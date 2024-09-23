ما منتجات Guardium Data Encryption التي تناسب مؤسستك؟

Guardium for File and Database Encryption يُمكنك تلبية متطلبات إعداد تقارير الامتثال إلى جانب حماية قواعد البيانات المنظمة والملفات غير المنظمة وخدمات تخزين السحابة من خلال تشفير البيانات غير النشطة من خلال إدارة المفاتيح المركزية والتحكم في وصول المستخدم المتميز وتسجيل التدقيق التفصيلي للوصول إلى البيانات.

Guardium® for Cloud Key Management تحكم في إدارة المفاتيح مركزيًا لتقليل التعقيد والتكاليف التشغيلية من خلال التحكم الكامل في دورة حياة مفاتيح التشفير، مثل التدوير الآلي للمفاتيح وإدارة انتهاء الصلاحية. ويُتيح أسلوب التحكم في مفتاح العميل (أحضر مفتاحك معك "BYOK") إمكانية فصل وإنشاء وملكية وإلغاء مفاتيح التشفير أو أسرار المستأجر المستخدمة في إنشائها.

Guardium® for Data Encryption Key Management يُمكنك التحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح الخاصة بحلول Guardium إضافة إلى الأجهزة وقواعد البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات التابعة لجهات خارجية. يُتيح دعم KMIP — وهو بروتوكول قياسي صناعي لتبادل مفاتيح التشفير — إمكانية إدارة المفاتيح باستخدام مجموعة شائعة من السياسات.