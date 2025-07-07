ما المقصود بأمان طبقة النقل (TLS)؟

7 يوليو 2025
من خلال العديد من تقنيات التشفير غير المتماثلة والمتماثلة، يوفر بروتوكول أمان طبقة النقل المصادقة الشاملة والسرية وسلامة البيانات. وتنطبق هذه الحماية على مجموعة واسعة من اتصالات الشبكة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمراسلات والرسائل الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
يُعرف بروتوكول أمان طبقة النقل على نطاق واسع بقدرته على إنشاء اتصالات آمنة لتصفح الويب. ويُعد الأساس الذي يقوم عليه بروتوكول نقل النصوص التشعبية الآمن (HTTPS)، وهو بروتوكول طبقة التطبيقات الذي يدعم عمليات تبادل البيانات المشفرة بين تطبيقات الويب ومعظم متصفحات الويب الرئيسية.
يتكون بروتوكول التشفير TLS من طبقتين: بروتوكول مصادقة TLS وبروتوكول سجل TLS. يتحقق بروتوكول المصادقة من خادم الويب والعميل (الجهاز المتصل بالخادم). ويتحقق بروتوكول السجل من البيانات ويؤمّنها استعدادًا للنقل.
وتأتي هذه الطبقات على رأس بروتوكولات النقل، مثل تلك الموجودة في نموذج بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)—وهو مجموعة من البروتوكولات التي تحدد معايير الاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر وتُعد "الرابط الذي يُبقي الإنترنت متصلاً ببعضه".1
يُعد بروتوكول أمان طبقة النقل خليفة لمعايير بروتوكول طبقة الوصلات الآمنة (SSL) الذي طورته شركة Netscape Communications Corporation. في عام 1996، تمكنت مجموعة مهندسي الإنترنت (IETF) من وضع معيار رسمي لبروتوكول SSL.
في يناير 1999، أجرت مجموعة مهندسي الإنترنت (IETF) تحسينات وعالجت الثغرات الأمنية في أحدث إصدارات SSL (SSL 3.0)، وغيرت اسمه إلى أمان طبقة النقل. وذُكر تعريفه رسميًا في طلب إبداء الملاحظات (RFC) 2246. في الوقت الحالي، غالبًا ما يُستخدم المصطلحان "TLS" و"SSL" بالتبادل أو يذكران بصيغة "TLS/SSL".
يُعد بروتوكول أمان طبقة النقل، الذي وصفته مجموعة مهندسي الإنترنت بأنه "بروتوكول الأمان الأكثر أهمية على الإنترنت"، مهمًا لحماية الاتصالات عبر الإنترنت من الوصول غير المصرح به. يوفر الإصدار الأحدث من البروتوكول، TLS 1.3، أمانًا أكثر صرامة وأسرع — ويُعد الأساس الذي يقوم عليه عالمنا الرقمي الآمن اليوم.
ما يقرب من 68% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت،2 مع اعتماد المليارات منهم يوميًا على الإنترنت في كل شيء بدءًا من التسوق والخدمات المصرفية إلى الرعاية الصحية والاتصالات الشخصية. وفي كل حالات الاستخدام هذه، تُعد حماية البيانات الحساسة أمرًا ضروريًا. وهذا يعني حمايتها من المخترقين والتلاعب والتجسس وغيرها من تهديدات الأمن الإلكتروني مثل اختراق أمن البيانات أو البرامج الضارة أو هجمات الوسيط .
يدعم بروتوكول أمان طبقة النقل بروتوكول HTTPS بشكل خاص، وهو بروتوكول الأمان القياسي للمواقع الإلكترونية. يوضح رمز القفل في بروتوكول HTTPS، الذي أصبح الآن علامة مألوفة في متصفحات الويب، للمستخدمين أن موقع الويب جدير بالثقة وآمن.
ويشير الرمز أيضًا إلى أن موقع الويب يحتوي على شهادة بروتوكول طبقة الأمان سارية (تعرف أيضًا باسم شهادة طبقة الموصلات الآمنة (SSL)). تتحقق الشهادات الرقمية هذه، الصادرة عن هيئة إصدار الشهادات (CA)، من هوية موقع الويب وتتيح اتصالاً مشفرًا. ولتوضيح حجم استخدام TLS وHTTPS: تصدر إحدى جهات إصدار شهادات TLS الرئيسية أكثر من 340000 شهادة في الساعة.
