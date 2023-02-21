ما المقصود بالتحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)؟

يجمع التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR) بين مجالين في الأمن الإلكتروني لتسهيل الاستجابة للتهديدات مع الحفاظ على الأدلة ضد المجرمين الإلكترونيين.

يجمع DFIR بين مجالين متميزين في الأمن الإلكتروني: التحليل الجنائي الرقمي، الذي يركّز على التحقيق في التهديدات الإلكترونية بهدف جمع الأدلة الرقمية لملاحقة المجرمين الإلكترونيين قضائيًا؛ والاستجابة للحوادث، التي تهتم بالكشف عن الهجمات الإلكترونية الجارية والتصدي لها. يساعد دمج هذين التخصصين فرق الأمن على مواجهة التهديدات بسرعة أكبر، مع الحفاظ على الأدلة التي قد تُفقد نتيجة استعجال معالجة التهديد.

ما المقصود بالتحليل الجنائي الرقمي؟

يقوم خبراء التحليل الجنائي الرقمي بالتحقيق وإعادة بناء حوادث الأمن الإلكتروني عن طريق جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وحفظها - مثل آثار المهاجمين، بما في ذلك ملفات البرامج الضارة والبرامج النصية الضارة. تمكِّن عمليات إعادة البناء هذه الخبراء من تحديد الأسباب الأساسية للهجمات ومعرفة الجناة.

تتبع التحقيقات الجنائية الرقمية سلسلة حيازة صارمة، أي عملية رسمية لتوثيق كيفية جمع الأدلة والتعامل معها. تمكّن سلسلة الحيازة المحققين من إثبات أن الأدلة لم يتم العبث بها. وبالتالي، يمكن استخدام الأدلة الناتجة عن التحقيقات الجنائية الرقمية لأغراض رسمية مثل القضايا القانونية، ومطالبات التأمين، والتدقيقات التنظيمية.

يحدد المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) أربع خطوات للتحقيقات الجنائية الرقمية:

1. جمع البيانات

بعد حدوث اختراق، يجمع المحققون الجنائيون البيانات من أنظمة التشغيل، وحسابات المستخدمين، والأجهزة المحمولة، وأي أصول مادية أو برمجية أخرى قد يكون المهاجمون قد وصلوا إليها. تشمل المصادر الشائعة للبيانات الجنائية:

  • التحليل الجنائي لنظام الملفات: البيانات الموجودة في الملفات والمجلدات المخزنة على أجهزة المستخدم النهائية.
  • التحليل الجنائي للذاكرة: البيانات الموجودة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للجهاز.
  • التحليل الجنائي للشبكات: البيانات المستخلصة من فحص نشاط الشبكة، مثل تصفح الويب والتواصل بين الأجهزة.
  • التحليل الجنائي للتطبيقات: البيانات المستخلصة من سجلات التطبيقات والبرمجيات الأخرى.

للحفاظ على سلامة الأدلة، يقوم المحققون بعمل نسخ من البيانات قبل معالجتها. يتم تأمين النسخ الأصلية بحيث لا يمكن تعديلها، وتُجرى بقية التحقيقات على النسخ.
2-الفحص

يقوم المحققون بتفحص البيانات بحثًا عن علامات النشاط الإجرامي السيبراني، مثل رسائل التصيد الاحتيالي، والملفات المعدلة، والاتصالات المشبوهة.
3. التحليل

يستخدم المحققون تقنيات التحليل الجنائي لمعالجة الأدلة الرقمية وربطها واستخلاص رؤى منها. قد يعتمد المحققون أيضًا على مصادر معلومات التهديد المملوكة أو مفتوحة المصدر لربط نتائجهم بالجهات المهددة المحددة.
4. إعداد التقارير

يقوم المحققون بإعداد تقرير يوضح ما حدث أثناء الحدث الأمني، وإذا أمكن، يحدد المشتبه بهم أو الجناة. قد يتضمن التقرير توصيات لمنع وقوع هجمات مستقبلية. يمكن مشاركته مع جهات إنفاذ القانون وشركات التأمين والجهات التنظيمية وغيرها من السلطات.
ما المقصود بالاستجابة للحوادث؟

تركز استجابة الحوادث على اكتشاف الاختراقات الأمنية والتعامل معها. الهدف من استجابة الحوادث هو منع الهجمات قبل حدوثها وتقليل التكلفة والانقطاع في الأعمال الناتج عن الهجمات التي تقع.

