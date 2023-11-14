الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx.governance حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي في watsonx.governance
متوفر الآن- مجموعة أدوات لحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) ونماذج التعلم الآلي (ML) على منصة واحدة متكاملة واحدة
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حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي: قوة الاختيار

يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان لقيمة اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج بتعقيدات ومخاطر جديدة. بصرف النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أو نماذج التعلم الآلي التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة. 

™IBM ®watsonx.governance يوفر مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين مرونة وخيارات للنماذج. يمكن استخدام هذه المجموعة لحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على  ®IBM watsonx.ai™ والنماذج المطورة على المنصات التابعة لجهات خارجية، من ضمنها Amazon Bedrock وMicrosoft Azure وOpenAI. باستخدام watsonx.governance، يمكنك أيضًا حوكمة نماذج التعلم الآلي المضمنة في الأدوات التابعة لجهات خارجية. يمكن للعملاء الاختيار بين النشر السحابي أو المحلي لكلا النوعين من النماذج.
تُصَنَّف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية 2023.
استكشف مخاطر العمل باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي
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المزايا اقرأ صحيفة بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدم منصة حوكمة واحدة

الوصول إلى مجموعة أدوات متعددة النماذج جاهزة للمؤسسات على منصة متكاملة واحدة تعمل على أتمتة الحوكمة لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي.

 التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

أتمتة الأدوات والعمليات على مدى دورة حياة الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء اليدوية وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.

 الدفع بالذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي

تقديم عمليات نماذج تتسم بالشفافية لتحسين الدقة والإنصاف وقابلية الشرح وتوفير وثائق واضحة حول صحة النماذج ووظائفها.
شاهد كيف يعمل

لحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات بفعالية، من الضروري مراقبة المخاطر المتزايدة حديثًا الناشئة عن النماذج والمستخدمين ومجموعات البيانات واللوائح والتخفيف من حدتها. يقدم Watsonx.governance ثلاث قدرات رئيسية لتحقيق ذلك.

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التتبع والشفافية يستخدم Watsonx.governance صحائف الحقائق لتسجيل ومراقبة حقائق النماذج تلقائيًا. نشير إليها في IBM على أنها "ملصقات تغذوية" للنماذج لأنها تحتوي على مستودع لجميع معلومات النماذج ذات الصلة. تيسر هذه الوثائق مسألة الحصول على رؤية شاملة للأداء والتعامل مع المخاطر على مدار دورة حياة النموذج، وتعمل كسجل لأنشطة التطوير ومقاييس الأداء. يمكن للمستخدمين تنزيل صحائف الحقائق أو إرسالها كمرفقات إلى الأطراف المعنية أو لدعم عمليات التدقيق.
تقييم النموذج والتوثيق تتوفر مقاييس التقييم لمجموعة من حالات الاستخدام، من ضمنها تلخيص النصوص وتصنيفها، وترجمة اللغات، وإنشاء المحتوى، والتوليد المعزّز بالاسترداد (RAG)، والأسئلة والأجوبة. يمكن التحقق من أداء التوجيهات طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي لضمان الأداء الدقيق ومنع توليد محتوى ضار أو غير ملائم. تُستَخدَم صحائف الحقائق لتوثيق هذه المقاييس التقييمية.
مراقبة النماذج تتم مراقبة مقاييس الأداء لتجنب المشاكل المتعلقة بالانحراف والجودة والأمان. تراقب الحدود الموضوعة سلفًا كلًا من المدخلات والمخرجات لنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقدم تنبيهات عند اكتشاف لغة سامة أو خطاب كراهية أو لغة مسيئة أو ألفاظ نابية في مدخلات ومخرجات النموذج. يراقب Watsonx.governance حجم البيانات، وزمن الانتقال، والتغيرات في الإنتاجية.
هل تتطلع إلى حوكمة نماذج التعلم الآلي التي بُنيَّت بأدوات تابعة لجهات خارجية باستخدام Watsonx.governance؟
الموارد
تحكم في زمام الأمور: ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي مع أحد المتحدثين الضيوف من IDC لماذا تعتبر حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة تجارية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تكشف شركة IBM النقاب عن watsonx.governance لمساعدة الشركات والحكومات في الحوكمة وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. الارتقاء بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الامتثال ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ ما الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما النماذج الأساسية، وما سبب أهميتهما؟
اتخِذ الخطوة التالية

البدء في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML).

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الحواشي

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر  التسعير  لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.