يضمن بروتوكول TLS اتصالاً آمنًا عبر الإنترنت من خلال تحديد ثلاث خصائص أساسية للقنوات الآمنة، وهي ما يلي:
تتحقق من هويات المرسل والمستلم ومصدر البيانات ووجهتها.
تضمن عدم إمكانية وصول أي شخص غير المستلم المقصود إلى البيانات.
تضمن عدم إمكانية تعديل البيانات في أثناء التخزين أو الإرسال من دون اكتشاف التغييرات.
يُعد بروتوكول أمان طبقة النقل فعالاً نظرًا إلى أنه يعتمد على عمليات التشفير لتأمين المعلومات المنقولة.
يأتي مصطلح التشفير "Cryptography" من الكلمة اليونانية "kryptos"، والتي تعني "مخفي". ويتمثل الغرض الأساسي من التشفير في تأمين الاتصالات وإخفائها باستخدام التشفير—وهي عملية تحول فيها خوارزميات معقدة الرسائل القابلة للقراءة (النص العادي) إلى رسائل مشفرة (نص مشفر). ولا يمكن لأي شخص سوى المستلم المعتمد فك تشفير النص المشفر وتحويله إلى تنسيق قابل للقراءة باستخدام مفتاح معين.
في سياق التشفير—مثل تشفير TLS—المفتاح هو سلسلة عشوائية من الأرقام أو الحروف. وعند استخدامه مع خوارزمية تشفير، فإنه يشفر (يغلق) المعلومات أو يفك تشفيرها (يكشفها). تنقسم الخوارزميات المستخدمة في تشفير وفك تشفير البيانات المنقولة عبر الشبكات عادةً إلى فئتين: تشفير المفتاح السري وتشفير المفتاح العام.
يُعرف هذا النظام أيضًا باسم التشفير المتماثل أو تشفير المفتاح المتماثل، وهو يُنشئ مفتاحًا مشتركًا واحدًا لتشفير البيانات الحساسة وفك تشفيرها. التشفير المتماثل بسيط وفعال ولكنه يعتمد على تبادل المفاتيح بشكل آمن وإدارة المفاتيح بعناية.
تُرسل معظم البيانات الحساسة في جلسة TLS باستخدام تشفير المفتاح السري. يستخدم TLS دوال التجزئة التشفيرية للمساعدة على ضمان الخصوصية وسلامة البيانات. حيث تنشئ دوال التجزئة قيمة تجزئة ذات حجم ثابت من بيانات الإدخال. وتكون هذه القيمة بمثابة بصمة رقمية يمكن مقارنتها قبل الإرسال وبعده. إذا تغيرت التجزئة، فهذا يعني أن شخصًا ما قد تلاعب بالبيانات.
يشبه رمز مصادقة الرسائل (MAC) التجزئة التشفيرية، غير أنه يتحقق أيضًا من المرسل. فهو يستخدم مفتاحًا سريًا للرسائل المجزأة، وتُعرف التجزئة الناتجة باسم رمز مصادقة الرسائل المجزأة (HMAC).
يُشار إلى هذا النظام أيضًا باسم التشفير غير المتماثل أو تشفير المفتاح العام، وهو يستخدم زوجًا من المفاتيح المترابطة رياضيًا— أحدهما عام والآخر خاص— لتشفير البيانات وفك تشفيرها . ويسمح للأشخاص والأنظمة بتبادل المعلومات الحساسة من دون الحاجة إلى مشاركة مفتاح سري مسبقًا. يمكن تشبيهه بصندوق البريد: يمكن لأي شخص وضع رسالة فيه، ولكن يمكن للمالك فقط فتحه وقراءة محتوياته.
تساعد هذه الإمكانات على إرساء الثقة عند الدمج مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI). على سبيل المثال، شهادات المفتاح العام (المعروفة أيضًا باسم الشهادات الرقمية أو شهادات SSL/TLS) تربط المفاتيح العامة بالهويات الموثقة عبر هيئة إصدار الشهادات.
