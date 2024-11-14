في ظل التطور الرقمي السريع الذي يشهده العالم اليوم، تلجأ الشركات إلى تبني التقنيات السحابية لتعزيز الابتكار والنمو. إلا إن هذه الرحلة لا تخلو من التحديات مثل ضمان الأمن والامتثال على السحابة، والرؤية المحدودة، والعمليات المستهلكة للموارد، والخبرة المحدودة، واللوائح المعقدة التي تؤدي جميعها إلى عمليات تكوين غير صحيحة والانحراف عن السياسات. تعوق هذه التحديات عملية تبني التقنية السحابية وتُعرّض المؤسسات لخطر حوادث الاختراق الأمني وعقوبات عدم الامتثال.

لهذا السبب طوّر كل من IBM و AWS حل الأمن الذاتي للسحابة (ASC)، حل IBM الذي يُحدث تغييرًا هائلاً في كيفية تعامل الشركات مع عملية تبني التقنية السحابية. بفضل دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة التي توفرها AWS Bedrock، تعمل التقنية على أتمتة المهام الأمنية ومهام الامتثال وتبسيطها لمعالجة عمليات التكوين غير الصحيحة والانحراف عن السياسات. كان حلنا بمثابة نقطة تحول في تمكين الشركات من تسريع رحلتهم نحو تبني السحابة بكل ثقة. بفضل الأمن الذاتي للسحابة، يمكنك ضمان وجود معايير أمنية صارمة منذ البداية، ما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي والوقت اللازمين عادةً لتحقيق الامتثال. وستحظى بعدد كبير من المزايا منها عمليات النشر التلقائي والمراقبة المستمرة ومراقبة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكشف عن الانحراف عن السياسات بفضل عمليات المعالجة التلقائية. وهذا يؤدي إلى تقليل مخاطر حوادث الاختراق، وانخفاض التكاليف التشغيلية، وتسريع عمليات نشر الموارد على السحابة وتبسيطها.

لا تتخلف عن الركب. يمكنك تسريع رحلتك نحو تبني التقنية السحابية بكل ثقة والاستمتاع بالأمن الذاتي للسحابة.