الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Key Lifecycle Manager IBM Guardium Key Lifecyle Manager
احصل على إدارة مفاتيح مبسّطة ومعارف مركزية تتعلق بسلامة الشهادة وانتهاء صلاحيتها وإمكانية التشغيل البيني الموسعة وغير ذلك الكثير
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) الهجينة لـ Guardium Key Lifecycle Manager

إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو برنامج لإنشاء مفتاح التشفير ونسخها احتياطيًا وتخزينها وإدارتها. وهو جزء من مجموعة  IBM Guardium لبرامج أمن البيانات.

 حماية البيانات باستخدام إدارة مركزية لدورة حياة المفاتيح

إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو أداة لإدارة مفاتيح التشفير يقوم بالتحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح وتبسيطها وتشغيلها. ويوفر تخزينًا قويًا وغنيًا بالأمان للمفاتيح وخدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتطبيقات والحلول المشفرة ذاتيًا باستخدام بروتوكولات التشغيل البيني، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11. إذ يُساعد Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية متطلبات اللوائح مثل PCI DSS و Sarbanes-Oxley و HIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتدوير المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح المؤتمتة.
تقرير خاص

الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات

 تقرير المحللين

تعرّف على السبب وراء تصنيف Omdia لبرنامج IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager في المرتبة الأولى في إدارة مفاتيح التشفير
المزايا إدارة مركزية وواضحة للمفاتيح

توفر إدارة مفاتيح مركزية ومبسّطة وواضحة من خلال التخزين الآمن لمواد المفاتيح وتوفير المفاتيح في وقت الاستخدام.

 تكامل بسيط وآمن

يقدم تكاملاً بسيطًا وآمنًا مع البروتوكولات المدعومة، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11.

 تكاليف أقل

يُقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة عملية تعيين وتدوير المفاتيح.

 نشر مرن

يقدم خيارات نشر متعددة، ومنها النشر في خوادم العمل بدون نظام تشغيل أو أنها جهاز افتراضي أو أنها حاوية.
المزايا
إدارة المفاتيح بطريقة فعالة ومبسطة يتيح لك Guardium Key Lifecycle Manager إدارة دورة حياة المفاتيح عن طريق أتمتة إنشاء المفاتيح واستيرادها وتوزيعها وإجراء نسخ احتياطي لها. ويتيح إنشاء المفاتيح وتوزيعها من موقع مركزي وتجميع الأجهزة في نطاقات منفصلة من أجل إدارة المفاتيح على نحوٍ أبسط. ويدعم أيضًا التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار إلى الحسابات الإدارية.
توفير إدارة مفاتيح آمنة يوفر الحل أمانًا متكاملًا مُثبتًا من الناحية التشفيرية لخدمة المفاتيح. ويوفر تكرارًا تلقائيًا للنشر عالي التوفر، ويدعم معيار معالجة المعلومات الفيدرالي (FIPS) 140-2 المستوى 1، ويوفر للمستخدمين خيار استخدام أجهزة معتمدة من المستوى 3 وفقًا لمعيار FIPS 140-2 لتعزيز أمان المفاتيح.
يتيح إمكانية التقييم السريع والتحقيق في حالات الشهادات الرقمية توفر لوحة معلومات Certificate Vision (رؤية الشهادة) في Guardium Key Lifecycle Manager معارف تفصيلية عن سلامة وحالة شهاداتك الرقمية. يُمكن للمستخدمين تقييم انتهاء صلاحية الشهادات المُدارة بسرعة من موقع مركزي والانتقال نزولاً حسب الفئة لمزيد من التفاصيل. من خلال وضع الشهادات الرقمية في سياقها الصحيح، يُمكن للمستخدمين فهم حالتها ومخاطرها وتواريخ انتهاء صلاحيتها والعوامل الأخرى التي تؤثر في أمن الشبكة على نحوٍ أفضل.
تسريع التنفيذ يقلل الحل من تكاليف التشغيل ويسرع التنفيذ ويتيح التشغيل البيني بمساعدة تستند إلى المعالج. ويتيح للمسؤولين تكوين التكامل بسرعة مع الأجهزة المتوافقة مع KMIP أو IPP أو REST، إضافة إلى قواعد بيانات Oracle TDE، ويوفر صفحة ترحيب بالإدارة تقدم إشعارات حساسة. كما يوفر واجهة مستخدم رسومية تعتمد على الويب تساعد في تسهيل مهام تكوين وإدارة المفاتيح، مثل أتمتة توفير المفاتيح وتدوير المفاتيح وتدمير المفاتيح.
طريقتنا في تسعير Guardium Key Lifecycle Manager

يتطلب Guardium Key Lifecycle Manager مزيجًا من حقوق كل من البرنامج والاستخدام.

أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:

  • GKLM Basic Edition
  • GKLM Container Edition for Distributed Platforms
  • GKLM Container Edition for zCX
     

أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:

  • وحدات قيمة الموارد استنادًا إلى وحدات التيرابايت أو البيتابايت العشرية الخام أو القابلة للاستخدام الموجودة في التخزين
  • تراخيص نوع الجهاز لنقاط نهاية معينة (Transparent Data Encryption Databases و VMware وغيرها)
بادر بتجربة نظام إدارة المفاتيح الرائد في السوق الذي نوفره في بيئة الاختبار اليوم من خلال النسخة التجريبية المجانية لمدة 90 يومًا.
الموارد 5 مخاطر شائعة لأمن البيانات

تعرّف على كيفية تحسين وضع الامتثال وأمن البيانات.

 كيفية تجنب انتهاء صلاحية شهادة الجهاز

تعرّف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى استخدام نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.

 جرّب نظام إدارة المفاتيح

تعرّف على كيفية حفاظ نظام إدارة مفاتيح التشفير على البيانات آمنة من الاستخدام غير المصرّح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.

 المواصفات الفنية

راجع الأجهزة المدعومة من IBM Guardium Key Lifecycle Manager.

 الوثائق الفنية

اطلع على أحدث المستجدات في إصدار IBM Guardium Key Lifecycle Manager الإصداران 4 و3.

 متطلبات النظام

راجع مصفوفة الدعم للأجهزة وأنظمة التشغيل والمتصفحات وبرامج التشغيل الافتراضية والبرامج الوسيطة و HSMs و KMIP.
منتجات Guardium IBM Guardium DSPM

هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM).

 IBM Data Protection

يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.

 IBM Guardium Discover and Classify

تمكين اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.

 IBM Guardium® Data Encryption

تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

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