كما أنها تُعد الأساس الذي تقوم عليه التوقيعات الرقمية—وهي عنصر من عناصر الشهادات الرقمية المستخدمة في TLS لمصادقة هوية العميل أو خادم الويب. بمجرد إنشاء تجزئة تشفيرية لرسالة ما، تُشفر تلك التجزئة باستخدام المفتاح الخاص للمرسل.
وتُعد هذه التجزئة المشفرة هي التوقيع الرقمي. ويمكن لأي شخص التحقق من صحة هذا التوقيع باستخدام المفتاح العام، ما يضمن التحقق من هوية المرسل وسلامة البيانات.
يحتوي بروتوكول TLS على بروتوكولين فرعيين: بروتوكول مصادقة TLS وبروتوكول سجل TLS. قد تختلف تفاصيل الخطوات وفقًا لإصدار بروتوكول أمان طبقة النقل.
تُنشئ مصادقة TLS اتصالاً آمنًا بين العميل وخادم الويب. وباستخدام تشفير المفتاح العام، يُجرى توثيق الخادم (وأحيانًا العميل) باستخدام شهادة رقمية. يتفق العميل والخادم بعد ذلك على مجموعة تشفير (مجموعة من خوارزميات التشفير) ويتبادلان المفاتيح لإنشاء مفاتيح جلسة مشتركة بشكل آمن (مفاتيح سرية تُستخدم للتشفير والتجزئة).
بمجرد إنشاء مفاتيح الجلسة، تُعد الجلسة الآمنة جاهزة. وعندئذٍ، لا يُستخدم تشفير المفتاح العام، وتكون جميع البيانات المرسلة بعد ذلك مشفرة وموثقة باستخدام تشفير المفتاح السري.
(لمعرفة المزيد من التفاصيل، راجع: "ما خطوات مصادقة TLS؟")
يُعد بروتوكول السجل مسؤولاً عن تأمين البيانات المرسلة في أثناء اتصال TLS. ولفعل ذلك، يستخدم مجموعة التشفير والمفاتيح المتفق عليها في أثناء المصادقة كطريقة لكيفية حماية البيانات.
تحدد مجموعة التشفير الخوارزميات التي يجب استخدامها لتبادل المفاتيح والتشفير ومصادقة الرسائل. تُستخدم المفاتيح المتماثلة (السرية) لتشفير البيانات الصادرة وفك تشفير البيانات الواردة. كما تُستخدم المفاتيح أيضًا لإنشاء رموز مصادقة الرسائل، والتي تتحقق من سلامة البيانات.
ومن خلال هذه الآليات، يضمن بروتوكول السجل مصادقة الاتصال وسلامته وسريته.
تختلف تفاصيل خطوات مصادقة أمان طبقة النقل حسب إصدار أمان طبقة النقل. قد يستغرق الأمر حوالي 200 إلى 300 مللي ثانية، أو 100 مللي ثانية كحد أدنى، لإكمال العملية (بالطبع، تعتمد المدة الدقيقة على زمن الانتقال، وزمن الذهاب والإياب (RTT)، وأداء الخادم، وعوامل أخرى متعلقة بالشبكة).
يستخدم هذا الرسم التوضيحي إصدار TLS 1.3، وهو إصدار TLS الأسرع والأحدث والأكثر أمانًا.
يرسل العميل رسالة ClientHello تتضمن إصدار TLS المدعوم (TLS 1.3) ومجموعات التشفير وسلسلة بايت عشوائية (client_random) ومفتاح مؤقت مشترك—باستخدام طريقة تبادل المفاتيح Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE).
ويرد الخادم برسالة ServerHello تحتوي على مجموعة التشفير المحددة، وسلسلة بايت عشوائية أخرى (server_random) والمفتاح المؤقت المشترك الخاص به. تحدد هذه الخطوة معلمات عملية تبادل المفاتيح.
