إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو برنامج لإنشاء مفتاح التشفير ونسخها احتياطيًا وتخزينها وإدارتها. وهو جزء من مجموعة IBM Guardium لبرامج أمن البيانات.
إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو أداة لإدارة مفاتيح التشفير يقوم بالتحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح وتبسيطها وتشغيلها. ويوفر تخزينًا قويًا وغنيًا بالأمان للمفاتيح وخدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتطبيقات والحلول المشفرة ذاتيًا باستخدام بروتوكولات التشغيل البيني، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11. إذ يُساعد Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية متطلبات اللوائح مثل PCI DSS و Sarbanes-Oxley و HIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتدوير المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح المؤتمتة.
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تعرّف على السبب وراء تصنيف Omdia لبرنامج IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager في المرتبة الأولى في إدارة مفاتيح التشفير
توفر إدارة مفاتيح مركزية ومبسّطة وواضحة من خلال التخزين الآمن لمواد المفاتيح وتوفير المفاتيح في وقت الاستخدام.
يقدم تكاملاً بسيطًا وآمنًا مع البروتوكولات المدعومة، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11.
يُقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة عملية تعيين وتدوير المفاتيح.
يقدم خيارات نشر متعددة، ومنها النشر في خوادم العمل بدون نظام تشغيل أو أنها جهاز افتراضي أو أنها حاوية.
يتطلب Guardium Key Lifecycle Manager مزيجًا من حقوق كل من البرنامج والاستخدام.
أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:
أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:
تعرّف على كيفية تحسين وضع الامتثال وأمن البيانات.
تعرّف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى استخدام نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.
تعرّف على كيفية حفاظ نظام إدارة مفاتيح التشفير على البيانات آمنة من الاستخدام غير المصرّح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.
راجع الأجهزة المدعومة من IBM Guardium Key Lifecycle Manager.
اطلع على أحدث المستجدات في إصدار IBM Guardium Key Lifecycle Manager الإصداران 4 و3.
راجع مصفوفة الدعم للأجهزة وأنظمة التشغيل والمتصفحات وبرامج التشغيل الافتراضية والبرامج الوسيطة و HSMs و KMIP.
هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM).
يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.
تمكين اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.
تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
ابدأ باستكشاف نسخة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا من IBM Guardium Key Lifecyle Manager أو راجع خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.