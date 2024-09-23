يساعد IBM MaaS360 الشركات بغض النظر عن حجمها على تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة والأمن الإلكتروني من خلال منتج إدارة نقاط نهاية موحدة (UEM) واحد للعمل في كل مكان. ويدير MaaS360 نقاط النهاية وأجهزة العاملين الميدانيين التي تستخدم أنظمة iOS وAndroid وiPadOS وMacOS وWindows ويحميها باستخدام أمن نقطة نهاية أصلي يتضمن الحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني. كما يمكنك من خلاله توسيع نطاق مبادرات النظام البيئي التقني ونظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) بسرعة، واستخدام الرؤى المتبصرة التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق وضع أمني عالي المستوى، وتحسين التكاليف.