مع تزايد قيمة السحابات والمنصات المتعددة داخل المؤسسة، تبرز تحديات أمن إلكتروني جديدة، ما يجعل من الضروري إدارة البنية التحتية والموارد بشكل آمن قبل التهديدات المتقدمة.

من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في التصميم والنشر وخدمات أمان الشبكة المدارة والتقييم المستمر للامتثال والمخاطر، يساعد خبراؤنا على ضمان أمان السحابة والمنصة مع رؤية أوسع للبنية التحتية للسحابة سواء الآن أو في المستقبل المتطور باستمرار.

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