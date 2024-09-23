يمكنك إدارة وحماية القوى العاملة المعتمدة على الأجهزة المحمولة لديك باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
يساعد IBM MaaS360 الشركات بغض النظر عن حجمها على تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة والأمن الإلكتروني من خلال منتج إدارة نقاط نهاية موحدة (UEM) واحد للعمل في كل مكان. ويدير MaaS360 نقاط النهاية وأجهزة العاملين الميدانيين التي تستخدم أنظمة iOS وAndroid وiPadOS وMacOS وWindows ويحميها باستخدام أمن نقطة نهاية أصلي يتضمن الحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني. كما يمكنك من خلاله توسيع نطاق مبادرات النظام البيئي التقني ونظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) بسرعة، واستخدام الرؤى المتبصرة التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق وضع أمني عالي المستوى، وتحسين التكاليف.
فاز MaaS360 في ثلاث فئات تمنحها TrustRadius وG2: وهي TrustRadius Most Loved 2024 وG2 Top 50 IT Management Products - Best Software Awards 2024 وG2 Best Meets Requirements - Winner 2024.
تعرف على المزيد حول العائد على الاستثمار الذي يمكن للمؤسسات تحقيقه من خلال نشر IBM MaaS360.
IDC MarketScape: Endpoint Management Software 2024 Vendor Assessment
يمكنك تبسيط إدارة الأجهزة وأتمتتها في نقاط النهاية العاملة بأنظمة iOS وAndroid وiPadOs وMacOS وWindows وChromsOS، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المتينة غير المثبت عليها خدمات GMS، وكل ذلك من وحدة تحكم واحدة.
يمكنك تمكين الدفاع ضد التهديدات على مستوى المؤسسة للكشف عن التهديدات وأتمتة المعالجة على مستوى المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكة.
يمكنك تقليل وقت إعداد المستخدم النهائي بنسبة تصل إلى 90%¹ وتكوين الأجهزة بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 85%¹ من منصة مركزية واحدة.
ابدأ بإصدار تجريبي مجاني ثم قم بالترقية بسهولة إلى الخطة التي تلبي احتياجات منظمتك على أفضل وجه. أو اختر الشراء الآن وقم بتكوين شروط الاشتراك والفوترة التي تفضلها. قارن بين خطط التسعير الأربعة المصممة لتلبية احتياجات أي نوع من الشركات، والتي تبدأ من 4 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا. يمكنك الشراء عبر الإنترنت أو الاتصال بفريقنا للحصول على عرض مخصص.
لست متأكدًا بعد من خطة المنتج المناسبة لك؟ يمكنك إجراء هذا التقييم القصير واكتشاف الخطة الموصى بها التي تناسب إدارة نقاط النهاية لديك وتحقيق الإنتاجية المرجوة وتلبية احتياجات الأمن.
يقوم أساس حل إدارة نقاط النهاية الموحدة من MaaS360 على إدارة وحماية المستخدمين والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتطبيقات، ومدعومًا في ذلك بالرؤى المتبصرة المعرفية باستخدام Watson. وتبدأ الأسعار من 4 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².
يمكنك إضافة بريد إلكتروني مقسم إلى حاويات لفصل البيانات الشخصية وبيانات العمل وروبوت المحادثة والمساعد الصوتي المدعومين بالذكاء الاصطناعي لموظفي الأجهزة المحمولة وفرق تكنولوجيا المعلومات عالية الإنتاجية. وتبدأ الأسعار من 5 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².
تحتوي خطة Premier على كل الميزات التي توفرها خطة Deluxe، بالإضافة إلى حلول الأمن والإنتاجية الحساسة مثل إدارة المحتوى وأمن التطبيقات والوصول المحمي إلى الشبكة. وتبدأ الأسعار من 6.25 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².
حوّل شركتك تحويلاً شاملًا من خلال الحزمة المثالية لحماية المؤسسة وزيادة إنتاجيتها. تحتوي خطة Enterprise على جميع ميزات خطة Premier بالإضافة إلى التعاون في محتوى الأجهزة المحمولة وقدرات إدارة التهديدات المضمّنة. وتبدأ الأسعار من 9 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².
هل تفضل منصة MaaS360 التي تتوفر بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) والحصول على تجربة مستضافة في سحابة AWS؟ يمكنك الآن تجربتها مجانًا أو شراء MaaS360 Essentials وMaaS360 Enterprise من خلال سوق AWS، بالإضافة إلى الحزم مع برنامج TeamViewer.
1 The Total Economic Impact™ Of ibm maas360 ، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلات شخصية معهم. وتختف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
² الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.