift على AWS‏ (ROSA)

تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولًا لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة. يمكن للسحابة المختلطة مع ROSA تسريع عملية الترحيل.¹

 الأساليب والمسرعات

توفر خدمات AWS الاستشارية من IBM أدوات ومسرعات شاملة، مثل ممارسات DevSecOps مع الذكاء الاصطناعي لعملية تقنية المعلومات وقدرات الشفاء الذاتي، لمساعدتك على التحول إلى تقنية سحابية أصلية على AWS.

القدرات

الاستشارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي

تمكّن من تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكنك التوسع بشكل مسؤول باستخدام Amazon SageMaker أو Amazon Bedrock أو Amazon Q أو IBM watsonx على AWS Cloud وعبر البيئات الهجينة.

 الاستشارات ذات الصلة بالبيانات والتحليلات

تمكّن من تحديث بياناتك وتحليلاتك على AWS Cloud وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي لاعتماد طرق جديدة للعمل.

SAP على AWS Cloud

تحديث وإدارة أحمال تشغيل SAP على AWS. تساعد خبرة IBM الصناعية والمسرعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي العامة في الاستفادة من تطبيقات SAP من الجيل التالي على AWS بشكل آمن وعلى نطاق واسع لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

 استشارات تحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات وأحمال تشغيل البيانات على AWS Cloud. تطوير التطبيقات السحابية الأصلية وتحسين بيئة AWS الحالية بسرعة وعلى نطاق واسع.

 تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مع IBM و AWS

دمج قدرات الكمبيوتر المركزي وتوسيعها لتعزيز المرونة والابتكار في مجال الأعمال. تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية ودفع أتمتة تقنية المعلومات باستخدام IBM zSystems و AWS.

 خدمات الاستشارات الأمنية

تمكّن من تأمين أحمال التشغيل المعقدة التي يتم تشغيلها على AWS وتسريع استراتيجية السحابة الهجينة باستخدام قدرات الأمان المهمة من كل من IBM و AWS.

 الخدمات المُدارة

باعتبارها أحد مقدمي خدمات AWS Managed Service ‏(MSP)، تساعد IBM في ترحيل وبناء وأتمتة وإدارة وتحسين تحول السحابة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم والأمان.

 استشارات سلسلة التوريد

تمكّن من بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تبسيط سير عمل سلسلة التوريد، وإطلاق العنان للكفاءات، وتحسين تجارب العملاء.

خدمات هندسة المنصات

تمكّن من بناء وإدارة وتأمين البيئة متعددة السحابة والهجينة والمعقدة من خلال نهج الأتمتة أولاً.

خبرتنا مع AWS

تتمتع IBM Consulting بأكثر من 24,000 شهادة من شهادات AWS، و17 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمة، وتتقن 19 اختصاصًا من اختصاصات AWS.

تعرف على كيف تساعد AWS Certifications في IBM العملاء على تحقيق أهدافهم
خدمات المنصات على AWS

يمكنك التوسع باستخدام إدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات AWS والبيئات السحابية الأصلية والهجينة لتحسين مرونة التطبيقات وأدائها.

 تحديث مركز الاتصال

تمكّن من دمج Amazon Connect لإنشاء تجارب عملاء مخصصة ومتعددة القنوات مع قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات في الوقت الفعلي.

 

 اقرأ المزيد مسرعات البيانات الحديثة

اختصر الوقت المناسب للقيمة الخاص بحلول البيانات على AWS Cloud. استخدم Modern Data Accelerators لإنشاء منصات لبيانات حالات الاستخدام المتعددة، مع توفير البيانات المشتركة والمتماثلة على AWS.

 اقرأ المزيد مجموعة سلسلة التوريد على AWS

استخدم قوة البيانات في الوقت الفعلي للتغلُّب على تحديات سلسلة التوريد. يوفر الحل أفضل الإجراءات التالية، وقدرات التعاون لتخفيف المخاطر والرؤية الشاملة لتحقيق المرونة في سلسلة التوريد.

 اقرأ المزيد Smart Edge من أجل اللحام على AWS

يمكنك أتمتة عمليات فحص اللحام وتحسينها باستخدام تقنيات التسجيل البصري والصوتي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يساعد الحل الشركات المصنِّعة على تحديد عيوب اللحام في الوقت الفعلي من أجل تشخيص المشكلات وعلاجها بوتيرة أسرع.

 اقرأ المزيد Sustainable Product Ledger على AWS

تمّ تصميم الحل لخدمات SAP، وهو يمكّن الشركات المُصنِّعة من تسجيل بيانات الاستدامة الشاملة في كل مرحلة من مراحل العملية.  

