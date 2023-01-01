الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 حدِّث إدارة أجهزة منظمتك في صناعة التوزيع
تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل
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رسم يظهر أيقونات لمزرعة ومنشأة صناعية وعملية شحن، كلها مرتبطة بأيقونة تمثل الإدارة
حماية إنتاجية الموظفين وأجهزتهم وتطبيقاتهم وبياناتهم

حوِّل مرونة الأعمال وتقنية المعلومات الخاصة بمنظمتك من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة عبر جميع الأجهزة والتطبيقات والبيانات المستخدمة في شركتك للتوزيع. IBM MaaS360® هو حل من حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) سهل الاستخدام وقائم على خدمة (SaaS) يدير الأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة (non-GMS) وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من وحدة تحكم واحدة. تقدم القدرات المدمجة الإدارة التهديدات حماية للعاملين في الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية على الأجهزة المحمولة من التهديدات الداخلية ورسائل التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.

 اطلع على الإصدارات والتسعير اقرأ المزيد حول كيفية مساعدة MaaS360 لمحترفي تقنية المعلومات على التفوق في أداء المهام
المزايا إدارة كل الأجهزة من وحدة تحكم واحدة

تهيئة وإدارة وحماية الأجهزة التي تعمل بجميع أنظمة التشغيل الرئيسية من وحدة تحكم واحدة.

 تحقيق أقصى قدر من توفُّر الأصول

التكامل بسلاسة مع تطبيقات الصناعات الحالية لسهولة الاستخدام.

 تقليل أوقات إعداد المستخدم بنسبة 90%

تحديد السياسات وتهيئة التطبيقات حسب القِسم والجغرافيا من خلال منصة مركزية.1
إدارة رقمية حديثة اتخذ الخطوة التالية لتحديث أعمالك وعمليات تقنية المعلومات، مستعينًا بقدرات إدارة وحماية الأجهزة الشاملة من MaaS360 عبر سلسلة التوزيع والمستودعات والنقل. تعرف على المزيد إدارة نقاط النهاية مركزيًا

إدارة الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من وحدة تحكم واحدة.

 تغطية جميع الأجهزة الرئيسية

حماية وإدارة الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المصممة لأغراض معينة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT).

 أتمتة إدارة المخاطر

اكتشاف المخاطر وأتمتة الإجراءات عبر الأجهزة والتطبيقات والشبكات.

 إنشاء سياسات أمنية

تمكين الوصول المحمي لموظفي الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية.

 البدء والنشر بسهولة

السماح لموظفي تقنية المعلومات بالانتقال بسلاسة من التجربة إلى الإنتاج.

 إدارة التطبيقات والمحتوى

تمكين إدارة دورة حياة التطبيق الشاملة بسلاسة.
خارج الأطر النمطية، ساهم IBM BigFix في تبسيط عمليات نشر التصحيحات لدينا بشكل كبير... وزاد من ثقتنا في بيانات استخدام البرامج وعزز إدارتنا لدورة الحياة وعمليات إدارة الطاقة بشكل كبير. دان كوركوران مدير تقنية العملاء US Foods السبب وراء إعجابنا بالشراكة مع IBM بالتعاون مع شريكهم Miria هو أنهما قدِما إلينا بمنتج جيد. من نظرتنا الأولى، قلنا إن هذا هو الأعلى جودة مقارنةً بما رأيناه عند فحص الأنظمة والقدرات الأخرى. جون إنسلي مدير المحاسبة المؤسسي شركة مركز توزيع المشروبات (BDCI Inc.) إنه يبقي عملائنا سعداء. فهم لا يحتاجون إلى تغيير تنسيقات بياناتهم، ويمكننا التكامل بسرعة وسهولة مع أنظمتهم لتلبية احتياجاتهم. أولي كروكشانك مدير إدارة وتطوير المنتجات شركة DHL الدولية المحدودة
دراسات حالة
تنقل شركة VLI البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام حلول IBM الأمنية.

حسَّنَت شركة VLI أوقات الاستجابة لطلب وصول المستخدمين بنسبة 99% من 5 أيام إلى مجرد ثوانٍ.
تستعين شركة MNG Kargo بتكامل التطبيقات لتحقيق الراحة العصرية

تربط شركة MNG Kargo البائعين الجدد مع نقاط التوزيع الجديدة، وتقوم بتضمين قدرات جديدة لتحسين الخدمات وتسريع عمليات التسليم.
أجرت شركة DHL الدولية المحدودة أتمتة لتكامل تفاعلاتها مع العملاء

نشرت شركة الخدمات اللوجستية الدولية نهجًا متكاملاً يتمحور حول العميل لإدارة المستودعات.
الصناعات الأخرى التي تحظى بالتركيز الرعاية الصحية

مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.

 التجزئة

حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.

 الأعمال المصرفية

استخدام إدارة الأجهزة التي تمكن وصول متخصصي الخدمات المالية بأمان إلى الموارد من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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