يُمثّل التهديد الداخلي خطرًا أمنيًا من أي من ثلاثة مصادر لديها صلاحيات وصول مميزة إلى قاعدة البيانات:

هجوم داخلي خبيث يريد إلحاق الضرر.



تهديد داخلي من الإهمال يرتكب أخطاءً تجعل قاعدة البيانات عرضة للهجوم.



المخترق، وهو شخص خارجي يحصل بطريقة ما على بيانات الاعتماد عبر خُدعة، مثل التصيّد الاحتيالي أو عن طريق الوصول إلى قاعدة بيانات بيانات الاعتماد نفسها.

تُعدّ التهديدات الداخلية من بين أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث اختراقات أمن قواعد البيانات، وغالبًا ما تكون نتيجة السماح لعدد كبير جدًا من الموظفين بحيازة بيانات اعتماد وصول المستخدم المُميَّز.