تُسترشد جهود استجابة الحوادث بخطط استجابة الحوادث (IRP)، التي تحدد كيفية تعامل فريق الاستجابة مع التهديدات السيبرانية. تمر عملية استجابة الحوادث بست خطوات قياسية:

  1. التحضير: هي عملية مستمرة تشمل تقييم المخاطر، وتحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها (إدارة الثغرات الأمنية)، ووضع خطط استجابة للحوادث (IRPs) لمختلف أنواع التهديدات السيبرانية.

  2. الكشف والتحليل: يراقب فريق الاستجابة للحوادث الشبكة بحثًا عن أي نشاط مريب. يُحلّل الفريق البيانات، ويستبعد الإنذارات الكاذبة، ويُصنّف التنبيهات حسب أولويتها.

  3. الاحتواء: عند اكتشاف اختراق، يتخذ فريق الاستجابة للحوادث إجراءات فورية لوقف انتشار التهديد داخل الشبكة.

  4. الإزالة: بعد احتواء التهديد، يقوم فريق الاستجابة للحوادث بإزالته من الشبكة — على سبيل المثال، من خلال حذف ملفات برامج الفدية أو طرد المهاجم من الجهاز.

  5. الاستعادة: بعد إزالة جميع آثار التهديد، يقوم فريق الاستجابة بإعادة الأنظمة المتضررة إلى التشغيل الطبيعي.
  6. المراجعة بعد الحادث:يراجع فريق الاستجابة الحادث لفهم كيفية وقوعه والاستعداد بشكل أفضل للتصدي للتهديدات المستقبلية. 

فوائد DFIR

عندما تُجرى التحليلات الجنائية الرقمية واستجابة الحوادث بشكل منفصل، قد تتداخل العملية الواحدة مع الأخرى. قد يقوم فريق استجابة الحوادث بتغيير أو إتلاف الأدلة أثناء إزالة التهديد من الشبكة، بينما قد يبطئ المحققون الجنائيون الرقميون حل التهديد أثناء بحثهم عن الأدلة. قد لا تنتقل المعلومات بين هذه الفرق، مما يقلل من كفاءة الجميع مقارنة بما يمكن تحقيقه.

يجمع DFIR بين هذين المجالين في عملية واحدة يتم تنفيذها بواسطة فريق واحد. يحقق ذلك ميزتين أساسيتين:

يتم جمع البيانات الجنائية بالتزامن مع التخفيف من التهديدات.. أثناء عملية DFIR، يستخدم فريق الاستجابة للحوادث تقنيات جنائية لجمع الأدلة الرقمية وحفظها بينما يقومون باحتواء التهديد وإزالته. يضمن ذلك الالتزام بسلسلة الحيازة، ومنع أي تعديل أو إتلاف للأدلة القيمة نتيجة جهود استجابة الحوادث.

تشمل المراجعة بعد الحادث فحص الأدلة الرقمية.. يستخدم DFIR الأدلة الرقمية للتحليل المتعمق للحوادث الأمنية. يقوم فرق DFIR بفحص وتحليل الأدلة التي جمعوها لإعادة بناء الحادث من بدايته حتى نهايته. تنتهي عملية DFIR بإعداد تقرير يوضح ما حدث، وكيف وقع الحادث، ومدى الأضرار بالكامل، والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات مشابهة في المستقبل.

تشمل الفوائد الناتجة ما يلي:

  • منع التهديدات بشكل أكثر فعالية.  تحقق فرق DFIR في الحوادث بشكل أكثر شمولية مقارنةً بفرق الاستجابة التقليدية. يمكن لتحقيقات DFIR مساعدة فرق الأمن السيبراني على فهم التهديدات بشكل أفضل، وإنشاء خطط استجابة للحوادث أكثر فعالية، وإيقاف المزيد من الهجمات قبل حدوثها. يمكن لتحقيقات DFIR أيضًا تسهيل عملية صيد التهديدات من خلال الكشف عن أدلة على تهديدات نشطة مجهولة.

