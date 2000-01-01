الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 برنامج إدارة نقطة النهاية للأجهزة المحمولة - IBM MaaS360
استخدام وحدة تحكم واحدة لحماية جميع الأجهزة من خلال إدارة نقطة النهاية
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رسم توضيحي يوضح أيقونات أجهزة ذكية متصلة بلوحة معلومات مركزية

التحكم في إدارة نقطة النهاية لديك من خلال وحدة تحكم واحدة
 

لقد أصبحت نماذج العمل المرنة هي الوضع المعياري الجديد. ومن خلال إدارة نقطة النهاية، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تسجيل الأجهزة وتكوينها بسرعة وإدارة الأمن الإلكتروني وتعزيز الأتمتة والتكامل مع الإنتاجية والتطبيقات التابعة لجهات خارجية بغض النظر عن نظام التشغيل أو الجهاز أو بيئة العمل.

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لماذا MaaS360

بادر بإعداد أجهزة شركتك بسهولة واستفد على الفور من زيادة عائد الاستثمار.

احصل على دراسة Forrester TEI 90%

انخفاض في وقت تكوين الأجهزة بنسبة 90%.¹

 100+

أكثر من 100 شريك أعمال.

 90%

تقليل لوقت إعداد المستخدم بنسبة 90%.²
دعم القوى العاملة عن بعد لديك
إدارة أنظمة Android وiOS وWindows وiPadOS   سواء كنت تدعم أجهزة تعمل بأنظمة iOS أو Android أو Windows أو macOS أو Chrome OS أو أجهزة متينة، يمكنك بسهولة إدارة وحماية أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الحديثة وغير ذلك سواء كانت داخل الشركة أو خارجها وسواء كانت مملوكة للشركة أو للأشخاص — كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. سجِّل بياناتك للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمول

اجمع بين إدارة العملاء الحديثة والتقليدية لنظامي التشغيل Windows وMac. ويمكنك توسيع MaaS360 كمركز للوظائف المؤتمتة، المستقلة والمتكاملة على حدٍ سواء.

إدارة الأجهزة المحمولة

يمكنك دعم البريد الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة من خلال الميزات المتقدمة لإدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة لأنظمة التشغيل Android وiOS وiPadOS. كما يمكك إجراء عمليات التسجيل الفوري وإدارة التصحيحات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد، مع التحكم في نفقات الأجهزة المحمولة في الوقت ذاته.

الدمج مع Microsoft

يمكنك إدارة ودمج نظام Microsoft البنائي الذي تستخدمه مع حزمتك التكنولوجية الخاصة لتسهيل التوزيع والتحكم في الوصول وتطبيق السياسات.

 العمل مع أجهزة AOSP

يمكنك تغطية أي حالة استخدام للأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS باستخدام وحدة تحكم سهلة الاستخدام للإدارة تعمل بنظام البرمجيات كخدمة SaaS والتي توحد جميع نقاط نهاية AOSP تحت نقطة إدارة مركزية.

 تثبيت ومراقبة حالة التصحيحات

يمكنك إجراء عمليات تثبيت التصحيحات patches وإعداد التقارير حول حالة التصحيح لجميع الأجهزة، مع أقل تدخل ممكن من المستخدم.

 التحكم في استخدام بيانات الأجهزة المحمولة

يمكنك تتبع استخدام البيانات الخاص بالأجهزة المحمولة العاملة بنظام Android وiOS من خلال إدارة نفقات الأجهزة المحمولة وتحديث خطط النفقات الخاصة بك عند تغير النظام البنائي للأجهزة لديك.
تصحيح التطبيقات على أساس المخاطر
يمكنك اكتشاف التطبيقات المعرضة للخطر أو للثغرات وتصحيحها تلقائيًا بناءً على مستويات الحساسية  كما يمكنك تبسيط أمن وإدارة نقطة النهاية وإدارتها والمحافظة على إنتاجيتك من خلال التحديد الذكي لأولويات التصحيح للتخفيف الاستباقي للتهديدات على نظامي التشغيل Windows وmacOS باستخدام IBM MaaS360 مع تصحيح التطبيقات على أساس المخاطر.  عرض صحيفة البيانات
الحصول على رؤية أوضح

يمكنك الحصول على عرض كامل لتطبيقات الجهات الخارجية المثبّتة، والقيام باستمرار بتحديد نقاط الضعف والثغرات في تطبيقات الجهات الخارجية والإبلاغ عنها، بما في ذلك المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها المؤسسة أو الشركة.

الحصول على المعالجة

يمكنك أتمتة تحديثات التطبيق وتحديد أولويات النشر بناءً على المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. كما يمكنك متابعة تسلسل التدقيق وتتبع التقدم في عملية المعالجة.

