احمِ بياناتك طوال دورة حياتها باستخدام IBM Guardium

أمِّن البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة، أينما كانت.

عرض ثلاثي الأبعاد للتدفق العصبي

تصنيف Guardium Data Security Center كمنتج رائد

في أربع فئات ضمن تقرير KuppingerCole Analysts’ Leadership Compass Data Security Platforms 2025 لعام 2025

اكتشِف. حلِّل. استجِب.

اكتشِف أين توجد بياناتك الحساسة. تعرَّف على كيفية استخدامها وطريقة كشفها. حدِّد أولويات المخاطر بناءً على السياق. اتخِذ إجراءات لحماية ما هو أكثر أهمية. 
اكتشِف البيانات والذكاء الاصطناعي والتشفير

اكتشِف البيانات الحساسة والذكاء الاصطناعي والتشفير عبر البيئات المختلفة؛ لإنشاء صورة كاملة للمخاطر وتوجيه الحماية المستهدفة.
حماية البيانات عبر أبعاد متعددة

تأمين البيانات الحساسة طوال دورة حياتها: اكتشاف سوء الاستخدام، ومنع تهديدات الذكاء الاصطناعي، وتحديث التشفير؛ للحماية من هجمات الحوسبة الكمية.
تبسيط الامتثال

تبسيط الالتزام باللوائح من خلال سير عمل مؤتمت، وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي، والتقارير المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ومعايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والعديد غيرها.
تحويل أمن البيانات من رد الفعل إلى الاستباقية

الانتقال من التنبيهات إلى العمل من خلال رؤية قائمة على المخاطر، وترتيب أولويات التهديدات، واستجابات مدمجة مثل حظر الوصول والعزل.

حماية البيانات وتبسيط الامتثال 

حماية البيانات الحساسة في كل مرحلة مع تقليل المخاطر وتوفير الوقت وتبسيط الامتثال. تمكين مؤسستك من الحفاظ على الأمن، واليقظة، والتفوق.

IBM Guardium DSPM

اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وحمايتها عبر البيئات السحابية وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS).

حماية بيانات IBM Guardium

أتمتة الامتثال للبيانات وتقليل المخاطر وحماية البيانات الحساسة.

IBM Guardium Vulnerability Assessment

تحديد نقاط الضعف في قاعدة البيانات ومعالجتها قبل استغلالها.

IBM Guardium DDR

حماية البيانات من خلال الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي، وتحديد أولويات التهديدات، والاستجابة المؤتمتة لها.

الذكاء الاصطناعي والتشفير

اكتشاف الذكاء الاصطناعي وحمايته

اكتشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المخاطر، وتطبيق الأمن والحوكمة.

تشفيرًا مصممًا لمواجهة التهديدات المستقبلية

إدارة التشفير على نطاق واسع، وتقليل مخاطر التشفير والاستعداد للمرونة الكمية.

تعزيز أمن Db2 لديك باستخدام IBM Guardium Data Protection.

حماية بياناتك الحساسة من خلال الرؤية المتقدمة والامتثال التلقائي والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

