ما هي الهوية غير البشرية؟

تُعدّ الهويات غير البشرية حجر الزاوية في الأتمتة. فهي تمكّن البرامج والأجهزة والموارد الأخرى من الاتصال والتواصل وتنفيذ المهام دون الحاجة إلى إشراف بشري.

فكر في خدمة نسخ احتياطي آلي تقوم تلقائياً بنسخ بيانات الشركة الحساسة إلى نظام تخزين سحابي آمن كل ليلة. لن يمنح أي من قاعدة البيانات أو نظام التخزين السحابي حق الوصول لشخص عشوائي دون بيانات اعتماد صالحة. وينطبق الشيء نفسه على البرامج. لذلك يتم منح خدمة النسخ الاحتياطي هوية. تعني هذه الهوية أن خدمة النسخ الاحتياطي يمكنها إثبات هويتها لكل من قاعدة البيانات ونظام التخزين، واللذين بدورهما يمكنهما الوثوق بأن هذه الخدمة مخولة للقيام بما تقوم به.

لقد زاد عدد الهويات غير البشرية (NHIs) في أنظمة المؤسسات على مر السنين، مدفوعاً بشكل كبير بظهور الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. تختلف التقديرات —من 45:1 إلى 92:1— ولكن في نظام تكنولوجيا المعلومات المتوسط، يفوق عدد الهويات غير البشرية عدد البشر بمراحل

يجلب هذا الانفجار في الهويات غير البشرية تحديات أمنية جديدة. وفقاً لتقرير IBM X-Force Threat Intelligence Index، تُعد الهجمات القائمة على الهوية — حيث يستغل المخترقون بيانات اعتماد حسابات صالحة للوصول إلى الشبكات — واحدة من أكثر طرق الهجمات السيبرانية شيوعاً، إذ تتسبب في 30% من حالات اختراق البيانات.

وتُعد الهويات غير البشرية أجزاءً جذابة بشكل خاص في سطح الهجوم الخاص بالمؤسسات، حيث أنها غالباً ما تتمتع بصلاحيات مرتفعة وضوابط أمنية أقل مقارنة بحسابات الأشخاص.

لقد ظهر مجال إدارة الهوية غير البشرية للمساعدة في مكافحة المخاطر الأمنية الفريدة التي تشكلها الهويات غير البشرية وتحسين الوضع الأمني العام للهوية.