 عملية اعرف عميلك (KYC) الرقمية

يمكنك استخدام المنصة كخدمة (PaaS) بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية بدعم من عمليات سير عمل مؤتمتة للوفاء بالالتزامات التنظيمية لعملية اعرف عميلك (KYC). ويستخدم الحل الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المستندات والذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم المخاطر تقييمًا مستمرًا.

تتقن شركة IBM الاختصاصات الـ 19 التالية وتواصل تحسين اختصاصات AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS:

  • خدمات SAP
  • خدمات البيانات والتحليلات
  • خدمات الترحيل والتحديث
  • خدمات عمليات التطوير
  • خدمات البرامج كخدمة (SaaS)
  • خدمات مقدم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) من المستوى الأول
  • خدمات الأمن
  • خدمات العمليات السحابية
  • خدمات إنترنت الأشياء (IoT)
  • تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية
  • الخدمات الحكومية
  • الخدمات المالية
  • خدمات البيع بالتجزئة
  • خدمات الطاقة
  • خدمات السفر والضيافة
  • خدمات التصنيع والخدمات الصناعية
  • خدمات الرعاية الصحية
  • خدمات الاتصالات
  • خدمات علوم الحياة

لدى IBM Consulting ‏17 برنامجًا معتمدًا لتقديم خدمات تطوير التطبيقات السحابية الأصلية في بيئة AWS Cloud:

  • AWS GovCloud (US)
  • Amazon Redshift
  • Amazon EC2 Systems Manager
  • AWS IoT Core
  • AWS Lambda
  • AWS Database Migration Service
  • Amazon Kinesis
  • Amazon API Gateway
  • Amazon EC2 من أجل Windows Server
  • Amazon RDS
  • Amazon CloudFront
  • AWS CloudFormation
  • Amazon DynamoDB
  • AWS WAF
  • Amazon Connect
  • AWS Config
  • Amazon EKS
الحكومة

تساعد الخدمات والحلول المهنية التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والتحوّل إلى SAP، وأتمتة العمليات، والأمن الإلكتروني في تعزيز الخدمات الصحية والبرامج التعليمية وإشراك المواطنين، والعمل المناخي.

 تعرف على المزيد الطاقة ومرافق الخدمة

تعمل خدمات IBM—بما في ذلك تحديث البيانات والتقنيات السحابية، والتحوُّل إلى SAP على AWS وتحديث مراكز الاتصال—على تحويل الأنظمة المعقدة وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

 تعرف على المزيد التصنيع

من خلال عقد شراكة مع الشركات الصناعية والتصنيعية، تساعد شركة IBM في تسريع اعتماد التقنية السحابية الهجينة، و SAP على AWS وتحديث التطبيقات والبيانات لتعزيز المرونة والكفاءة والاستدامة التشغيلية.

 تعرف على المزيد الرعاية الصحية

إنّ الحلول التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والبيانات، وحلول التحليلات والذكاء الاصطناعي، وتحويل خدمة العملاء تعمل على تحقيق نتائج أفضل بالنسبة للمرضى والامتثال التنظيمي وأوجه الكفاءة عمومًا.

 تعرف على المزيد علوم الحياة

في مجال علوم الحياة، تساهم شركة IBM في حلول تحديث SAP على AWS، وتحوّل سلسلة التوريد الرقمية على AWS، وحلول التحليلات والبيانات لتحديث سلسلة القيمة الدوائية من بدايتها إلى نهايتها.

 تعرف على المزيد الاتصالات

تقدم شركة IBM خدمات تحديث التطبيقات، وخدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتحوّل خدمة العملاء، والأمن الإلكتروني، ما يساعد شركات الاتصالات على تحديث العمليات للتحفيز على التمايز وفتح الطريق أمام إمكانات تحقيق الإيرادات.

 تعرف على المزيد
ابدأ رحلتك بسرعة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها وقِس أداءها وكرِّرها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل الذي نقدمه لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام تقليل التعقيدات التشغيلية

بادِر بترحيل أحمال التشغيل في مقر عملك وتمكن من تحديثها على AWS Cloud وإدارتها في البيئة السحابية لتقليل المخاطر وتحسين الأمن وزيادة مستوى التوافر.

 شاهِد العرض التوضيحي لخدمة AWS ROSA (11:52) تسريع وقت الوصول إلى السوق

يمكنك دمج الوظائف والعمليات على AWS Cloud لتعزيز المرونة والذكاء والميزة التنافسية للاستجابة لتغيرات السوق بشكل أفضل.

 تحقيق أهداف الاستدامة

بادر بترحيل التطبيقات وتحديثها على AWS Cloud لتحقيق أولويات الاستدامة وأهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري.

