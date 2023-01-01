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استكشف خيارات تسعير IBM MaaS360 للعثور على الخيار الذي يناسب احتياجات منظمتك
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خطط التسعير

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة. 
أداة تقدير عائد الاستثمار (ROI) بناءً على دراسة Forrester TEI
قدّر الأثر الاقتصادي الإجمالي لاستخدام  MaaS360  على أعمالك.¹ تقدير عائد استثمارك المحتمل
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يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد. 

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الحواشي

1تستند نتائج أداة تقدير عائد الاستثمار إلى إجاباتك وتقرير الأثر الاقتصادي الإجماليTM لاستخدام IBM MaaS360، وهي دراسة كُلِّفَت بها Forrester Consulting وأجرتها في نوفمبر 2023 نيابةً عن IBM. تنزيل التقرير من هنا. أداة تقدير عائد الاستثمار مقدمة من Forrester لأغراض توضيحية فقط للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار MaaS360 حلاً تجاريًا. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.

²الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لاستخدام IBM MaaS360 هي دراسة كُلِّفَت بها Forrester Consulting في نوفمبر 2023 نيابةً عن IBM. تنزيل التقرير من هنا. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.

 

 