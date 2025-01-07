في عالمنا المعتمد على الأجهزة المحمولة أولًا وآخرًا، يبدأ يوم عمل الكثير من الموظفين وينتهي على جهاز محمول. أصبحت الأجهزة المحمولة اليوم أدوات أساسية للإنتاجية والتواصل. مع انتقال العديد من المؤسسات إلى بيئات عمل هجينة، تصبح الأجهزة المحمولة هدفًا مغريًا للجهات الخبيثة، إذ غالبًا ما تكون أقل أجهزة المؤسسة حماية وتوفّر منصات لشنّ هجمات الهندسة الاجتماعية.
وعلى عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، التي تكون محمية في العادة ببرامج مكافحة الفيروسات وبروتوكولات الأمن الإلكتروني، تُترك الأجهزة المحمولة في كثير من الأحيان عرضة للمخاطر بسبب ضعف وعي المستخدمين ونقص الحماية الملائمة.
تتسم الأجهزة المحمولة بثغرات فريدة يستغلها المجرمون الإلكترونيون بشكل متزايد. ومع ذلك، وبسبب قلّة الاهتمام تاريخيًا بأمن الأجهزة المحمولة، لا يدرك معظم المستخدمين وفرق تكنولوجيا المعلومات هذه المخاطر إدراكًا كاملًا. وغالبًا ما ينعكس هذا النقص في الوعي على ضعف الممارسات الصحية في الأمن الإلكتروني، مثل تنفيذ التحديثات في الوقت المناسب وتثبيت برامج الأمان الأساسية، مما يجعل الأجهزة عرضة لعدد متزايد من التهديدات الإلكترونية.
تواجه الأجهزة المحمولة تحديات أمنية تختلف عن تلك التي تواجهها أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، إذ تعتمد على تطبيقات عديدة، وتتصل بالشبكات العامة، وتحمل بيانات حساسة في الجيوب وحقائب اليد. فيما يلي بعض العوامل التي تجعلها أكثر عرضة للمخاطر:
إلى جانب الثغرات المذكورة أعلاه، توجد تهديدات مخصّصة للأجهزة المحمولة ينبغي لكل مستخدم ولكل فريق من فِرق تكنولوجيا المعلومات الإلمام بها:
ورغم تزايد تهديدات الأجهزة المحمولة، لا تزال هناك طرق فعّالة للحد من مخاطر الهجمات. يمكن للأفراد والمؤسسات اتخاذ تدابير استباقية لتأمين أجهزتهم المحمولة وحماية البيانات الحسّاسة. يُعَد تحديث أنظمة التشغيل بانتظام، واستخدام برمجيات مخصّصة لأمن الأجهزة المحمولة، وتفعيل أساليب مصادقة قوية من الخطوات الأساسية لحماية الأجهزة المحمولة. إضافةً إلى ذلك، من شأن تقييد صلاحيات التطبيقات وتعزيز التدريب والتوعية بالأمن الإلكتروني بين الموظفين أن يقلّل المخاطر بدرجة كبيرة.
وبالنسبة للشركات، يمثّل تطبيق حل إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) مثل IBM MaaS360 قيمة كبيرة على وجه الخصوص. يوفّر حل إدارة الأجهزة المحمولة مستوى عاليًا من التحكّم والرؤية، إذ يتيح للمؤسسات فرض سياسات الأمان، وإدارة الأجهزة عن بُعد، ومسح البيانات في حال فُقِد الجهاز أو تعرّض للسرقة، بما يضمن مستوى شاملًا من الأمان على جميع الأجهزة المحمولة التي تصل إلى موارد الشركة.
ومع تبنّي مزيد من المؤسسات لنماذج العمل الهجينة، لم يَعُد تأمين الأجهزة المحمولة خيارًا ثانويًا، بل ضرورة أساسية. في عالم يتم فيه الوصول إلى بيانات الأعمال أثناء التنقّل، يجب على الموظفين وفرق تكنولوجيا المعلومات التعامل مع أمن الأجهزة المحمولة بمنتهى الجديّة. ومن دون توفير ضوابط وإجراءات حماية ملائمة، ستفوق المخاطر الأمنية المتزايدة التي تطرحها الأجهزة المحمولة مزايا الإنتاجية التي توفّرها.
تشكل إضافات IBM MaaS360 Mobile Threat Defense بنسختَي Professional وAdvanced خطوة تطورية كبيرة في قدرات أمان نقاط النهاية لمنصة IBM MaaS360 وفي سوق تنقّل المؤسسات. تعمل هذه الإضافات الجديدة على توحيد الأجهزة والمستخدمين والتهديدات ونقاط الضعف ضمن منصة موحّدة لإدارة نقاط النهاية وتأمينها. يوفر MaaS360 Mobile Threat Defense إدارة للأجهزة، ودفاعًا ضد التهديدات المحمولة، وتكاملاً سلسًا مع مجموعات الأمن الإلكتروني الحالية، ورؤى أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع تقييم التهديدات والاستجابة لها.
يمثّل IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced نقلة نوعية في الطريقة التي تعتمد بها المؤسسات حلول الدفاع عن الأجهزة المحمولة وتستفيد منها. وباعتباره امتدادًا متكاملاً لحلّ IBM MaaS360، يجمع IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced بين البساطة والأمان في حل واحد يوفّر نشرًا آليًا بالكامل وتنشيطًا للأجهزة من دون أي تدخّل يدوي. توفر المنصة حماية على مستوى الجهاز مدعومة بالتعلم الآلي، إلى جانب لوحات معلومات تعرض المعلومات في زمن شبه حقيقي، مما يساعد على تحديد المستخدمين والأجهزة عالية المخاطر، وكذلك كشف تهديدات الأجهزة المحمولة المتقدمة والمستمرة والاستجابة لها.
يوفّر MaaS360 Unified Endpoint Management، مع إضافة MaaS360 Mobile Threat Defense Professional، حلًا متكاملًا يدمج بين أفضل قدرات إدارة نقاط النهاية وأفضل قدرات الدفاع ضد تهديدات الأجهزة المحمولة. ويمكن للمسؤولين إدارة النظام البنائي المحمول لديهم وحمايته من خلال نقطة تحكّم مركزية، مع سياسات دقيقة لأمان نقاط النهاية وآليات مؤتمتة واستباقية لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
توفّر هذه العروض للمؤسسات حماية من تهديدات الأجهزة المحمولة المتطوّرة والمتزايدة. كما تُسهم في تعزيز إنتاجية الموظفين، مع الحدّ من المخاطر التي تتعرّض لها بيانات الشركة وخصوصية الموظفين.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التطوّر الكبير لمنصّة IBM MaaS360 وكيف يمنحك IBM MaaS360 Mobile Threat Defense طريقة بسيطة لحماية مستخدمي الأجهزة المحمولة وبياناتك المؤسسية من التهديدات المتقدّمة على الأجهزة المحمولة، فسجّل في ندوتنا المجانية عبر الإنترنت في 14 يناير من خلال هذا الرابط.