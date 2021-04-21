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مركز العمليات الأمنية

 خدمة عمليات الاستعلامات الأمنية والاستشارات (SIOC)
تطوير استعلامات فعَّالة حول التهديدات الأمنية التشغيلية في كل البيئات
مهندس يعمل في غرفة خوادم ذات جدران زجاجية
لمحة عامة

تحتاج إلى إنشاء أو تحسين مركز عمليات أمنية (SOC) لتعزيز قدراته بما يتواءم مع أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني. ولتحقيق ذلك، عليك تحديد الأحداث الأمنية التي تشكل أكبر تهديد لمؤسستك، وتبسيط تحليل التهديدات للاستجابة لها بشكل أسرع، وتقليل المخاطر الإجمالية على بياناتك الحساسة.
الفوائد
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تعزيز مستوى نضج الاستعلامات الأمنية التشغيلية

يتولى المستشارون تقييم القدرات الأمنية في العمليات القائمة على الاستعلامات لمساعدة مؤسستك على تطوير ممارسات فعَّالة.
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تصميم مركز عمليات أمنية فعَّال

يمكنك استخدام الاستعلامات الأمنية والتحليلات لتصميم مركز عمليات أمنية (SOC) قوي مما يؤدي إلى تبسيط تحليل التهديدات وتسريع اعتماد حالات الاستخدام والقواعد الجديدة.
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تحسين استعلامات العمليات الأمنية

تستطيع تنفيذ الخطط مع الاستفادة من التحليل المتعمق، والتوصيات الاستراتيجية، والمعايير الأمنية الرائدة في القطاع لتحسين مركز العمليات الأمنية (SOC) وتحقيق الحماية التي يُعتمد عليها.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2023

احصل على رؤى لمساعدتك على توقع تهديدات الأمن الإلكتروني والبقاء في الطليعة.

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خدمات الاستعلامات والعمليات الأمنية خدمات إدارة التهديدات

يمكنك دمج الخدمات الأمنية لمساعدتك على إدارة دورة حياة التهديدات بالكامل: من حماية الأصول الحيوية، واكتشاف التهديدات المتقدمة، والاستجابة السريعة والتعافي من الاضطرابات.

 استكشِف خدمات إدارة التهديدات من IBM Security X-Force خدمات استعلامات التهديدات

يمكنك تبسيط إدارة استعلاماتك بمساعدة خبراء يمكنهم تصميم وبناء وتشغيل منصة مؤتمتة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.

 استكشِف خدمات استعلامات التهديدات من IBM Security X-Force خدمات محاكاة الخصوم

يمكنك تقييم مدى قدرة فريقك الأمني على اكتشاف الهجمات الحقيقية والاستجابة لها، باستخدام نفس الأساليب والتقنيات والإجراءات التي يعتمدها المهاجمون المتقدمون.

 استكشف محاكاة الخصوم باستخدام X-Force Red مراكز العمليات الأمنية

يقدِّم مدربون ذوو خبرة في ميادين الأمن الإلكتروني تجارب عملية ويعرضون أفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذه الصناعة.

 استكشِف مراكز IBM Command Centers
الأمن المتكامل للسحابة المتعددة الهجينة

استفِد من مصادر بياناتك الحالية لاستخراج رؤى أعمق وتسريع الاستجابة بفضل استخدام الأتمتة. سواء أكانت بياناتك مخزنة على أدوات IBM أو على أدوات خارجية، في بيئات محلية أو في بيئات يوفرها مزودو خدمات سحابية متعددون، تساعدك المنصة الأمنية المفتوحة على اكتشاف التهديدات والمخاطر وسرعة الاستجابة لها، دون حاجة إلى نقل بياناتك.

 استكشف IBM Cloud Pak for Security
هيئة الخدمات الصحية NHS Digital: حافظ على أمن وسرية معلومات المرضى والخدمات

لتعزيز حماية نظام الرعاية الصحية في إنجلترا من الهجمات الإلكترونية، استعانت هيئة NHS Digital بشركة IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC). حيث ساعدت هذه النقلة على تعزيز الجاهزية والمرونة لرعاية أفضل للمرضى، ووفرت خدمات أمنية معززة لمنع التهديدات المحتملة بشكل استباقي.

الموارد

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