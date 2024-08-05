أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر انتشارًا وابتكارًا وأسرع من أي وقت مضى. لمكافحتها، تحتاج إلى شريك متعاون يمكن أن يكون بمثابة امتداد لفريقك لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد مع حماية استثماراتك الحالية. يمكننا أن نساعد مؤسستك على الحد من المخاطر الإلكترونية من خلال حل عالمي شامل ومتكامل قابل للتكيف مع مختلف الموردين في مواجهة التهديدات حيث يمكنه إدارة أي تنبيه في أي وقت، ويمنحك الرؤية والتكامل الذي كنت تسعى إليه لتحسين برنامجك الأمني.



العديد من المؤسسات لديها موارد قليلة جدًا والعديد من الأدوات المختلفة التي توفر كميات كبيرة من المعلومات. وهذا يجعل من المستحيل على فرقهم قضاء الوقت في أعمالهم الأكثر أهمية ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وعدم الكفاءة والإجهاد من التنبيهات والنقص الحاد في رؤية الثغرات المحتملة.



تساعد خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) من IBM، بما في ذلك خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة المدارة (MDR)، مؤسستك على حماية الاستثمارات الحالية وتعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وممارسة الأمن الاستباقي لتعزيز الدفاعات، وتحسين عمليات الأمن باستمرار، وحماية السحابة الهجينة.

