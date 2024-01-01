تلعب البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في الاقتصاد الرقمي اليوم، ما يمكّن المنظمات من الابتكار والتكيف والحفاظ على قدرتها التنافسية. ضمان أمن هذه العناصر الأساسية، فضلاً عن تلبية متطلبات الامتثال، أمر بالغ الأهمية.
توفر خدمات أمن البيانات والتطبيقات لدينا حلولاً استباقية وإستراتيجية مع حماية شاملة لحماية المعلومات الحساسة والملكية الفكرية، وضمان الامتثال للوائح وخصوصية البيانات، وتقليل تأثير تهديدات الأمن الإلكتروني.
تساعد الاستشارات وتكامل الأنظمة وخدمات الأمن المدارة على حماية البيانات الحساسة ، الموجودة محليًا أو على السحابة الهجينة.
تساعدك الرؤية المركزية عبر بيئات السحابة والمراقبة المستمرة للتهديدات على الاستعداد لعمليات التدقيق وإعداد التقارير.
الاكتشاف المستمر للبيانات وتصنيفها وتحديد خط أساسها والتحكم في سياسة الوصول وخدمات الأمن الإلكتروني المستمرة وإدارة الثغرات الأمنية.
بناء خارطة طريق قوية وفعالة من حيث التكلفة لأمن البيانات من خلال تحويل عملية توظيف موظفي الأمن وتدريبهم إلى خبراء أمن البيانات في IBM.
تمكن المنظمات من تأمين البيانات عبر بيئات سحابية متعددة وفي مراكز البيانات المحلية والحماية من اختراق أمن البيانات والإضرار بالسمعة والاستعداد لتلبية كل من متطلبات الامتثال وقوانين الخصوصية.
مجموعة شاملة من الحلول الأمنية بما في ذلك عمليات التطوير الآمنة، واختبار الأمان والامتثال، وأفضل ممارسات الترميز الآمن. تمكِّن الخدمة المؤسسات من تطوير التطبيقات الآمنة وإدارتها ونشرها بثقة.
تعالج هذه الخدمات مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك التشفير متعدد السحابة وإدارة المفاتيح، وإخفاء البيانات وترميزها، والاستعداد الآمن من الناحية الكمية وغير ذلك، وتشمل هذه الخدمات بين التقييم المتخصص والمفصل ونمذجة الإستراتيجية والتصميم الكامل لخدمات التشفير الأساسية وتنفيذها وإدارتها.
مكن فريق خدمات أمن البيانات مسؤولي الخصوصية والبيانات في المنظمة على جميع المستويات من الكشف عن مخاطر الأعمال المتعلقة بالبيانات وتحليلها وتصورها واتخاذ الإجراءات التصحيحية. مكن الحل الشركة من تصور مخاطر البيانات عبر آلاف التطبيقات والاستجابة لعمليات التدقيق وتقديم التقارير إلى المديرين التنفيذيين وتجنب الغرامات الناتجة عن عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واللوائح الأخرى.
بمساعدة خبراء خدمات أمن البيانات، قامت شركة الاتصالات هذه بتشفير بياناتها الحساسة، ما قلل من مخاطر اختراق أمن البيانات والمخاطر التنظيمية مع زيادة استخدام الأتمتة لرفع مستوى استخدام التشفير بسهولة. يمكن للعميل الآن دمج إدارة المفاتيح مع مزودي الخدمات السحابية الآخرين، ولا سيما AWS ومنصة Google السحابية (GCP).
من خلال العمل مع خبراء خدمات أمن البيانات، حققت شركة الطيران نموًا متسارعًا للعمليات الأمنية وعززت ضوابط الأمن السحابية الأصلية إلى الحد الأقصى وحسنت الوضع الأمني والامتثال إلى بياناتها وتطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 500 تطبيق. تم تحديث العمليات التجارية مع تعزيز المرونة الإلكترونية في بيئاتها السحابية وتقليل العيوب والمخاطر التي قد تؤدي إلى الخسارة المالية.
يتمتع جيم ليسارد بأكثر من 37 عامًا من الخبرة المهنية في حلول أمن البيانات. في شركة IBM® Consulting لخدمات الأمن الإلكتروني، يرأس ممارسة أمن البيانات والتطبيقات في أمريكا الشمالية والتي تشمل القيادة الإستراتيجية وتطوير القدرات وتسليم المشروعات بما في ذلك التشفير وإدارة المفاتيح وإدارة الأصول الرقمية (DAM) ومنع فقدان البيانات (DLP) ووسيط أمان الوصول إلى الخدمات السحابية (CASB) وDAP/DCAP. قبل انضمامه إلى IBM، أدار جيم برنامج الحماية الكاملة للبيانات لأكبر بنك وسيط/تاجر في الولايات المتحدة.
يتمتع أنتي بخبرة تزيد على 18 عامًا في مجال الأمن الإلكتروني، وهو خبير متمرس في الأمن الإلكتروني ولديه شغف بحماية البيانات والتطبيقات الحساسة من التهديدات الإلكترونية. وبصفته الشريك التنفيذي والقائد العالمي لأمن البيانات والتطبيقات في شركة IBM Consulting لخدمات الأمن الإلكتروني، فهو يتمتع بفهم عميق لأفضل ممارسات أمن البيانات والتطبيقات، ومعرفة واسعة في ما يتعلق بالتهديدات والثغرات الأمنية الناشئة. تشمل مجالات الخبرة أمن البيانات والتشفير الكمّي الآمن، وأمن التطبيقات، وعمليات التطوير الآمنة، وأمن السحابة، وإستراتيجية الأمن.
من الامتثال للوائح مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وGDPR إلى حماية الأصول من خلال التشفير، تعرف على أحدث ما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية.
استكشف المعارف المتعلقة بأساسيات أمن التطبيقات بالإضافة إلى الموضوعات المتعمقة مثل الترحيل السحابي وتأمين تطبيق الأجهزة المحمولة.
أهمية تشفير quantum-safe في الاقتصاد الرقمي—المحدث بخارطة طريق IBM Quantum Safe
قم بتطوير إستراتيجية إدارة الهوية والوصول (IAM) القائمة على النتائج والمبنية على التصميم والتي تحمي البيانات المهمة وتساعد المستخدمين على أداء وظائفهم بفعالية.
احصل على مراقبة وإدارة واستجابة على مدار الساعة للتهديدات المتقدمة والمخاطر واحتياجات الامتثال بينما يركز فريقك على أولويات الأمن الإستراتيجية.
تمتع بالأمن والرؤية والتحكم في أثناء نقل التطبيقات إلى السحابة بمساعدة خبراء IBM security.
قم بتشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
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