التحليلات السريعة

يمكنك تحديث التطبيقات التابعة لجهات الخارجية سواء على الشبكة أو خارجها وتسجيل درجة أو تصنيف أجهزتك ومؤسستك تلقائيًا بناءً على معلومات CVE وCVSS.
إدارة التطبيقات
يمكنك إضافة التطبيقات والتحكم في الوصول والتحقق من حالة التحديث، وكل ذلك على شاشة واحدة كما يمكنك التحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة ونشرها وتتبعها وتكوينها عن بُعد على الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركة مع عدم الإخلال بقوة وضعك الأمني. اقرأ صحيفة البيانات
إدارة التطبيقات على مستوى الشركة

يتيح لك كتالوج تطبيقات MaaS360 الخاص بالتطبيقات العامة والخاصة وتطبيقات المؤسسات وتطبيقات الويب إمكانية إضافة ونشر وإدارة التطبيقات على مستوى مؤسستك.

 إدارة دورات الحياة

يمكنك تحقيق التكامل مع متاجر التطبيقات العامة للحصول على سير أعمال سلس ومتصل، وتوزيع التطبيقات وتتبع التثبيت للمستخدمين أو للمجموعات أو للأجهزة.

 إدارة أمن تطبيقات الأجهزة المحمولة

يمكنك التحكم في مصادقة المستخدمين، ومنع الوصول غير المصرح به، وإدارة كل من قوائم السماح والحظر.
إدارة البيانات
ويمكنك إنشاء بريد آمن ومتصفح آمن وحاوية تطبيقات آمنة في مكان العمل وسياسات استخدام آمنة كما تستطيع تمكين المستخدمين من الوصول إلى المستندات وإنشائها وتحريرها ومزامنتها على أجهزتهم. بالإضافة إلى أنه بوسعك التحكم في إصدار المستندات المُدارة version control وتدقيقها وتأمينها من خلال منع فقدان البيانات (DLP). اقرأ الوثائق
الاحتواء

يمكنك إنشاء مساحات عمل محمية تمنع تسرب بيانات الشركة عن طريق تقييد إجراءات النسخ واللصق وإعادة توجيه المستندات.

 إدارة المحتوى

ويمكن للمستخدمين إنشاء محتوى للأجهزة المحمولة وتحريره وحفظه، بالإضافة إلى توزيع المستندات وتكوين السياسات.

 البريد المحمي

يمكنك حماية محتوى رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات وجهات الاتصال الخاصة بالشركة. كما يمكنك السماح للمستخدمين بتخصيص طريقة عرض تقويم الشركة الخاص بهم.
الوصول الآمن
يمكنك تكوين إعدادات التثبيت وسياسات الأمان الفردية كما يمكنك تبسيط قدرتك على منح الوصول المحمي إلى موارد الشركة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر العاملة بأنظمة Apple وAndroid وWindows من خلال مجموعة من ميزات الوصول الآمن.
الوصول الافتراضي

يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة من أجهزتهم العاملة بأنظمة iOS أو Android أو Windows مع الحفاظ على تجربة VPN الخاصة بنظام التشغيل.

بوابة للمتصفح والمستندات والتطبيقات

يمكنك توفير وصول سلس وآمن إلى الموارد الموجودة خلف جدار الحماية للمستخدمين على نحو يذهب لأبعد من تطبيق التقنيات الجديدة المماثلة للـ VPN.

 مزامنة المستندات عبر الأجهزة المحمولة

يمكنك توزيع المستندات المتزامنة عبر الأجهزة المحمولة المتعددة.
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دراسات حالة قامت إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المرافق بتنفيذ حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الذي يدير الوصول إلى تطبيقاتها مع حماية البيانات الخاصة بالقوى العاملة المتنقلة التابعة لها.
في إطار كونه جزءًا من مبادرة 100% Digital التي دشنتها مدينة ليدز Leeds، يجعل نظام مكتبة المدينة إعارة الأجهزة اللوحية والتدريب عليها أكثر سهولة، بينما يحمي بيانات المستعيرين في الوقت ذاته.
الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدام عروض منتجات وخدمات IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. يتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.

  • CSA STAR المستوى 1 (التقييم الذاتي)
  • درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإطار عمل درع الخصوصية بين سويسرا والولايات المتحدة
  • FedRAMP مستوى التأثير متوسط
  • قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA) مستوى التأثير متوسط
  • ISO 27001
  • SOC2 Type 2 (SSAE 16)

 

لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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الحواشي

¹، ² The Total Economic Impact™ Of ibm maas360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلة شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.