تولّ إدارة مبادرات أمن البيع بالتجزئة للأجهزة المحمولة بسهولة واحم أجهزة منظمتك من خلال وحدة تحكم واحدة باستخدام IBM MaaS360®. سواء كنت بحاجة إلى إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة بالغة الأهمية لإنجاز الأعمال، أو الأجهزة غير المدعومة من خدمات Google للأجهزة المحمولة (GMS)، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة (QR كود)، أو سلسلة التوريد، أو الاتصالات بين المتاجر أو تذاكر الخدمة، فإن منصة (SaaS) سهلة الاستخدام تجعل إدارة أجهزة البيع بالتجزئة أمرًا بسيطًا.
من وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقاط النهاية العامة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء باستخدام أمن نقطة النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات وضع السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة لتحقيق وضع أمني قوي للبيانات عبر القنوات المتعددة، مع نشر شبه فوري ووظيفة إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الالتزام ببروتوكولات الامتثال مثل PCI-DSS و SOX و FRCP لحماية المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII) وتخزين المستندات الإلكترونية.
نشر وضع الكشك وحمايته، وفرض السياسات المستندة إلى الموقع وتوزيع التطبيقات والمستندات لعمليات البيع بالتجزئة.
إبقاء التكلفة الإجمالية للملكية منخفضة من خلال تكامل MaaS360 بسهولة مع تطبيقات الصناعة ونظامك البنائي للأمن والإنتاجية.
استخدم وحدة تحكم واحدة لإدارة أجهزة منظمتك غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة (non-GMS)، والأكشاك، ونقاط البيع (POS)، وتذاكر الخدمة والأجهزة العامة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة المصممة لأغراض معينة.
الإدارة وتثبيت التحديثات التصحيحية والتحديث بالجملة وحماية أنظمة التشغيل: Android مفتوح المصدر و iOS و IPadOS و Google Chrome و Windows والمزيد.
الاستفادة من الأمن المدمج في MaaS360، ويشمل ذلك إدارة التهديدات، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وإدارة الهوية والمزيد.
تهيئة سياسات منظمتك الأمنية باقتراحات Watson، وفقًا لمعايير الصناعة، مع تحديد الموقع الجغرافي أو من خلال الإدخال اليدوي.
أتمتة نشر التطبيقات وتهيئتها وتحديثها على مستوى المستخدم، وإدارة التطبيقات لسلسلة التوريد والمزيد.
مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.
إدارة وحماية أجهزة الموظفين الحكوميين والتطبيقات والبيانات، مع إجراء تقييم تلقائي لمخاطر الأمن الإلكتروني.
تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.