حماية مستخدميك، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة. IBM MaaS360® هو حل لإدارة الأجهزة والأمان سهل الاستخدام يعمل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والتطبيقات التجارية. تقدم الإدارة المدمجة للتهديدات حماية للمستخدمين سواء في المكتب أو أثناء التنقل من التهديدات الداخلية والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بينما تساعدك قدرات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منع واكتشاف الهجمات الخبيثة.
تنفيذ السياسات الأمنية وحماية كلمة المرور ليست سوى بعض الطرق التي تحمي بها إدارة نقاط النهاية المعلومات الحساسة.
السيطرة السلسة على جميع نقاط النهاية تساعد في الامتثال لمعايير PCI-DSS و FINRA و SEC و SOX.
تتبع وأتمتة إدارة الأصول والتراخيص وخطط البيانات يحسن الكفاءة.
إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمول والمكتبية والأجهزة المحمولة واللوحية التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة، من ضمنها Windows و Mac و iOS و Android و iPadOS.
تمكين الإدارة الشاملة لدورة حياة التطبيقات والتي تتميز ببساطة الاستخدام من أجلك وتتسم بالشفافية من أجل القوى العاملة الداخلية والموزَّعة.
حماية البيانات الحساسة من خلال استخدام آلية تحديد وصول مشفرة تقيد عملية النسخ والتصدير والتنزيل دون التأثير على تجربة المستخدم.
إنشاء سياسات أمنية للأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS و Android و macOS و Windows والتي يمكن أن تساعد في تحقيق الامتثال لسياسات الأمن المؤسسية وتوفير الوصول المحمي إلى البيانات المؤسسية.
استفد من قدرات الدفاع ضد التهديدات المدمجة في MaaS360 للكشف عن التهديدات وأتمتة المعالجة على مستوى المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكات.
تحديد السلوكيات الخطرة للمستخدمين ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى تهديدات أمنية.
التحول من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM ساعد Credico في الوصول إلى هدف امتثال 2,000-3,000 جهاز لوحي يستخدمها فريق مبيعاتها.
مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.
حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.
تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.