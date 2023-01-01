عند استخدام عروض منتجات وخدمات IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. يتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.

CSA STAR المستوى 1 (التقييم الذاتي)

درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإطار عمل درع الخصوصية بين سويسرا والولايات المتحدة

FedRAMP مستوى التأثير متوسط

قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA) مستوى التأثير متوسط

ISO 27001

SOC2 Type 2 (SSAE 16)

لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.