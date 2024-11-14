في ظل التطور الرقمي السريع الذي يشهده العالم اليوم، تلجأ الشركات إلى تبني التقنيات السحابية لتعزيز الابتكار والنمو. إلا إن هذه الرحلة لا تخلو من التحديات مثل ضمان الأمن والامتثال على السحابة، والرؤية المحدودة، والعمليات المستهلكة للموارد، والخبرة المحدودة، واللوائح المعقدة التي تؤدي جميعها إلى عمليات تكوين غير صحيحة والانحراف عن السياسات. تعوق هذه التحديات عملية تبني التقنية السحابية وتُعرّض المؤسسات لخطر حوادث الاختراق الأمني وعقوبات عدم الامتثال.
لهذا السبب طوّر كل من IBM و AWS حل الأمن الذاتي للسحابة (ASC)، حل IBM الذي يُحدث تغييرًا هائلاً في كيفية تعامل الشركات مع عملية تبني التقنية السحابية. بفضل دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة التي توفرها AWS Bedrock، تعمل التقنية على أتمتة المهام الأمنية ومهام الامتثال وتبسيطها لمعالجة عمليات التكوين غير الصحيحة والانحراف عن السياسات. كان حلنا بمثابة نقطة تحول في تمكين الشركات من تسريع رحلتهم نحو تبني السحابة بكل ثقة. بفضل الأمن الذاتي للسحابة، يمكنك ضمان وجود معايير أمنية صارمة منذ البداية، ما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي والوقت اللازمين عادةً لتحقيق الامتثال. وستحظى بعدد كبير من المزايا منها عمليات النشر التلقائي والمراقبة المستمرة ومراقبة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكشف عن الانحراف عن السياسات بفضل عمليات المعالجة التلقائية. وهذا يؤدي إلى تقليل مخاطر حوادث الاختراق، وانخفاض التكاليف التشغيلية، وتسريع عمليات نشر الموارد على السحابة وتبسيطها.
لا تتخلف عن الركب. يمكنك تسريع رحلتك نحو تبني التقنية السحابية بكل ثقة والاستمتاع بالأمن الذاتي للسحابة.
اقرأ الورقة البحثية التي أعدها معهد قيمة الأعمال (IBV) بالشراكة مع AWS حول ما يهم قادة مجال الأمن الإلكتروني في الوقت الحالي لتأمين حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى مؤسساتهم
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تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص بيئة AWS بدقة، ما يضمن توافقها تمامًا مع السياسات الداخلية الخاصة بالعملاء. ويضمن هذا النهج أن تكون كل عملية نشر ممتثلة للسياسات منذ البداية، ما يقلل من الحاجة إلى إجراء عمليات الفحص اليدوي إلى حد كبير ويُبسط عملية النشر بأكملها. وهو يعزز الكفاءة والأمان، ما يجعل عملية تبني التقنية السحابية أكثر سلاسة وموثوقية.
يستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستمرار لضمان الامتثال لأحدث المعايير. يتكيف هذا النظام الديناميكي تلقائيًا مع التغييرات التنظيمية، ويحافظ على التوافق مع اللوائح الحالية والمستقبلية. ويُعطي شعورًا بالراحة من خلال ضمان الامتثال، والحد من مخاطر التعرض لعقوبات عدم الامتثال، وتعزيز المرونة التشغيلية من حيث المشهد التنظيمي.
تستعين بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات الأمنية عبر الشبكة والتعامل معها بدقة. يُحدد الذكاء الاصطناعي، المُدرّب على بيانات التهديدات المختلفة، المخاطر المحتملة، ويتخذ إجراءات تلقائية وشبه تلقائية للتعامل معها والحد من التهديدات بسرعة. وهذا يقلل من المخاطر ويعزز إطار العمل الأمني، ما يحافظ على أمان البيئة السحابية ومرونتها.
تُحلل تقنية ASC وثائق اللوائح والسياسات الخاصة بكل عميل للتوصل إلى إطار عمل مخصص بالكامل للامتثال يتماشى بدقة مع متطلبات أعمالهم المحددة.
تُقيّم أدوات الإدارة التقليدية للوضع الأمني للسحابة (CSPM) أحمال التشغيل حسب معايير المجالات الثابتة، مثل مجال بطاقات الدفع (PCI).
تنشر إمكانات تقنية ASC المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ضوابط AWS في أحمال التشغيل الخاصة بالعملاء تلقائيًا بناءً على إطار عمل مخصص.
تعتمد أدوات CSPM عادةً على التنبيهات التفاعلية لمشكلات عمليات التكوين التي تتطلب تدخلاً يدويًا.
تُسجل تقنية ASC باستمرار الوثائق المتعلقة بالمعايير وسياسات العملاء المتغيرة، وتُحدد أحمال التشغيل المتأثرة وتُحدّث تكوينات AWS الأمنية الملائمة.
تتطلب حزم الامتثال بإدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) مراجعة يدوية.
