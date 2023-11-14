يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان لقيمة اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج بتعقيدات ومخاطر جديدة. بصرف النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أو نماذج التعلم الآلي التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة.
™IBM ®watsonx.governance يوفر مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين مرونة وخيارات للنماذج. يمكن استخدام هذه المجموعة لحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على ®IBM watsonx.ai™ والنماذج المطورة على المنصات التابعة لجهات خارجية، من ضمنها Amazon Bedrock وMicrosoft Azure وOpenAI. باستخدام watsonx.governance، يمكنك أيضًا حوكمة نماذج التعلم الآلي المضمنة في الأدوات التابعة لجهات خارجية. يمكن للعملاء الاختيار بين النشر السحابي أو المحلي لكلا النوعين من النماذج.
الوصول إلى مجموعة أدوات متعددة النماذج جاهزة للمؤسسات على منصة متكاملة واحدة تعمل على أتمتة الحوكمة لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي.
أتمتة الأدوات والعمليات على مدى دورة حياة الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء اليدوية وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.
تقديم عمليات نماذج تتسم بالشفافية لتحسين الدقة والإنصاف وقابلية الشرح وتوفير وثائق واضحة حول صحة النماذج ووظائفها.
لحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات بفعالية، من الضروري مراقبة المخاطر المتزايدة حديثًا الناشئة عن النماذج والمستخدمين ومجموعات البيانات واللوائح والتخفيف من حدتها. يقدم Watsonx.governance ثلاث قدرات رئيسية لتحقيق ذلك.
البدء في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML).
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