وعندئذٍ، يمكن لكلا الطرفين حساب المفتاح السري المشترك باستخدام طريقة ECDHE. يستخدم هذا المفتاح السري المشترك لاستنتاج مفاتيح المصادقة.
ثم يرسل الخادم شهادته الرقمية ورسالة CertificateVerify (موقعة بمفتاحه الخاص) ورسالة أخيرة (مشفرة بمفتاح المصادقة).
(اختياري: إذا كان الخادم يتطلب مصادقة العميل، فإنه يرسل طلب شهادة (CertificateRequest). ثم يرد العميل بإرسال شهادته ورسالة CertificateVerify.)
يتأكد العميل من أن شهادة الخادم صادرة عن هيئة إصدار شهادات موثوقة، وأنها صالحة وغير ملغاة، وأن النطاق مطابق. كما يتحقق من رسالة CertificateVerify المرسلة من الخادم باستخدام المفتاح العام للخادم الموجود في الشهادة والرسالة الأخيرة باستخدام مفتاح المصادقة.
يرسل العميل رسالته الأخيرة باستخدام مفتاح المصادقة، ويُجرى تأكيد اكتمال المصادقة.
في هذه المرحلة، يكون كلا الطرفين قد تحققا من بعضهما ووضعا مفتاحًا سريًا مشتركًا. وأصبح بإمكانهم الآن تبادل الرسائل باستخدام التشفير المتماثل.
تساعد طرق تبادل المفاتيح المستخدمين على تبادل مفاتيح التشفير بأمان. وتوجد العديد من طرق تبادل المفاتيح المستخدمة لتنفيذ بروتوكول TLS، بما في ذلك ما يلي:
Diffie-Hellman هي واحدة من أشهر طرق تبادل المفاتيح. وهو بروتوكول لتبادل المفاتيح غير المتماثلة يسمح لطرفين—ليس لديهما معرفة مسبقة ببعضهما—بإنشاء مفتاح سري مشترك لتأمين المراسلات عبر قناة غير آمنة. ويعتمد أمانه على صعوبة حل مشكلة اللوغاريتم المنفصل، وهي مشكلة رياضية معقدة تجعل من المستحيل حسابيًا فك شفرة المفتاح السري المشترك.
توجد عدة أشكال مختلفة لطريقة تبادل المفاتيح Diffie-Hellman، منها ما يلي:
RSA هي خوارزمية تشفير غير متماثل تعتمد على التعقيد الرياضي لعملية تحليل الأعداد الأولية الكبيرة لإنشاء أزواج المفاتيح. وهي تستخدم زوجًا من المفاتيح العامة والخاصة للتشفير وفك التشفير، ما يجعلها مناسبة لنقل البيانات والتوقيعات الرقمية بشكل آمن. خوارزمية RSA غير مدعومة في إصدار TLS 1.3 لتبادل المفاتيح بسبب مخاوف أمنية (أي أنها لا تضمن السرية المستقبلية). ومع ذلك، يمكن استخدامها للمصادقة.
PSK هو مفتاح سري مشترك جرت مشاركته مسبقًا بين الطرفين باستخدام قناة آمنة قبل جلسة TLS. يمكن للمستخدمين إنشاء مفتاح PSK في أثناء مصادقة TLS ثم استخدامه لإنشاء اتصال جديد في مصادقة أخرى؛ وهذا ما يُعرف باستئناف الجلسة باستخدام PSK. يُوصى باستخدام PSK مع DHE أو ECDHE لضمان السرية المستقبلية.
منذ إصدار TLS 1.0 لأول مرة في عام 1999 (والذي كان ترقية لإصدار 3.0 SSL)، أصدرت مجموعة مهندسي الإنترنت ثلاثة إصدارات لاحقة من TLS، وهي ما يلي:
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه يمكن استخدام إصدار TLS 1.3 مع وجود وضع التوافق مع الإصدارات السابقة، فإنه غير متوافق بشكل مباشر مع إصدارات TLS السابقة.
1. "TCP/IP"، كلية الآداب والعلوم بجامعة كارولينا الشمالية، قسم علوم الحاسب.
2. "حقائق وأرقام 2024، استخدام الإنترنت"، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، 10 نوفمبر 2024.