ما المقصود بالكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR)؟

الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) هي تقنية أمن إلكتروني تراقب البيانات وتحميها بأي تنسيق وموقع في البيئات المحلية والسحابة والبيئات متعددة السحابة.
على عكس أدوات منع فقدان البيانات (DLP) الأخرى التي تراقب البنية التحتية للشبكة ونقاط النهاية بحثًا عن علامات النشاط المشتبه فيه، تركز أدوات الكشف عن البيانات والاستجابة لها على البيانات نفسها، وتتبع حركة البيانات ونشاطها.
صُممت تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها كنهج استباقي لأمن السحابة، حيث تكتشف التهديدات الإلكترونية للبيانات الموجودة في حالة سكون أو حركة في الوقت الفعلي. كما تعمل أيضًا على أتمتة الاستجابة للهجمات الإلكترونية بحيث يمكن احتواء خروقات أمن البيانات وهجمات برامج الفدية الخبيثة وغيرها من محاولات الاختراق فور حدوثها.
تُعد حلول الكشف عن البيانات والاستجابة لها مهمة للغاية لأنها تساعد على معالجة نقاط الضعف في البيانات السحابية الموزعة عبر العديد من المنصات والتطبيقات ومخازن البيانات وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS).
يمكن أن تؤدي الطبيعة المفتوحة والمترابطة للحوسبة السحابية إلى تعريض المعلومات الحساسة مثل بيانات العملاء ومعلومات التعريف الشخصية والبيانات المالية للخطر.
وجد تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM أن 40% من حالات اختراق أمن البيانات تتضمن بيانات مخزنة في بيئات متعددة. وقد تكبدت البيانات المسروقة من السحابة العامة أعلى متوسط تكلفة اختراق بلغت قيمتها 5.17 مليون دولار أمريكي.
مع اتساع نطاق لوائح خصوصية البيانات وارتفاع تكاليف اختراق أمن البيانات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبحت إستراتيجيات أمن البيانات السحابية الفعالة ضرورة حتمية للأعمال.
تحمي الحلول الأمنية مثل الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة (EDR) والكشف والاستجابة الموسعة (XDR) وجدران الحماية من تهديدات البيانات على مستوى الشبكة والأجهزة. ومع ذلك، نظرًا لأن محيط الشبكة غالبًا ما يكون سهل الاختراق في الشبكات المتصلة بالسحابة، فإن هذه التدابير الأمنية توفر حماية محدودة عندما تنتقل البيانات أو تتواجد في وقت واحد عبر أنظمة متعددة.
وفي المقابل، تعمل تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها خارج محيط الشبكة. إذ تراقب البيانات نفسها وتحميها بغض النظر عن الموقع.
باستخدام اكتشاف البيانات وتصنيفها، تحدد تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) موقع البيانات الحساسة. ثم تتبع تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) حركة البيانات واستخدامها عبر البيئات متعددة السحابة.
تتيح التحليلات المتقدمة وقدرات الكشف عن الحالات الشاذة لأدوات الكشف عن البيانات والاستجابة لها تحديد نشاط البيانات الضارة أو سلوكيات المستخدمين. على سبيل المثال، قد يشير الوصول غير المصرح به أو التنزيلات الضخمة للمعلومات أو عمليات نقل البيانات في وقت متأخر من الليل أو عنوان IP من موقع غير مألوف إلى هجوم إلكتروني.
عادةً ما يتم نشر تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها كجزء من نظام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM). توفر إدارة وضع أمن البيانات رؤية مركزية للتهديدات المحتملة عبر البيئات السحابية للمؤسسة. كما توفر تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها حماية البيانات في الوقت الفعلي لاكتشاف تلك التهديدات والاستجابة لها.
قد تدمج المؤسسات أيضًا تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها مع أدوات أمنية أخرى مثل إدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) وتنسيق الأمن والأتمتة والاستجابة (SOAR) وإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) وحلول إدارة المخاطر.
ثمة أربعة عناصر أساسية لحل الكشف عن البيانات والاستجابة لها:
تقوم تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها (DDR) بالمراقبة المستمرة في الوقت الفعلي لسجلات نشاط البيانات لتحديد الحوادث الأمنية وعزلها فور وقوعها.
نظرًا لأنها تتعقب تدفقات البيانات وتفاعلاتها عبر منصات سحابية متعددة، تعتمد تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها على تسلسل البيانات لمراقبة التهديدات المحتملة. يُظهر تسلسل البيانات مصدر أنواع البيانات المختلفة ومسارها ووجهتها وتحويلها. تساعد هذه المعلومات تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها في تحديد متى وما إذا كانت البيانات الحساسة معرضة للخطر - على سبيل المثال، إذا انتقلت البيانات إلى نظام غير متوقع أو تم تغييرها بطريقة غير متوقعة.
ونظرًا لأن أداة الكشف عن البيانات والاستجابة لها تراقب البيانات، فإنها تطبق التعلم الآلي والتحليلات السلوكية للكشف عن الانحرافات عن الأنشطة الأساسية. على سبيل المثال، قد يشير طلب وصول غير عادي إلى البيانات أو تنزيل كمية كبيرة من المعلومات الحساسة أو ارتفاع حاد في نشاط المستخدم إلى وجود خطر.
