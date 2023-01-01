1تستند نتائج أداة تقدير عائد الاستثمار إلى إجاباتك وتقرير الأثر الاقتصادي الإجماليTM لاستخدام IBM MaaS360، وهي دراسة كُلِّفَت بها Forrester Consulting وأجرتها في نوفمبر 2023 نيابةً عن IBM. تنزيل التقرير من هنا. أداة تقدير عائد الاستثمار مقدمة من Forrester لأغراض توضيحية فقط للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار MaaS360 حلاً تجاريًا. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
²الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لاستخدام IBM MaaS360 هي دراسة كُلِّفَت بها Forrester Consulting في نوفمبر 2023 نيابةً عن IBM. تنزيل التقرير من هنا. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.