يحتوي IBM MaaS360 على قدرات ذكاء اصطناعي مضمّنة من Watson لمساعدتك على اتخاذ قراراتك الإدارية وقراراتك المستنيرة بشأن أمن نقطة النهاية وبسرعة أكبر. ويمكنك بسرعة تحديد التهديدات التي تواجه أجهزتك المحمولة والحصول على رؤى متبصّرة لتحسين الإدارة وإنتاجية المستخدمين. كما يمكنك أيضًا استخدام روبوت المحادثة والمساعد الصوتي المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتزويد الموظفين بالدعم اللحظي شبه الفوري فيما يتعلق بالمهام الشائعة.
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عند استخدام عروض منتجات وخدمات IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. يتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.
لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
¹ The Total Economic Impact™ Of IBM MaaS360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلات شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.