تزداد دقة الكشف عن التهديدات مع مرور الوقت حيث تتعلم تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها كيفية التعرف على الانحرافات الدقيقة المتزايدة من الأنماط والسلوكيات العادية.
عند اكتشاف اختراق محتمل أو حالة شاذة، تقوم تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها بإطلاق تنبيه لإخطار الفرق الأمنية المختصة. يحدث إطلاق التنبيهات بحسب الأولوية حتى لا ينشغل الموظفون بالإشعارات المفرطة أو الإيجابيات الخاطئة. وعادةً ما تؤدي التهديدات التي تتعرض لها البيانات الحساسة فقط إلى إطلاق تنبيه، حتى تتمكن الفرق من التحقيق في المشكلة ومعالجتها بسرعة.
الاستجابة للحوادث هي العنصر الأخير في الكشف عن البيانات والاستجابة لها. يمكن لإمكانات الاستجابة التلقائية في تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء انتهاكات البيانات. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات عزل الأنظمة المتأثرة وتعليق حركة الشبكة وحظر أذونات المستخدم.
يمكن أن يعمل الكشف عن البيانات والاستجابة لها أيضًا على إنشاء تقارير متعمقة حول الحوادث لمساعدة الفرق على فهم أسباب اختراق أمن البيانات حتى يتمكنوا من تحديث السياسات الأمنية وفقًا لذلك.
تسريب البيانات هو النقل غير المصرح به للمعلومات من الأنظمة الداخلية للمؤسسة. على سبيل المثال، قد يحاول أحد الموظفين تنزيل الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية قبل مغادرة الشركة إلى شركة منافسة. أو قد يسرق أحد المجرمين الإلكترونيين بيانات شخصية يمكن استخدامها لارتكاب عمليات احتيال على بطاقات الائتمان.
تمنع تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها عمليات الاستخراج من خلال مراقبة نشاط البيانات المشتبه فيه واكتشافها في الوقت الفعلي. يمكن أن تمنع وظيفة الاستجابة المؤتمتة تنزيلات البيانات الضارة قبل حدوثها وتنبيه الفرق الأمنية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
قد يكون من الصعب اكتشاف التهديدات الداخلية لأنها تنشأ من مستخدمين مصرح لهم في المؤسسة، مثل الموظفين والمتعاقدين وشركاء الأعمال. في بعض الأحيان، يمكن سرقة بيانات الاعتماد المشروعة واستخدامها من جانب مجرمي الإنترنت.
كلما طال مدة بقاء التهديد الداخلي من الداخل من دون اكتشافه، زاد الضرر الذي يمكن أن يلحقه من خلال سرقة البيانات أو التلاعب بها لأغراض خبيثة.
توفر تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها ميزة اكتشاف التهديدات الداخلية بشكل أسرع من الحلول التقليدية. فبدلاً من اكتشاف سرقة البيانات بعد حدوثها، يمكنها اكتشاف علامات الإنذار المبكر للتهديدات الداخلية. ومن خلال التحليلات السلوكية والكشف عن الحالات الشاذة، تحدد تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها السلوك المشبوه من المستخدمين المصرح لهم وتطلق تنبيهات أمنية وتستجيب للتهديدات قبل حدوثها أو فور حدوثها.
برامج الفدية الضارة هي برامج خبيثة تقوم بتشفير البيانات الحساسة للمؤسسة وتحتجزها كرهينة حتى يتم دفع فدية. وهي واحدة من أكثر أشكال البرمجيات الخبيثة شيوعًا ويمكن أن تكلف المؤسسات المتضررة ملايين الدولارات. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، تكلف هجمات برامج الفدية الخبيثة المؤسسات 4.91 ملايين دولار أمريكي في المتوسط.
ويمكن للكشف عن البيانات والاستجابة لها التخفيف من هجمات برامج الفدية الضارة من خلال مراقبة الحالات الشاذة في الوصول إلى البيانات ونشاط البيانات في الوقت الفعلي وتحديدها.
على سبيل المثال، يمكن الكشف عن التشفير غير المتوقع لكميات كبيرة من المعلومات، وهو ما يشير غالبًا إلى هجوم برامج الفدية الضارة. يمكن للكشف عن البيانات والاستجابة لها بعد ذلك عزل النظام المتأثر تلقائيًا لاحتواء الهجوم وتنبيه الفرق الأمنية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
تتعرض المؤسسات لضغوط للامتثال للوائح حماية البيانات مثل معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI-DSS) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التفويضات إلى فرض غرامات وعقوبات والإضرار بسمعة العلامة التجارية.
تساعد تقنية الكشف عن البيانات والاستجابة لها المؤسسات على إدارة امتثال البيانات من خلال المراقبة المستمرة للبيانات وإجراء عمليات تدقيق البيانات وتتبع سجلات الوصول. إذ تساعد هذه الوظيفة المؤسسات على تخطيط قدرات حماية البيانات الخاصة بها وفقًا للمتطلبات التنظيمية. ويمكن معالجة أي ثغرات في الحماية أو أي انتهاكات محتملة وتصحيحها بسرعة.
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