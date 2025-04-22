حلول أمن البيانات وحمايتها

البيانات هي شريان الحياة لكل مؤسسة. مع توسع نطاق بصمة البيانات الخاصة بمؤسستك عبر العديد من مزودي السحابة وتطبيقات SaaS ونقاط النهاية، تزداد أيضًا مخاطر اختراق أمن البيانات. يسعى القراصنة والمجرمون الإلكترونيون إلى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى البيانات الحساسة المنتشرة عبر مراكز البيانات السحابية المتعددة ومخازن البيانات.

أمن البيانات والامتثال وجهان لعملة واحدة. اللوائح التنظيمية المعقدة للامتثال، مثل DORA وGDPR وCCPA وSOX وPCI وHIPAA وغيرها، لها نفس الغرض: منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة للعملاء والمستخدمين.

تساعدك حلول أمن البيانات الشاملة، سواء يتم تنفيذها محليًا أو في سحابة هجينة، على اكتساب معارف أكبر للتحقيق في التهديدات الإلكترونية ومعالجتها. يمكن لهذه الحلول فرض سياسات الأمان وضوابط الوصول في زمن شبه حقيقي ومساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتحسين وضع أمن البيانات لديك.