حلول أمن البيانات وحمايتها

البيانات هي شريان الحياة لكل مؤسسة. مع توسع نطاق بصمة البيانات الخاصة بمؤسستك عبر العديد من مزودي السحابة وتطبيقات SaaS ونقاط النهاية، تزداد أيضًا مخاطر اختراق أمن البيانات. يسعى القراصنة والمجرمون الإلكترونيون إلى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى البيانات الحساسة المنتشرة عبر مراكز البيانات السحابية المتعددة ومخازن البيانات.
أمن البيانات والامتثال وجهان لعملة واحدة. اللوائح التنظيمية المعقدة للامتثال، مثل DORA وGDPR وCCPA وSOX وPCI وHIPAA وغيرها، لها نفس الغرض: منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة للعملاء والمستخدمين.
تساعدك حلول أمن البيانات الشاملة، سواء يتم تنفيذها محليًا أو في سحابة هجينة، على اكتساب معارف أكبر للتحقيق في التهديدات الإلكترونية ومعالجتها. يمكن لهذه الحلول فرض سياسات الأمان وضوابط الوصول في زمن شبه حقيقي ومساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتحسين وضع أمن البيانات لديك.
هل يعرف فريق الأمن لديك مكان وجود بياناتك الحساسة ومن لديه حق الوصول إليها؟ تتضمن الخطوات الرئيسية لحماية البيانات الحساسة أتمتة الرؤية والتحكم في سياسات الوصول وتنفيذ المراقبة المستمرة لتحديد الثغرات والمخاطر قبل أن تؤدي إلى حدوث خروقات وبرامج طلب فدية وغيرها من الهجمات الإلكترونية.
دعم نهج الثقة الصفرية لإدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من القدرات، بما في ذلك نسخ البيانات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمعزولة بشكل آمن، والتي يمكنها معالجة ثغرات الأمن الإلكتروني في عمليات النشر المحلية أو السحابية الهجينة.
التعامل مع العدد المتزايد من متطلبات الخصوصية أمر صعب بما فيه الكفاية؛ كما أن مواكبة التقارير يمكن أن يشكل صعوبة أخرى لفريقك. قم بتبسيط العملية باستخدام الأتمتة والتحليلات ومراقبة النشاط.
أدى العصر الرقمي إلى زيادة استخدام البنية التحتية السحابية والتطبيقات السحابية لكل مؤسسة. أدي توسع بصمة البيانات، واستمرار التحول الرقمي، والهجرة السحابية إلي الزيادة من مساحة الهجوم الخاصة بالمؤسسات. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن المؤسسات حققت التوسع والكفاءة، إلا أنها أصبحت بحاجة أكبر لأمن البيانات. تحتاج المؤسسات إلى أمان بيانات يشمل بياناتها الموجودة في البنية التحتية المحلية، والبنية التحتية السحابية، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) —ويتكامل مع أنظمة الأمان المؤسسي.
مع تكبد المؤسسات العالمية تكاليف بملايين الدولارات بسبب اختراق أمن البيانات، من الضروري فهم جميع مستودعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتحديد مواقعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما الذي يحتاج إلى التشفير، وما هو تدفق هذه البيانات، وما هي الأخطاء المحتملة في التكوينات. هذه الحلول الأساسية تضع الأساس لإدارة متينة لوضع أمان البيانات.
قامت شركة Westfield Insurance بتطبيق حلول IBM Guardium وIBM QRadar لدعم عملائها وتمكين نمو الأعمال. من خلال التعاون مع IBM Security، تهدف شركة التأمين إلى ضمان استمراريتها على المدى الطويل من خلال حماية البيانات الحساسة والشخصية لحاملي الوثائق.
يمنح الأساس القوي لأمن البيانات مؤسستك الثقة اللازمة للازدهار في الاقتصاد الرقمي اليوم. تعرف على كيفية مساعدة مجموعة منتجات Guardium وخدمات أمان البيانات من IBM لمؤسستك في حماية أصولها الأكثر قيمة.
يمكنك تحقيق أمان بيانات أكثر ذكاءً من خلال الرؤية والأتمتة وقابلية التوسع.
دع خبراء IBM يساعدونك في تجنب الاختراقات الأمنية وحماية البيانات الحساسة.
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