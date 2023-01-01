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رسم توضيحي يعرض أنواع متعددة من الموارد

شاهد عرضًا توضيحيًا يقدم نظرة عامة عن MaaS360 للحصول على نظرة سريعة على الواجهة. تعرف على نهجنا في إدارة نقاط النهاية الموحدة وكيف يتعامل مع التحديات الأمنية ومزاياه الأساسية. 
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
اقرأ أحدث منشوراتنا بالمدونة أدناه

إدارة نقاط النهاية الموحدة مقابل إدارة دورة حياة الأجهزة: ما القاسم المشترك بينهما؟
اطلع على جولة كاملة للمنتج
بودكاست: Forrester و IBM حول كيفية إعادة تعريف المستخدم النهائي لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
تقارير المحللين

احصل على نظرة متعمقة على سوق إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في مجال الأمن الإلكتروني والتوجهات الحديثة والمزيد. الوصول إلى أحدث تقارير المحللين والمواد الداعمة من ESG و Forrester و IDC و KuppingerCole والمزيد. 

 تقرير Leadership Compass - إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 2023

ابحث عن الحل الذي يناسب احتياجات منظمتك وتعرف على ما تقدمه IBM كأحد الشركات الرائدة في مجال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

 النجاح في عالم العمل من أي مكان

اطلع على مستقبل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وأمنها وتعرف على التوجه الجديد لتقارب أمن نقاط النهاية الموحدة (وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)/الكشف والاستجابة السريعة (XDR).

 التأثير الاقتصادي الكلي لاستخدام IBM MaaS360

اقرأ تحليل Forrester للتأثير الاقتصادي الكلي (TEI) لاستخدام MaaS360، بما في ذلك الوفورات والفوائد.
ملخصات الحلول والأوراق الذكية

تعمَّق في ملخصات الحلول الخاصة بالمنتج والأوراق الذكية لاكتشاف ما يمكن تحقيقه من خلال MaaS360 في شركتك، واطلع على قدراته واستكشف حالات الاستخدام المتعمقة. 

 دعم أي جهاز ونظام التشغيل

تعرف على جميع أنظمة التشغيل والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتينة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) التي يدعمها MaaS360.

 توفير أمن فعَّال للجهاز والمستخدم

تعرف على ضرورة أن تتمحور إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) بشكل أكبر على المستخدم والأمن، مثل توزيع الإجراءات الأمنية وفقًا لسلوك المستخدم.

 إنشاء فريق عمل متكامل من أي مكان

تعرف على كيف يمكن أن تساعدك مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في MaaS360.

 قارن خيارات حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

اكتشف كيف يقارن IBM MaaS360 مع Microsoft Intune.

 تعزيز أمن نقطة النهاية من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

تعرف على الفرق بين إدارة الأجهزة المحمولة وإدارة التنقل المؤسسي وإدارة نقاط النهاية الموحدة، واكتشف كيفية تعزيز أمن نقطة النهاية.

 حماية نقاط النهاية في منظمتك من خلال الإدارة المدمجة للتهديدات

دمج الكفاءة والفعَّالية من خلال إدارة أي نقاط نهاية حالية مع القدرة على إدارة التهديدات المحلية بالكامل.
صحف البيانات والكتب الإلكترونية

تعرف على المزيد حول ميزات وقدرات وأداء وتقنيات وحالات استخدام MaaS360 لتقييم كيف يمكنه أن يساعد في تلبية احتياجات شركتك.  

 دعم IBM MaaS360 عن بُعد باستخدام TeamViewer

اكتشف كيف يمكنك توفير الدعم للأجهزة البعيدة والتحكم فيها بكفاءة باستخدام برنامج TeamViewer وحل MaaS360.

منشورات المدونة

يتطور السوق التقني بوتيرة سريعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة. اقرأ مدونتنا للأمن وتعرف على أحدث التوجهات ووجهات النظر.  

 إدارة التهديدات وإدارة نقاط النهاية الموحدة

تعرف على كيف يضمن الجمع بين إدارة التهديدات وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الحماية ضد الهجمات الإلكترونية.

حماية نقطة النهاية المتقدمة مقابل تصحيح التطبيقات بناءً على المخاطر مقابل إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين الحماية المتقدمة لنقطة النهاية وإدارة الكمبيوتر المحمول وتصحيح التطبيقات بناءً على المخاطر.

 الماضي والحاضر والمستقبل لحلول إدارة نقطة النهاية

أداة إدارة العملاء (CMT) أم برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) أم إدارة التنقل المؤسسي (EMM) أم إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM): أي منها يعد الأكثر ملاءمة اليوم؟ تعرف على الفروق بين كل منها والتقنيات المستقبلية التالية.

ندوات الإنترنت

تعرف على آخر أخبار MaaS360 والعروض التوضيحية والتحديثات وتوجهات الصناعة مباشرةً من خبرائنا.
سجِّل في ندوات MaaS360 عبر الإنترنت (الرابط موجود خارج ibm.com)

 إدارة الأجهزة المحمولة للعاملين في الخطوط الأمامية باستخدام أجهزة مصممة لأغراض معينة

حوّل طريقة إدارة أجهزة منظمتك المصممة لأغراض معينة من أجل إنشاء علاقة سلسة مع العاملين في الخطوط الأمامية. شاهد كيف يمكنك فعل ذلك.

 ما الجديد في إصدار iOS 17 الجديد

اكتشف الميزات والتحسينات الجديدة في iOS 17 وكيف يمكن أن يساعدك MaaS360 في الاستفادة منها عبر عمليات نشر الأجهزة المحمولة واستراتيجيتك الأمنية.

 يعلن MaaS360 عن قدرات جديدة لتصحيح أخطاء التطبيقات على نقاط النهاية وفقًا لدرجة المخاطر المحددة.

أطلقت IBM MaaS360 قدرات جديدة لتوسيع نطاق إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أجل اكتشاف التطبيقات المعرضة للخطر وتصحيحها تلقائيًا، بناءً على المواقف الحساسة.

دراسات حالة
شركة خدمات مبيعات وتسويق تُمَكِّن الامتثال بنسبة 100% لسياسات الأجهزة اللوحية باستخدام حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
شركة أدوية عالمية من قائمة Fortune 100 تستخدم إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من MaaS360 لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة تحكم إداري واحدة.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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