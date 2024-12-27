حماية بيانات IBM Guardium

يوفر Guardium Data Protection for Databases إمكانية اكتشاف البيانات وتصنيفها بطريقة مؤتمتة، ومراقبة النشاط في زمن شبه حقيقي، وتحليلات التعلم الآلي للكشف عن الأنشطة غير المعتادة حول البيانات الحساسة المخزّنة في قواعد البيانات ومستودعات البيانات وغيرها من بيئات البيانات المنظمة. يدعم الحل البيانات المخزّنة على IBM Db2 و Oracle و Teradata و Sybase و Microsoft SQL Server و Windows و UNIX و Linux و AS/400 و z/OS و Hadoop NoSQL. كما يدعم تخطيط موارد المؤسسات الرئيسية، وCRP والتطبيقات المخصصة.