 تعرف على المزيد
دراسات حالة
الخطوط الجوية اليابانية

شركة الخطوط الجوية اليابانية تنشئ بنية سحابية عالية الأداء بالتعاون مع شركتي IBM و AWS. وقد ساعد الحل SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) على AWS في تعزيز استمرارية تقديم الخدمات الاستثنائية لعملائها من شركات الطيران.
شركة E.ON

بالتعاون مع IBM، تنشر شركة E.ON وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة في المملكة المتحدة منصة مركز اتصالات جديدة بدعم من خدمة Amazon Connect.
شركة Delta Airlines

شركة Delta Airlines تتعاون مع IBM لتحديث تطبيقاتها في بيئة للتقنية السحابية الهجينة تم إنشاؤها على منصة Red Hat OpenShift لتسريع قدرات الشركة على التحول الرقمي مع الأمن المتكامل وتعزيز الرؤية التشغيلية.
شركة Water Corporation

شركة Water Corp تحدِّث بنية SAP على AWS، وتحقِّق وفورات في تكلفة التقنية السحابية بنسبة تتجاوز 40% باستخدام الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
شركة Merck

أنشأت شركة Merck سلسلة توريد رقمية شاملة على منصة AWS Cloud، وساهمت هذه السلسلة في تحسين المخزون وإدارة التكلفة وإمكانية تتبُّع اللقاحات للوفاء باحتياجات المرضى المتغيرة باستمرار.

الرابطة الوطنية لمجالس مهنة الصيدلة

تشاركت الرابطة الوطنية لمجالس مهنة الصيدلة (NABP) مع IBM لتشغيل منصة رقمية تم إنشاؤها على AWS Cloud لعلاج مشكلات وضوح الرؤية في سلاسل التوريد الدوائية ولتعزيز الامتثال التنظيمي.
شركة Kotak للخدمات الاستشارية الاستثمارية

بالتعاون مع IBM، قامت شركة Kotak بتشغيل منصة Cherry والتي تعد منصة لتجربة عملاء قابلة للتوسّع تمّ إنشاؤها على AWS Cloud لخدمة سوق الاستثمار في البيع بالتجزئة في الهند.
شركة Genomics England

ساعدت IBM شركة Genomics England على تسريع اعتماد AWS Cloud لتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات التفسير والبيانات، ومن ثمّ مساعدتها في بناء قدرات التقنية الأساسية اللازمة للاكتشاف العلمي.
شركة Holi Pharma

ساعدت IBM شركة الأدوية التي يقع مقرها في إندونيسيا على نشر خدمة RISE with SAP بنجاح لنقل أحمال تشغيل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وعملياتها البالغة الأهمية إلى AWS cloud.

®Insight

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اقرأ تقرير شركة الاستشارات Frost & Sullivan لفهم كيف يمكن لشركة IBM المساعدة في تسريع عملية تحوّل مؤسستك إلى SAP على AWS. تعرف على المزيد
التغلُّب على تحديات التحديث في المرحلة النهائية

حتى الشركات التي قطعت شوطًا طويلاً في رحلة التحديث بحاجة إلى المساعدة من ذوي الخبرة. استكشِف السمات بالغة الأهمية للشركات عند تقييم شركاء التحوّل.
تصنيف IBM كشركة رائدة في دراسة "تقييم خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال نموذج IDC MarketScape لعام 2023" 

تستشهد مؤسسة IDC بكل من القدرة على عرض حالات الاستخدام لحلول الذكاء الاصطناعي ذات الصلة والتعاون في تطويرها، وتوفير الحلول باستخدام مقدمي خدمات تقنية الذكاء الاصطناعي المفضلين لدى العملاء باعتبارها نقاط قوة رئيسية تتمتع بها شركة IBM. تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي من قِبل IDC.
شركة HFS Research تُعرب عن تقديرها لشركة IBM على خدمات التقنية السحابية ذات النطاق الواسع

HFS تصنِّف IBM كمقدم لخدمات التقنيات السحابية على نطاق واسع بفضل شريكها المتطور والنظام البنائي للمنتجات الذي يعمل على تعزيز قدرات التقنيات السحابية المتعددة.
الموارد منصة IBM Consulting Cloud Accelerator

يمكنك المُضي بخطى سريعة في رحلتك إلى AWS Cloud بنتائج يمكن التنبؤ بها—تقديم حلول أسرع وبزمن تسليم أقل بنسبة 40% وانخفاض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.¹

 Red Hat OpenShift Service على AWS (ROSA)

تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولاً لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة.

تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مع IBM و AWS

تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية ودفع أتمتة تقنية المعلومات باستخدام IBM zSystems و AWS.
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الحواشي

¹ بناءً على بيانات عملاء IBM، وقد تختلف النتائج الفعلية.