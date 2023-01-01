حوِّل مرونة الأعمال وتقنية المعلومات الخاصة بمنظمتك من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة عبر جميع الأجهزة والتطبيقات والبيانات المستخدمة في شركتك للتوزيع. IBM MaaS360® هو حل من حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) سهل الاستخدام وقائم على خدمة (SaaS) يدير الأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة (non-GMS) وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من وحدة تحكم واحدة. تقدم القدرات المدمجة الإدارة التهديدات حماية للعاملين في الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية على الأجهزة المحمولة من التهديدات الداخلية ورسائل التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.
تهيئة وإدارة وحماية الأجهزة التي تعمل بجميع أنظمة التشغيل الرئيسية من وحدة تحكم واحدة.
التكامل بسلاسة مع تطبيقات الصناعات الحالية لسهولة الاستخدام.
تحديد السياسات وتهيئة التطبيقات حسب القِسم والجغرافيا من خلال منصة مركزية.1
إدارة الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من وحدة تحكم واحدة.
حماية وإدارة الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المصممة لأغراض معينة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT).
اكتشاف المخاطر وأتمتة الإجراءات عبر الأجهزة والتطبيقات والشبكات.
تمكين الوصول المحمي لموظفي الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية.
السماح لموظفي تقنية المعلومات بالانتقال بسلاسة من التجربة إلى الإنتاج.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيق الشاملة بسلاسة.
حسَّنَت شركة VLI أوقات الاستجابة لطلب وصول المستخدمين بنسبة 99% من 5 أيام إلى مجرد ثوانٍ.
تربط شركة MNG Kargo البائعين الجدد مع نقاط التوزيع الجديدة، وتقوم بتضمين قدرات جديدة لتحسين الخدمات وتسريع عمليات التسليم.
نشرت شركة الخدمات اللوجستية الدولية نهجًا متكاملاً يتمحور حول العميل لإدارة المستودعات.
مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.
حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.
استخدام إدارة الأجهزة التي تمكن وصول متخصصي الخدمات المالية بأمان إلى الموارد من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية.