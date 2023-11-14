يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان لقيمة اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج بتعقيدات ومخاطر جديدة. بصرف النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أو نماذج التعلم الآلي التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة.



™IBM ®watsonx.governance يوفر مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين مرونة وخيارات للنماذج. يمكن استخدام هذه المجموعة لحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على ®IBM watsonx.ai™ والنماذج المطورة على المنصات التابعة لجهات خارجية، من ضمنها Amazon Bedrock وMicrosoft Azure وOpenAI. باستخدام watsonx.governance، يمكنك أيضًا حوكمة نماذج التعلم الآلي المضمنة في الأدوات التابعة لجهات خارجية. يمكن للعملاء الاختيار بين النشر السحابي أو المحلي لكلا النوعين من النماذج.