الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 التحليلات الأمنية المعتمدى على الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة
يمكنك أتمتة الإدارة والحصول على رؤية معززة بالمعارف باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي
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التعرف على التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM MaaS360

يحتوي IBM MaaS360 على قدرات ذكاء اصطناعي مضمّنة من Watson لمساعدتك على اتخاذ قراراتك الإدارية وقراراتك المستنيرة بشأن أمن نقطة النهاية وبسرعة أكبر. ويمكنك بسرعة تحديد التهديدات التي تواجه أجهزتك المحمولة والحصول على رؤى متبصّرة لتحسين الإدارة وإنتاجية المستخدمين. كما يمكنك أيضًا استخدام روبوت المحادثة والمساعد الصوتي المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتزويد الموظفين بالدعم اللحظي شبه الفوري فيما يتعلق بالمهام الشائعة.

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لماذا MaaS360

بادر بإعداد أجهزة شركتك بسهولة واستفد على الفور من زيادة عائد الاستثمار.

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أكثر من 1.5 مليون من الرؤى المتبصرة من My Advisor حول الثغرات الأمنية للأجهزة.

 2 دقيقة

متوسط وقت الإعداد دقيقتان.

 90%

90% وقت أقل في مدة تهيئة الأجهزة.1
تعزيز الإنتاجية والحماية
يمكنك الحصول على رؤى متبصّرة ومعلومات استباقية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بإدارة وأمن نقاط النهاية ومصممة خصيصًا لتناسب بيئة عملك يقدّم MaaS360 Advisor رؤى متبصرة تسهم في تعزيز الأمن والإنتاجية في "لقطة" واحدة من بيئة نقاط النهاية التي تستخدمها. ويمكنك اكتشاف الثغرات الأمنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني باستخدام أدوات مراقبة أمن الأجهزة المحمولة وإدارة التهديدات. كما يمكنك تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام التحسينات المكتشفة في السياسات والتطبيقات. سجِّل بياناتك للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
تسهيل أداء المهام اليومية
يتيح روبوت المحادثة والمساعد الصوتي المدعومين بالذكاء الاصطناعي للموظفين إمكانية الوصول للدعم لحظيًا بشأن معظم المهام الإنتاجية الشائعة للمستخدمين. وتساعدك معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المضمّنة في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو البحث في الفعاليات أو إنشاء جهات الاتصال. كما يمكنك أيضًا الرد على الاستفسارات الأساسية الواردة إلى مكتب مساعدة خدمة العملاء بأقل قدر من التدخل البشري. شاهد جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج
ترتيب أولويات جهود تكنولوجيا المعلومات
توفر لوحات معلومات الأعمال الخاصة بالتطبيقات رؤى متبصّرة وتقارير تتضمن نظرة عامة على إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في الوقت الفعلي تقريبًا، بما في ذلك تحليلات أمن الأجهزة المحمولة، لمساعدتك في تحديد أولوياتك فيما يتعلق بوقتك وجهدك. ويمكنك البحث عن الإحصائيات التي تحتاجها من خلال لوحات معلومات متنوعة، مثل الأجهزة مصنّفة حسب منصة التشغيل والحالة المُدارة والملكية والأجهزة الجديدة. ويتم تسجيل التغييرات في بيانات الجهاز في هذه اللوحات بشكل فوري تقريبًا.
أتمتة التقارير الأمنية والاستجابة لها
توفر لوحات معلومات المخاطر والتهديدات الأمنية مقاييسًا لأتمتة إعداد تقارير حوادث تهديدات الأجهزة المحمولة والاستجابة لها لكل من الأجهزة والمستخدمين والبيانات. ويسحب MaaS360 المعلومات المتعلقة بالتهديدات من الأجهزة المُدارة ويعرضها كعناصر واجهة لإدارة مخاطر الأجهزة المحمولة، مثل اتجاهات متوسط درجة المخاطر وحوادث المخاطر وغير ذلك الكثير. استكشف خيارات التسعير
دراسات حالة قامت إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المرافق بتنفيذ حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الذي يدير الوصول إلى التطبيقات مع حماية البيانات الخاصة بالقوى العاملة المتنقلة التابعة لها. احتاجت شركة Independent Health إلى طريقة للحفاظ على أمن المعلومات الصحية الشخصية لأفرادها العاملين في الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته دعم طلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى موارد العمل. المحافظة على أمان نقاط النهاية الحكومية باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المزودة بالذكاء الاصطناعي: تعتمد شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات هذه على استخدام Watson للتحليلات شبه الفورية لتقديم تجارب غنية من الناحية الأمنية للعملاء الحكوميين.
الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدام عروض منتجات وخدمات IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. يتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.

  • CSA STAR المستوى 1 (التقييم الذاتي)
  • درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإطار عمل درع الخصوصية بين سويسرا والولايات المتحدة
  • FedRAMP مستوى التأثير متوسط
  • قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA) مستوى التأثير متوسط
  • ISO 27001
  • SOC2 Type 2 (SSAE 16)

 

لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
حصل IBM maas360 على جوائز TrustRadius وحاز على تكريم من G2 وفاز MaaS360 في ثلاث فئات، "أفضل مجموعة ميزات"، و"أفضل علاقة"، و"أفضل قيمة مقابل سعر"، من جوائز TrustRadius Winter 2023 Best of Awards. وتم تكريمه أيضًا من قبل G2 لتصنيفاته العالية مرة تلو المرة، حيث كان يتخطى الـ 4 نجوم في كل مرة.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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الحواشي

¹ The Total Economic Impact™ Of IBM MaaS360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلات شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.