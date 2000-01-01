التحكم في إدارة نقطة النهاية لديك من خلال وحدة تحكم واحدة
لقد أصبحت نماذج العمل المرنة هي الوضع المعياري الجديد. ومن خلال إدارة نقطة النهاية، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تسجيل الأجهزة وتكوينها بسرعة وإدارة الأمن الإلكتروني وتعزيز الأتمتة والتكامل مع الإنتاجية والتطبيقات التابعة لجهات خارجية بغض النظر عن نظام التشغيل أو الجهاز أو بيئة العمل.
بادر بإعداد أجهزة شركتك بسهولة واستفد على الفور من زيادة عائد الاستثمار.
انخفاض في وقت تكوين الأجهزة بنسبة 90%.¹
أكثر من 100 شريك أعمال.
تقليل لوقت إعداد المستخدم بنسبة 90%.²
اجمع بين إدارة العملاء الحديثة والتقليدية لنظامي التشغيل Windows وMac. ويمكنك توسيع MaaS360 كمركز للوظائف المؤتمتة، المستقلة والمتكاملة على حدٍ سواء.
يمكنك دعم البريد الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة من خلال الميزات المتقدمة لإدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة لأنظمة التشغيل Android وiOS وiPadOS. كما يمكك إجراء عمليات التسجيل الفوري وإدارة التصحيحات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد، مع التحكم في نفقات الأجهزة المحمولة في الوقت ذاته.
يمكنك إدارة ودمج نظام Microsoft البنائي الذي تستخدمه مع حزمتك التكنولوجية الخاصة لتسهيل التوزيع والتحكم في الوصول وتطبيق السياسات.
يمكنك تغطية أي حالة استخدام للأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS باستخدام وحدة تحكم سهلة الاستخدام للإدارة تعمل بنظام البرمجيات كخدمة SaaS والتي توحد جميع نقاط نهاية AOSP تحت نقطة إدارة مركزية.
يمكنك إجراء عمليات تثبيت التصحيحات patches وإعداد التقارير حول حالة التصحيح لجميع الأجهزة، مع أقل تدخل ممكن من المستخدم.
يمكنك تتبع استخدام البيانات الخاص بالأجهزة المحمولة العاملة بنظام Android وiOS من خلال إدارة نفقات الأجهزة المحمولة وتحديث خطط النفقات الخاصة بك عند تغير النظام البنائي للأجهزة لديك.
يمكنك الحصول على عرض كامل لتطبيقات الجهات الخارجية المثبّتة، والقيام باستمرار بتحديد نقاط الضعف والثغرات في تطبيقات الجهات الخارجية والإبلاغ عنها، بما في ذلك المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها المؤسسة أو الشركة.
يمكنك أتمتة تحديثات التطبيق وتحديد أولويات النشر بناءً على المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. كما يمكنك متابعة تسلسل التدقيق وتتبع التقدم في عملية المعالجة.
يمكنك تحديث التطبيقات التابعة لجهات الخارجية سواء على الشبكة أو خارجها وتسجيل درجة أو تصنيف أجهزتك ومؤسستك تلقائيًا بناءً على معلومات CVE وCVSS.
يتيح لك كتالوج تطبيقات MaaS360 الخاص بالتطبيقات العامة والخاصة وتطبيقات المؤسسات وتطبيقات الويب إمكانية إضافة ونشر وإدارة التطبيقات على مستوى مؤسستك.
يمكنك تحقيق التكامل مع متاجر التطبيقات العامة للحصول على سير أعمال سلس ومتصل، وتوزيع التطبيقات وتتبع التثبيت للمستخدمين أو للمجموعات أو للأجهزة.
يمكنك التحكم في مصادقة المستخدمين، ومنع الوصول غير المصرح به، وإدارة كل من قوائم السماح والحظر.
يمكنك إنشاء مساحات عمل محمية تمنع تسرب بيانات الشركة عن طريق تقييد إجراءات النسخ واللصق وإعادة توجيه المستندات.
ويمكن للمستخدمين إنشاء محتوى للأجهزة المحمولة وتحريره وحفظه، بالإضافة إلى توزيع المستندات وتكوين السياسات.
يمكنك حماية محتوى رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات وجهات الاتصال الخاصة بالشركة. كما يمكنك السماح للمستخدمين بتخصيص طريقة عرض تقويم الشركة الخاص بهم.
يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة من أجهزتهم العاملة بأنظمة iOS أو Android أو Windows مع الحفاظ على تجربة VPN الخاصة بنظام التشغيل.
يمكنك توفير وصول سلس وآمن إلى الموارد الموجودة خلف جدار الحماية للمستخدمين على نحو يذهب لأبعد من تطبيق التقنيات الجديدة المماثلة للـ VPN.
يمكنك توزيع المستندات المتزامنة عبر الأجهزة المحمولة المتعددة.
عند استخدام عروض منتجات وخدمات IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. يتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.
لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
¹، ² The Total Economic Impact™ Of ibm maas360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، في نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلة شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.