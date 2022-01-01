يُشكِّل فهم الأساليب التي يتبعها المهاجمون أهمية كبيرة في حماية موظفيك وبياناتك وبنيتك التحتية. استكشف مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025، المستند إلى الرؤى والملاحظات المستخلصة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

تمكَّن من تعزيز قدراتك ومعارفك من خلال التعلم من التحديات وقصص النجاح التي واجهتها فرق عمل الأمن الإلكتروني في مختلف أنحاء العالم. عزِّز نمو مستقبلك من خلال تقوية مؤسستك وحماية مصالحها بشكل أفضل.