IBM Guardium Data Encryption يمكّن فرق الأمن من ®أدوات حماية البيانات من موقع مركزي.
مدير CipherTrust Manager هو نقطة الإدارة المركزية لجميع المنتجات التسعة Guardium Data Encryption ، والتي يمكن نشرها بشكل مستقل أو مجتمعة وفقًا لاحتياجات العمل. تعمل واجهة المستخدم المستندة إلى الويب على تبسيط مهام التشفير وإدارة المفاتيح لتبسيط عمليات الأمان داخل مجموعتك.
تختلف التسعيرة بناءً على التكوين الموجود لديك وتتوافق مع العروض التي تختار نشرها.
تشفير البيانات في وضع السكون
تشفير البيانات في السحابة
تشفير البيانات في التطبيقات
الترميز وإخفاء البيانات
الإدارة المبسطة للمفاتيح
إثبات الامتثال
عناصر التحكم في وصول المستخدم
تحويل البيانات المباشرة
مقاييس الوحدة التسعينية
كمية العقدة العقدة المحمية بالمحلول
كمية التطبيقات المدارة بالترميز
كمية التطبيقات التي يديرها الحل
كمية بيئات الاستضافة Virtual Servers المدارة حاوية الاستضافة
تشفير البيانات في وضع السكون
تشفير البيانات في السحابة
تشفير البيانات في التطبيقات
الترميز وإخفاء البيانات
الإدارة المبسطة للمفاتيح
إثبات الامتثال
عناصر التحكم في وصول المستخدم
تحويل البيانات المباشرة
مقاييس الوحدة التسعينية
مثيلات إدارة مفاتيح السحابة المتصلة
كمية KMIP و TDE و MS المتصلة
يتطلب ترخيصاً واحداً فقط
Guardium Data Encryption هي مجموعة من حلول التشفير الموحدة للبيانات وإدارة المفاتيح التي تساعد في حماية البيانات أينما كانت المعلومات التكنولوجية عبر بيئات سحابة متعددة الاستخدامات. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إدارة المفاتيح والسياسات وتساعد على امتثال العنوان أمن البيانات ولوائح الخصوصية.
Guardium Data Encryption يتكون من عدد من العناصر التي يمكن نشرها بشكل مستقل أو مجتمعة لتلبية احتياجات حماية البيانات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.
Guardium Data Encryption يوفر التشفير والتحكم في الوصول إلى البيانات على مستوى الملف وعلى مستوى التطبيق. ويغطي هذا مجموعة متنوعة من المنظومات والبيانات، سواءً في السحابة أو في السحابة المحلية.
Guardium Data Encryption تمكين المستخدمين من الإدارة المركزية لدورة حياة جميع مفاتيح التشفير الخاصة بك لمستودعات البيانات وقواعد البيانات المتوافقة مع KMIP، وتدويرها والتخزين. تسمح تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين بامتلاك مفاتيح التشفير للبيانات المشفرة والتحكم بها على جميع مزودات السحابة الرئيسية.
Guardium Data Encryption يسمح لك بحماية الحقول الحساسة في قواعد البيانات من خلال الترميز الذي يحافظ على التنسيق وحماية عناصر محددة في حقول البيانات من خلال إخفاء البيانات. تعرف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.
تصف الأدلة الإدارية وأدلة التثبيت الخاصة ب GDE متطلبات النظام.
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