تعمَّق في ملخصات الحلول الخاصة بالمنتج والأوراق الذكية لاكتشاف ما يمكن تحقيقه من خلال MaaS360 في شركتك، واطلع على قدراته واستكشف حالات الاستخدام المتعمقة.

موجز الحل دعم أي جهاز ونظام التشغيل تعرف على جميع أنظمة التشغيل والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتينة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) التي يدعمها MaaS360.

موجز الحل توفير أمن فعَّال للجهاز والمستخدم تعرف على ضرورة أن تتمحور إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) بشكل أكبر على المستخدم والأمن، مثل توزيع الإجراءات الأمنية وفقًا لسلوك المستخدم.

موجز الحل إنشاء فريق عمل متكامل من أي مكان تعرف على كيف يمكن أن تساعدك مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في MaaS360.

التقييم المقارن قارن خيارات حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). اكتشف كيف يقارن IBM MaaS360 مع Microsoft Intune.

مستند بحثي ذكي تعزيز أمن نقطة النهاية من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تعرف على الفرق بين إدارة الأجهزة المحمولة وإدارة التنقل المؤسسي وإدارة نقاط النهاية الموحدة، واكتشف كيفية تعزيز أمن نقطة النهاية.