حماية مستخدميك، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة. IBM MaaS360® هو حل لإدارة الأجهزة والأمان سهل الاستخدام يعمل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والتطبيقات التجارية. تقدم الإدارة المدمجة للتهديدات حماية للمستخدمين سواء في المكتب أو أثناء التنقل من التهديدات الداخلية والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بينما تساعدك قدرات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منع واكتشاف الهجمات الخبيثة.