مع تزايد قيمة السحابات والمنصات المتعددة داخل المؤسسة، تبرز تحديات أمن إلكتروني جديدة، ما يجعل من الضروري إدارة البنية التحتية والموارد بشكل آمن قبل التهديدات المتقدمة.
من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في التصميم والنشر وخدمات أمان الشبكة المدارة والتقييم المستمر للامتثال والمخاطر، يساعد خبراؤنا على ضمان أمان السحابة والمنصة مع رؤية أوسع للبنية التحتية للسحابة سواء الآن أو في المستقبل المتطور باستمرار.
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احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
تنفيذ أفضل الممارسات الآمنة حسب التصميم وإدارة التهديدات وخدمات الاستجابة والاسترداد لإنشاء تطبيقاتك وتشغيلها وإدارتها بأمان.
قم بتحقيق رؤية مركزية وقم بإدارة عناصر التحكم في السحابة الأصلية ومراقبتها وإدارة الوضع الأمني للسحابة والحاويات من العديد من مزودي الخدمة السحابية.
أتمتة معالجة التكوينات الخاطئة للبنية التحتية السحابية مع الإبلاغ بمعايير السحابة والامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) وGDPR.
اطّلع على توصيات في الوقت الفعلي مستندة إلى السياق تتيح اتخاذ القرارات بشكل أسرع من خلال مساعدة فريقك على التركيز على الاستجابة الفعلية للحوادث بدلاً من التركيز على النتائج الإيجابية الخاطئة.
توفر حلاً شاملاً للشبكة لتقديم رؤية واضحة لتبعيات التطبيق واحتواء الاختراقات وحماية الأصول عالية القيمة في كل أنحاء المؤسسة.
زيادة الإنتاجية وتحسين الفعالية من خلال إدارة المخاطر مركزيًا وتطبيق تغييرات معقدة في السياسة عبر المنصات متعددة البائعين من خلال التكامل السلس مع الأتمتة والتنسيقات.
قم بحماية بيئة السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية المستمرة والإدارة والمعالجة.
قدم فريق IBM حلاً آمنًا وفعالاً من حيث التكلفة قائمًا على البيئة السحابية لدمج مكونات الأعمال والخدمات المحولة لبنك الادخار البريدي ومراقبتها، داعيًا إلى استخدام AWS لدعم التكامل وعمليات الخدمة والخدمات الأمنية مع تلبية متطلبات ولوائح الحكومة والقطاع المالي.
وقد ساعد فريق IBM الشركة—التي تضم أكثر من 1700 مرفق لفرز الطرود ذات الأهمية البالغة للبنية التحتية اللوجستية الخاصة بها—على إنشاء حل والتحقق من صحته لاحتواء هجمات برامج الفدية الضارة المحتملة وتقليل تأثيرها إلى أدنى حد ممكن، ما يحمي البنية التحتية لنقاط النهاية والخوادم على مستوى المؤسسة عبر أكثر من 1200 موقع فعلي.
بالتعاون مع فريق IBM، حصل البنك على عملية تحول رقمي شامل بما في ذلك خدمات الأمن المنشورة عبر جميع مثيلات السحابة وإصلاح إجراءات الهوية والوصول وزيادة وضوح الرؤية على نقاط النهاية، ما أدى إلى تحسين وضع المخاطر وزيادة قدرات الكشف عن التهديدات والامتثال للائحة GDPR وهيئة الرقابة على السوق المالية (FINMA)
قم بتعزيز ثقتك بأمن AWS باستخدام خدماتنا الاستشارية وخدمات الأمن المُدارة.
الشراكة لحماية بيئات Microsoft Azure وتأمينها.
من خلال شراكة تبلغ 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولاً لتسريع عمليات الانتقال السلس وتنفيذها إلى السحابة. توفر IBM CIA خارطة طريق مخصصة للعميل وحالة عمل وعائد استثمار، عادة في غضون 20 يومًا.
دينيش هو خبير متمرس في الأمن الإلكتروني يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال الاستشارات والتحول. وبصفته شريكًا عالميًا في IBM Consulting، فإنه يقدم المشورة إلى CxOs بشأن أمن البيانات والتطوير والأمن والعمليات وأمان quantum safe، وإستراتيجية التشفير. يتمتع دينيش بسجل حافل في تنفيذ المشروعات الأمنية واسعة النطاق، كما شغل أيضًا منصب CISO في إحدى الشركات الرائدة في السوق المالي العالمي، حيث قاد فريقًا من الممارسين الأمنيين لتقديم خدمات أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أكرم مدير منتجات ذو خبرة في شركة IBM® Consulting لخدمات الأمن الإلكتروني. يركِّز على العميل ويلتزم بصياغة حلول الأمن الإلكتروني المبتكرة ويتعامل مع التحديات المتطورة باستمرار مع التركيز على تقييمات المنافسين الدقيقة والرؤى الإستراتيجية. لقد عززت مساهماته مجموعة خدمات أمن السحابة بشكل كبير وهو يعمل باستمرار على تمكين العملاء طوال رحلتهم السحابية الآمنة عبر المنصات بما في ذلك AWS وMicrosoft Azure وGCP.
بفضل خبرة غريغ التي تتجاوز 20 عامًا في مجال الاستشارات، يمثل جزءًا من مركز IBM العالمي المختص بالأمن لتحقيق الكفاءة، ويركز على تصميم تقنيات الأمن والتقسيم الجزئي وتنفيذها ودمجها. كما أنه مقيّم أمن مؤهل حاصل على شهادة محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) وشهادة وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية الأساسية (CISA) وشهادة خاصة بصناعة بطاقات الدفع، وحاصل على درجة الماجستير في أمن المعلومات وهو مخترع حاصل على العديد من براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
بصفته مديرًا أول للعروض في IBM Consulting، وخدمات الأمن السيبراني، يعمل سامبيت بنشاط على تعزيز أمان السحابة عبر المنصات، بما في ذلك AWS وAzure وIBM Cloud. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عامًا في مجال الاستشارات وإدارة المنتجات في قطاع الأمن والامتثال، وتحويل المخاطر المؤسسية، والحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وحوكمة التدقيق.
استكشف مفاهيم الخدمات السحابية وعناصرها وكيف يمكن للشركات تطبيقها لإنشاء بيئة سحابية آمنة ومستدامة.
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احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
نظِّم استجابتك للحوادث لتوحيد جهود المؤسسة في حال وقوع هجوم إلكتروني.
قم بحماية المؤسسة عبر بيئات متعددة، وتلبية لوائح الخصوصية وتبسيط التعقيدات التشغيلية.
قم بتصميم رحلتك وتنفيذها إلى إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية باستخدام حل الهوية كخدمة (IDaas).
تُعد IBM شركة رائدة معترفًا بها في خدمات الأمن المُدارة.
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