  • يُفقد القليل جدًا أو لا يُفقد أي دليل أثناء معالجة التهديد. في عملية استجابة الحوادث التقليدية، قد يرتكب فريق الاستجابة أخطاءً نتيجة السرعة في احتواء التهديد. على سبيل المثال، إذا قام فريق الاستجابة بإيقاف تشغيل جهاز مصاب لاحتواء انتشار التهديد، فسيُفقد أي دليل موجود في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للجهاز. مدرّبة في كل من التحليل الجنائي الرقمي واستجابة الحوادث، تتمتع فرق DFIR بالمهارة في الحفاظ على الأدلة أثناء التعامل مع الحوادث.

  • تحسين دعم الإجراءات القضائية. تتبع فرق DFIR سلسلة الحيازة، مما يضمن أن نتائج التحقيقات يمكن مشاركتها مع سلطات إنفاذ القانون واستخدامها لمقاضاة المجرمين الإلكترونيين. يمكن لتحقيقات DFIR أيضًا دعم مطالبات التأمين وإجراء التدقيقات التنظيمية بعد حدوث الاختراقات.

  • استعادة أسرع وأكثر قوة من التهديدات. نظرًا لأن التحقيقات الجنائية الرقمية أكثر شمولية من استجابة الحوادث التقليدية، قد تكشف فرق DFIR عن برمجيات خبيثة مخفية أو أضرار بالنظام كانت ستظل غير مكتشفة لولا ذلك. يساعد هذا فرق الأمن على القضاء على التهديدات والتعافي من الهجمات بشكل أكثر شمولاً.

أدوات وتقنيات الاستجابة الرقمية للحوادث والتحقيق الجنائي DFIR

في بعض الشركات، يتولى فريق الاستجابة للحوادث الأمنية الداخلي (CSIRT)، والذي يُعرف أحياناً بفريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية (CERT)، مهام التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR). قد يضم فريق الاستجابة لحوادث أمن المعلومات (CSIRT) كلاً من رئيس أمن المعلومات (CISO)، وأعضاء مركز عمليات الأمن (SOC)، وموظفي تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القيادات التنفيذية وأصحاب المصلحة الآخرين من مختلف أقسام الشركة.

تفتقر العديد من الشركات إلى الموارد اللازمة لتنفيذ مهام التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR) داخلياً. في هذه الحالة، قد تلجأ الشركات إلى التعاقد مع خدمات DFIR خارجية تعمل بنظام الاحتفاظ.

يستخدم خبراء DFIR، سواء داخل الشركة أو من الأطراف الخارجية، الأدوات نفسها للكشف عن التهديدات والتحقيق فيها ومعالجتها. ويشمل ذلك ما يلي:

  • إدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM): تجمع أنظمة SIEM بيانات الأحداث الأمنية من أدوات الأمان والأجهزة الأخرى على الشبكة وتربط بينها لتحليلها.

  • تنسيق وأتمتة واستجابة الأمن (SOAR): تمكّن أنظمة SOAR فرق DFIR من جمع بيانات الأمان وتحليلها، وتحديد سير عمل الاستجابة للحوادث، وأتمتة المهام الأمنية المتكررة أو الروتينية.

  • كشف واستجابة نقاط النهاية (EDR): تقوم أنظمة EDR بدمج أدوات أمان نقاط النهاية، وتوظيف التحليلات في الوقت الفعلي والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية المؤسسات من التهديدات السيبرانية التي تتجاوز برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من تقنيات أمان نقاط النهاية التقليدية.

  • الكشف والاستجابة الموسعة (XDR): تُعد XDR بنية مفتوحة للأمن السيبراني تدمج أدوات الأمان وتوحد عمليات الأمن عبر جميع طبقات الحماية—المستخدمين، ونقاط النهاية، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات، والشبكات، والأحمال السحابية، والبيانات. من خلال القضاء على الثغرات في الرؤية بين الأدوات، تساعد XDR فرق الأمن على اكتشاف التهديدات ومعالجتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يقلل من الأضرار التي قد تسببها.

