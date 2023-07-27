في بيئة مليئة بالتحديات، تواصل الشركات النظر إلى التحديث السحابي والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها أحد شركاء AWS المميزين، تقدم IBM Consulting خبرات ومنهجيات وأدوات تحول في مجال الأعمال وتقنية المعلومات، من مختلف الصناعات، لتسريع رحلة مؤسستك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تساعد خبرة IBM في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على النمو بسرعة على AWS Cloud.

تمتلك IBM Consulting أكثر من 24,000 شهادة AWS، و17 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، وتتقن 19 اختصاصًا من اختصاصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز اختصاصات AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرة IBM المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق، والالتزام المشترك مع AWS لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.