ما المقصود بتكنولوجيا المعلومات الظلية؟

وفقًا لشركة Cisco، يستخدم 80% من موظفي الشركة تكنولوجيا المعلومات الظلية. غالبًا ما يتبنّى الموظفون الأفراد تكنولوجيا المعلومات الظلية من أجل راحتهم وإنتاجيتهم - فهم يشعرون أن بإمكانهم العمل بكفاءة وفاعلية أكبر باستخدام أجهزتهم الشخصية وبرامجهم المفضلة، بدلًا من الموارد المعتمدة في الشركة. وقد وجدت دراسة أخرى، أشار إليها معهد IBM Institute for Business Value، أن 41% من الموظفين حصلوا على التكنولوجيا أو قاموا بتعديلها أو ابتكروها دون علم فريق تكنولوجيا المعلومات لديهم.

وقد زاد هذا فقط مع استهلاك تكنولوجيا المعلومات، ومؤخرًا، مع ظهور العمل عن بُعد. البرنامج كخدمة (SaaS) يُتيح لأي شخص لديه بطاقة ائتمان ومعرفة تقنية أساسية نشر أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة للتعاون وإدارة المشاريع وإنشاء المحتوى والمزيد. تسمح سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) للموظفين باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الخاصة بهم على شبكة المؤسسة. ولكن حتى مع وجود برنامج رسمي لنظام أحضر جهازك معك (BYOD)، غالبًا ما تفتقر فِرق تكنولوجيا المعلومات إلى رؤية البرامج والخدمات التي يستخدمها الموظفون على أجهزة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، وقد يكون من الصعب فرض سياسات تكنولوجيا المعلومات على الأجهزة الشخصية للموظفين.

ولكن تكنولوجيا المعلومات الظلية ليست دائمًا نتيجةً لتصرّف الموظفين بمفردهم - فتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الظلية يتم تبنيها أيضًا من قِبل فِرق العمل. وفقًا لشركة Gartner، فإن 38% من مشتريات التكنولوجيا تتم إدارتها وتحديدها والتحكم فيها من قِبل قادة الأعمال وليس فريق تكنولوجيا المعلومات. ترغب فِرق العمل في اعتماد الخدمات السحابية الجديدة والتطبيقات وغيرها من التكنولوجيا ، ولكنها غالبًا ما تشعر أن المشتريات التي ينفّذها قسم تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم المعلومات (CIO) مرهقة للغاية أو بطيئة. لذلك فهم يتهربون من تكنولوجيا المعلومات للحصول على التكنولوجيا الجديدة التي يريدونها. على سبيل المثال، قد يتبنّى فريق تطوير البرمجيات بيئة تطوير متكاملة جديدة دون استشارة قسم تكنولوجيا المعلومات، لأن عملية الموافقة الرسمية قد تؤخّر عملية التطوير وتتسبب في تفويت فرصة سوقية على الشركة.