الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 إدارة الأجهزة المحمولة للخدمات المالية
تعرف على كيف يتمكن متخصصو الخدمات المالية من الوصول الآمن إلى الموارد مستعينين بالأجهزة الشخصية والمؤسسية.
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رسم توضيحي يعرض أيقونات العملة وجهاز ذكي متصلين مركزيًا
بناء نموذج يتمحور حول العميل من خلال توحيد إدارة الأجهزة

حماية مستخدميك، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة. IBM MaaS360® هو حل لإدارة الأجهزة والأمان سهل الاستخدام يعمل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والتطبيقات التجارية. تقدم الإدارة المدمجة للتهديدات حماية للمستخدمين سواء في المكتب أو أثناء التنقل من التهديدات الداخلية والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بينما تساعدك قدرات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منع واكتشاف الهجمات الخبيثة.

 اطلع على الإصدارات والتسعير تعرف على كيف يساعد MaaS360 محترفي تقنية المعلومات على التفوق في أداء المهام
المزايا حماية البيانات المالية الحساسة   

تنفيذ السياسات الأمنية وحماية كلمة المرور ليست سوى بعض الطرق التي تحمي بها إدارة نقاط النهاية المعلومات الحساسة.

 الالتزام باللوائح المالية  

السيطرة السلسة على جميع نقاط النهاية تساعد في الامتثال لمعايير PCI-DSS و FINRA و SEC و SOX.

 تتبع الأجهزة وأنظمة التشغيل الرائدة

تتبع وأتمتة إدارة الأصول والتراخيص وخطط البيانات يحسن الكفاءة.
تحسين حماية البيانات وأتمتة الكشف عن المخاطر إدارة أجهزة الموظفين الداخليين والذين يعملون عن بُعد بكفاءة باستخدام أداة واحدة، ما يعزز حماية البيانات والتعامل مع التهديدات وسهولة الامتثال للوائح. تعرف على المزيد إدارة نقاط النهاية المتنوعة

إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمول والمكتبية والأجهزة المحمولة واللوحية التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة، من ضمنها Windows و Mac و iOS و Android و iPadOS. 

 إدارة التطبيقات والمحتوى

تمكين الإدارة الشاملة لدورة حياة التطبيقات والتي تتميز ببساطة الاستخدام من أجلك وتتسم بالشفافية من أجل القوى العاملة الداخلية والموزَّعة.

 منع فقدان البيانات

حماية البيانات الحساسة من خلال استخدام آلية تحديد وصول مشفرة تقيد عملية النسخ والتصدير والتنزيل دون التأثير على تجربة المستخدم.

 إنشاء السياسات الأمنية

إنشاء سياسات أمنية للأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS و Android و macOS و Windows والتي يمكن أن تساعد في تحقيق الامتثال لسياسات الأمن المؤسسية وتوفير الوصول المحمي إلى البيانات المؤسسية.

 إدارة التهديدات والهوية

استفد من قدرات الدفاع ضد التهديدات المدمجة في MaaS360 للكشف عن التهديدات وأتمتة المعالجة على مستوى المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكات.

 إدارة مخاطر المستخدم

تحديد السلوكيات الخطرة للمستخدمين ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى تهديدات أمنية.
يتمتع Maas360 بسمعة جيدة جدًا فيما يتعلق بالأمن. بالإضافة إلى توفر خيارات متنوعة للمستخدمين واستقرار أكبر للنظام. محمد النحاس رئيس أمن المعلومات التجاري وفا بنك أحب سلاسة واجهة المستخدم، حيث يمكنني التنقل عبر البوابة والتبديل بين البوابات بسرعة وسهولة. كما أحب وجود سياسات افتراضية جاهزة للاستخدام والتخصيص من أجل الإعداد السريع. تقييم تم جمعه واستضافته بواسطة G2.com
دراسات حالة
يستخدم Credico Security إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لتحقيق الامتثال بنسبة 50% إلى 100%

التحول من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM ساعد Credico في الوصول إلى هدف امتثال 2,000-3,000 جهاز لوحي يستخدمها فريق مبيعاتها.
الصناعات الأخرى التي تحظى بالتركيز الرعاية الصحية

مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.

 التجزئة

حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.

 التوزيع

تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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