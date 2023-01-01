خارج الأطر النمطية، ساهم IBM BigFix في تبسيط عمليات نشر التصحيحات لدينا بشكل كبير... وزاد من ثقتنا في بيانات استخدام البرامج وعزز إدارتنا لدورة الحياة وعمليات إدارة الطاقة بشكل كبير. دان كوركوران مدير تقنية العملاء US Foods السبب وراء إعجابنا بالشراكة مع IBM بالتعاون مع شريكهم Miria هو أنهما قدِما إلينا بمنتج جيد. من نظرتنا الأولى، قلنا إن هذا هو الأعلى جودة مقارنةً بما رأيناه عند فحص الأنظمة والقدرات الأخرى. جون إنسلي مدير المحاسبة المؤسسي شركة مركز توزيع المشروبات (BDCI Inc.) إنه يبقي عملائنا سعداء. فهم لا يحتاجون إلى تغيير تنسيقات بياناتهم، ويمكننا التكامل بسرعة وسهولة مع أنظمتهم لتلبية احتياجاتهم. أولي كروكشانك مدير إدارة وتطوير المنتجات شركة DHL الدولية المحدودة