مدير CipherTrust Manager هو نقطة الإدارة المركزية لجميع المنتجات التسعة Guardium Data Encryption ، والتي يمكن نشرها بشكل مستقل أو مجتمعة وفقًا لاحتياجات العمل. تعمل واجهة المستخدم المستندة إلى الويب على تبسيط مهام التشفير وإدارة المفاتيح لتبسيط عمليات الأمان داخل مجموعتك.

إدارة توليد مفاتيح التشفير والتخزين والتوزيع مركزيًا عبر بيئات السحابة والساحرة

تعزيز الرؤية الرئيسية وإعداد تقارير الامتثال من خلال التسجيل التلقائي

تحديد امتيازات وصول المستخدم وإنفاذ سياسة متسقة لتمكين الفصل بين الواجبات

التكامل مع وحدات أمان الأجهزة الخارجية الحالية (HSM) لتوفير حماية إضافية

تختلف التسعيرة بناءً على التكوين الموجود لديك وتتوافق مع العروض التي تختار نشرها.