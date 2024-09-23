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IBM MaaS360

يمكنك إدارة وحماية القوى العاملة المعتمدة على الأجهزة المحمولة لديك باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

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دعم مسؤولي تكنولوجيا المعلومات يحوّل تحديات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى نجاح

يساعد IBM MaaS360 الشركات بغض النظر عن حجمها على تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة والأمن الإلكتروني من خلال منتج إدارة نقاط نهاية موحدة (UEM) واحد للعمل في كل مكان. ويدير MaaS360 نقاط النهاية وأجهزة العاملين الميدانيين التي تستخدم أنظمة iOS وAndroid وiPadOS وMacOS وWindows ويحميها باستخدام أمن نقطة نهاية أصلي يتضمن الحماية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني. كما يمكنك من خلاله توسيع نطاق مبادرات النظام البيئي التقني ونظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) بسرعة، واستخدام الرؤى المتبصرة التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق وضع أمني عالي المستوى، وتحسين التكاليف.

 المكانة في المجال

فاز MaaS360 في ثلاث فئات تمنحها TrustRadius وG2: وهي TrustRadius Most Loved 2024 وG2 Top 50 IT Management Products - Best Software Awards 2024 وG2 Best Meets Requirements - Winner 2024.

 عرض مخطط المعلومات البياني لـ G2 MaaS360
The Total Economic Impact Of IBM MaaS360

تعرف على المزيد حول العائد على الاستثمار الذي يمكن للمؤسسات تحقيقه من خلال نشر IBM MaaS360.
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IDC MarketScape: Endpoint Management Software 2024 Vendor Assessment
المزايا إدارة مبسطة وانسيابية للأجهزة

يمكنك تبسيط إدارة الأجهزة وأتمتتها في نقاط النهاية العاملة بأنظمة iOS وAndroid وiPadOs وMacOS وWindows وChromsOS، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المتينة غير المثبت عليها خدمات GMS، وكل ذلك من وحدة تحكم واحدة.

 تحسين الأمن ورؤية التهديدات

يمكنك تمكين الدفاع ضد التهديدات على مستوى المؤسسة للكشف عن التهديدات وأتمتة المعالجة على مستوى المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكة.

 تحسين الإنتاجية والكفاءة

يمكنك تقليل وقت إعداد المستخدم النهائي بنسبة تصل إلى 90%¹ وتكوين الأجهزة بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 85%¹ من منصة مركزية واحدة.
الأجهزة المدعومة
تعرف على كيفية إدارة منصات متعددة باستخدام إدارة نقاط نهاية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. جرب تقييم خطة Maas360 اقرأ الوثائق

أهم المشترين لدينا

المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) بادر بأتمتة تحوّلك الرقمي ومواءمة قدرات الأمن وإدارة نقاط النهاية بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية البنية التحتية التي تعتمد عليها. باعتباره أحد روّاد السوق في مجال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يتكامل MaaS360 بسهولة مع تقنياتك الحالية ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الرؤى المتبصّرة والتحليلات. أخبار سارة للمدير التنفيذي للمعلومات (CIO)
المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) يمكنك إدارة وحماية نقاط النهاية والبيانات والتطبيقات والمستخدمين باستخدام MaaS360، وهو أحد روّاد السوق في مجال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). وتتيح ميزاته الأصلية في إدارة التهديدات، بالإضافة إلى ميزات تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) وإدارة التصحيح، لموظفيك استخدام أجهزة الشركة أو نظام "أحضر جهازك معك "(BYOD) من أي مكان.
مدير تكنولوجيا المعلومات لا ينبغي أن تكون إدارة الأجهزة بالضرورة معقدة. ولم تعد فرق تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى إدارة وتأمين الأجهزة المحمولة من منصات منفصلة. وهنا يمكنّك MaaS360 من إدارة نقاط النهاية من وحدة تحكم واحدة للوصول الآمن وتقليل المخاطر مع إنشاء تجربة مستخدم سلسة وسهلة في الوقت ذاته. دفعة في الميزانية لمديري تكنولوجيا المعلومات
مسؤول تكنولوجيا/أمن المعلومات يمكنك تسجيل الأجهزة والمستخدمين والتطبيقات وإعداد سياسات الأمان في وقت قصير جدًا باستخدام منصة SaaS سهلة الاستخدام من MaaS360. ويوفر MaaS360 الإدارة والأمان لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك Apple iOS وmacOS وGoogle Android و Microsoft Windows. رؤية أفضل للتهديدات لمسؤولي الأمن
العاملون في الخطوط الأمامية يمكنك إنشاء تجربة سلسة للعاملين في الخطوط الأمامية وتتيح لهم استخدام أجهزتهم على نحو يتمتع بالحماية، حيث يقوم MaaS360 بإدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض بعينها، أو الأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS أو أجهزة Android Open Source Project (AOSP) من نفس وحدة التحكم كما هو الحال مع نقاط النهاية الأخرى لديك. تعرف على المزيد عن إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للعاملين في الخطوط الأمامية

