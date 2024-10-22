الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن الإلكتروني تعرف على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لمساعدتك في معالجة تهديدات الأمان بشكل أكثر فعالية.

ما هو نظام SOAR؟ في هذا الفيديو، يشرح Jeff "مسؤول الأمن" الحاجة إلى وجود استراتيجية وأدوات صحيحة للتعامل مع الحوادث الأمنية، بما في ذلك ما يسمى بأحداث "البجعة السوداء".

شرح التصيد الاحتيالي خبير الأمن Jeff Crume يشرح استراتيجية المهاجمين، سواء كانت تصيدًا احتياليًا، أو استهدافًا مخصصًا، أو استهدافًا للقيادات العليا -- وكيفية تجنب الوقوع في فخاخهم.

تحليل att&ck فهم MITRE ATT&CK من حيث "الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs)"، و"الأشخاص والعمليات والتقنيات (PPTs)"، وكيفية الدفاع ضد الهجمات.

ما المقصود ببرنامج SIEM؟ يمكنك فرز التنبيهات مع Jaqueline Lehmann باستخدام نظام SIEM لربط البيانات من مصادر متعددة والعثور على تنبيهات دقيقة وعالية الجودة.

الهندسة الاجتماعية - كيف يخترق الأشرار حسابات المستخدمين شاهد كيف يصف Jeff Crume، المهندس المتميز في شركة IBM، العديد من الأساليب التي يستخدمها الأشرار/المخترقون والتي يجب أن تعرفها حتى تتمكن من حماية نفسك.

لا مزيد من الوقت: الحلول الأمنية تواكب تطور سرعة الأعمال شاهد Kevin Skapinetz، نائب رئيس الإستراتيجية وإدارة المنتجات لدى IBM Security، وهو يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع بسرعة ضد الهجمات الإلكترونية، فالسرعة مهمة في مجال الأمن الإلكتروني.