يشغل Jayesh منصب قائد إدارة المنتجات العالمية في مجموعة Cyber Trust بقسم خدمات الأمن الإلكتروني الاستشارية في شركة IBM. وهو ذو خبرة تزيد عن 22 عامًا في تصميم وتقديم خدمات الأمن الإلكتروني للعملاء في جميع أنحاء العالم، مستغلاً خبرته الهائلة في مجال المعرفة التقنية عبر الصناعات والمجالات الأمنية.
أكرم مدير منتجات ذو خبرة في شركة IBM® Consulting لخدمات الأمن الإلكتروني. يركِّز على العميل ويلتزم بصياغة حلول الأمن الإلكتروني المبتكرة ويتعامل مع التحديات المتطورة باستمرار مع التركيز على تقييمات المنافسين الدقيقة والرؤى الإستراتيجية. لقد عززت مساهماته مجموعة خدمات أمن السحابة بشكل كبير وهو يعمل باستمرار على تمكين العملاء طوال رحلتهم السحابية الآمنة عبر المنصات بما في ذلك AWS وMicrosoft Azure وGCP.
Abhijit هو قائد ذو خبرة يتمتع بسجل حافل بالنجاحات في الإشراف على برامج أمن المعلومات القائمة على التحول لدى العملاء حول العالم. وتشمل خبرته الإستراتيجيات الأمنية للسحابة الهجينة والمتعددة والتصميم والتنفيذ وإدارة هوية المؤسسة وإمكانيات الوصول والحوكمة والخدمات الأمنية المُدارة والمخاطر وأتمتة الامتثال.
يتمتع Souvik بخبرة تزيد عن 23 عامًا ولديه خبرة هائلة في مجال تصميم تقنيات الأمن الإلكتروني والخدمات الاستشارية حيث عمل مع العديد من الشركات الرائدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهو مسؤول في منصبه الحالي عن الإشراف على هندسة وتطوير الحلول الأمنية للسحابة المتعددة في شركة IBM، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز دفاعات الأمن الإلكتروني، والحلول الأمنية المحتملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الكشف عن الأنشطة غير الطبيعية وتحليل السلوك والاستجابة التلقائية للتهديدات.
Srinivas هو قائد تقني وخبير مختص في مجال أمن المعلومات. Srini حاصل على شهادات في التكنولوجيا وإدارة الأعمال، ولديه خبرة تراكمية تزيد عن 20 عامًا. وبصفته مهندسًا بارزًا في شركة IBM، فهو قائد تقني كبير لمنصة الحماية IBM XForce، والخدمات الأمنية. ولكونه موقنًا بمفاهيم دمج الأمن عند التصميم، فقد دمج الأتمتة لتمكين التقنيات والخدمات الأمنية بسرعة السحابة التي تعمل بها الخدمات الأمنية على IBM Cloud. وهو يعمل ضمن فريق في قسم الخدمات الأمنية بشركة IBM لتصميم الحلول الأمنية وتنفيذها وتوسيع نطاقها عبر قاعدة العملاء بأكملها. Srini حاصل على 5 براءات اختراع وقدم العديد من الإسهامات في مجالات التحليلات الأمنية ومراقبة التهديدات والتعامل معها ولديه اكتشافات حول سلسلة الكتل قيد المراجعة.
تواجه البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى تحديات كبيرة متعلقة بحماية بيانات العملاء الحساسة ومنع عمليات الاحتيال المالي. بفضل أتمتة العمليات التي تُجرى يدويًا في العادة، توفر تقنية ASC أمنًا ورقابة فائقة يمكنهما حماية بيانات العملاء الحساسة وتقليل مخاطر عمليات الاحتيال المالي.
تعتمد المستشفيات والعيادات وغيرهم من مقدّمي الرعاية الصحية بشكل كبير على التقنيات الرقمية الجديدة للحفاظ على سرية سجلات المرضى وسلامتها، والامتثال للوائح مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) وقانون تكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة الاقتصادية والسريرية (HITECH). بالاستفادة من التقنيات مثل تقنية ASC التي يمكنها إجراء تقييمات مستمرة للضمانات المناسبة وتطبيقها، تستطيع مؤسسات الرعاية الصحية تخفيف الأعباء التشغيلية مع تحسين جودة الخدمات بشكل عام وتعزيز الثقة.
تواجه الشركات المصنعة من قطاع الطيران إلى السيارات تهديدات متزايدة باختراق البيانات وصعوبات اللوائح المعقدة والامتثال لمعايير الصناعة. بفضل تقنية ASC، تستفيد مؤسسات التصنيع من المراقبة المستمرة المقترنة بالاستجابة التكيفية للحماية من حوادث الاختراق المحتملة والمواءمة بين جهود التكوين والامتثال.
تواجه الكيانات الخاضعة لقوانين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية مجموعات متنوعة من الإرشادات والإلزامات، بدءًا من معايير FedRAMP و FISMA وحتى معايير NIST. بفضل تقنية ASC، تستفيد المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام من الأدوات الشاملة من أجل استيفاء المتطلبات الأمنية المعقدة بسلاسة.
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