خيارات الشراء

ابدأ بإصدار تجريبي مجاني ثم قم بالترقية بسهولة إلى الخطة التي تلبي احتياجات منظمتك على أفضل وجه. أو اختر الشراء الآن وقم بتكوين شروط الاشتراك والفوترة التي تفضلها. قارن بين خطط التسعير الأربعة المصممة لتلبية احتياجات أي نوع من الشركات، والتي تبدأ من 4 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا. يمكنك الشراء عبر الإنترنت أو الاتصال بفريقنا للحصول على عرض مخصص.

راجع تفاصيل الإصدار والتسعير

لست متأكدًا بعد من خطة المنتج المناسبة لك؟ يمكنك إجراء هذا التقييم القصير واكتشاف الخطة الموصى بها التي تناسب إدارة نقاط النهاية لديك وتحقيق الإنتاجية المرجوة وتلبية احتياجات الأمن.

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يقوم أساس حل إدارة نقاط النهاية الموحدة من MaaS360 على إدارة وحماية المستخدمين والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتطبيقات، ومدعومًا في ذلك بالرؤى المتبصرة المعرفية باستخدام Watson. وتبدأ الأسعار من 4 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².

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يمكنك إضافة بريد إلكتروني مقسم إلى حاويات لفصل البيانات الشخصية وبيانات العمل وروبوت المحادثة والمساعد الصوتي المدعومين بالذكاء الاصطناعي لموظفي الأجهزة المحمولة وفرق تكنولوجيا المعلومات عالية الإنتاجية. وتبدأ الأسعار من 5 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².

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تحتوي خطة Premier على كل الميزات التي توفرها خطة Deluxe، بالإضافة إلى حلول الأمن والإنتاجية الحساسة مثل إدارة المحتوى وأمن التطبيقات والوصول المحمي إلى الشبكة. وتبدأ الأسعار من 6.25 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².

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حوّل شركتك تحويلاً شاملًا من خلال الحزمة المثالية لحماية المؤسسة وزيادة إنتاجيتها. تحتوي خطة Enterprise على جميع ميزات خطة Premier بالإضافة إلى التعاون في محتوى الأجهزة المحمولة وقدرات إدارة التهديدات المضمّنة. وتبدأ الأسعار من 9 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا².

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هل تفضل منصة MaaS360 التي تتوفر بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) والحصول على تجربة مستضافة في سحابة AWS؟ يمكنك الآن تجربتها مجانًا أو شراء MaaS360 Essentials وMaaS360 Enterprise من خلال سوق AWS، بالإضافة إلى الحزم مع برنامج TeamViewer.

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الخطوات التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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الحواشي

The Total Economic Impact™ Of ibm maas360 ، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلات شخصية معهم. وتختف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.

² الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.