شاهد عرضًا توضيحيًا يقدم نظرة عامة عن MaaS360 للحصول على نظرة سريعة على الواجهة. تعرف على نهجنا في إدارة نقاط النهاية الموحدة وكيف يتعامل مع التحديات الأمنية ومزاياه الأساسية.
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
إدارة نقاط النهاية الموحدة مقابل إدارة دورة حياة الأجهزة: ما القاسم المشترك بينهما؟
احصل على نظرة متعمقة على سوق إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في مجال الأمن الإلكتروني والتوجهات الحديثة والمزيد. الوصول إلى أحدث تقارير المحللين والمواد الداعمة من ESG و Forrester و IDC و KuppingerCole والمزيد.
ابحث عن الحل الذي يناسب احتياجات منظمتك وتعرف على ما تقدمه IBM كأحد الشركات الرائدة في مجال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
اطلع على مستقبل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وأمنها وتعرف على التوجه الجديد لتقارب أمن نقاط النهاية الموحدة (وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)/الكشف والاستجابة السريعة (XDR).
اقرأ تحليل Forrester للتأثير الاقتصادي الكلي (TEI) لاستخدام MaaS360، بما في ذلك الوفورات والفوائد.
تعمَّق في ملخصات الحلول الخاصة بالمنتج والأوراق الذكية لاكتشاف ما يمكن تحقيقه من خلال MaaS360 في شركتك، واطلع على قدراته واستكشف حالات الاستخدام المتعمقة.
تعرف على جميع أنظمة التشغيل والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتينة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) التي يدعمها MaaS360.
تعرف على ضرورة أن تتمحور إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) بشكل أكبر على المستخدم والأمن، مثل توزيع الإجراءات الأمنية وفقًا لسلوك المستخدم.
تعرف على كيف يمكن أن تساعدك مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في MaaS360.
اكتشف كيف يقارن IBM MaaS360 مع Microsoft Intune.
تعرف على الفرق بين إدارة الأجهزة المحمولة وإدارة التنقل المؤسسي وإدارة نقاط النهاية الموحدة، واكتشف كيفية تعزيز أمن نقطة النهاية.
دمج الكفاءة والفعَّالية من خلال إدارة أي نقاط نهاية حالية مع القدرة على إدارة التهديدات المحلية بالكامل.
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يتطور السوق التقني بوتيرة سريعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة. اقرأ مدونتنا للأمن وتعرف على أحدث التوجهات ووجهات النظر.
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