الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 إدارة الأجهزة المحمولة في قطاع البيع بالتجزئة
تعلّم كيف تصبح إدارة أجهزة البيع بالتجزئة وأمنها أسهل باستخدام حل MaaS360
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إدارة وحماية الأجهزة والمستخدمين والبيانات عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لقطاع البيع بالتجزئة

تولّ إدارة مبادرات أمن البيع بالتجزئة للأجهزة المحمولة بسهولة واحم أجهزة منظمتك من خلال وحدة تحكم واحدة باستخدام IBM MaaS360®. سواء كنت بحاجة إلى إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة بالغة الأهمية لإنجاز الأعمال، أو الأجهزة غير المدعومة من خدمات Google للأجهزة المحمولة (GMS)، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة (QR كود)، أو سلسلة التوريد، أو الاتصالات بين المتاجر أو تذاكر الخدمة، فإن منصة (SaaS) سهلة الاستخدام تجعل إدارة أجهزة البيع بالتجزئة أمرًا بسيطًا. 

من وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقاط النهاية العامة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء باستخدام أمن نقطة النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات وضع السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة لتحقيق وضع أمني قوي للبيانات عبر القنوات المتعددة، مع نشر شبه فوري ووظيفة إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

 اطلع على الإصدارات والتسعير اكتشف كيف يساعد MaaS360 محترفي تقنية المعلومات على التفوق في أداء المهام
المزايا الامتثال للمعايير الصناعية

الالتزام ببروتوكولات الامتثال مثل PCI-DSS و SOX و FRCP لحماية المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII) وتخزين المستندات الإلكترونية.

 النشر والحماية في دقائق  

نشر وضع الكشك وحمايته، وفرض السياسات المستندة إلى الموقع وتوزيع التطبيقات والمستندات لعمليات البيع بالتجزئة.

 التكامل مع الموردين الخارجيين

إبقاء التكلفة الإجمالية للملكية منخفضة من خلال تكامل MaaS360 بسهولة مع تطبيقات الصناعة ونظامك البنائي للأمن والإنتاجية. 
حماية بيانات العملاء وإدارة الأجهزة مركزيًا وأتمتة العمليات يجعل MaaS360 إدارة الأجهزة المحمولة للبيع بالتجزئة أكثر أمانًا وسهولة لعملائك والعاملين في الخطوط الأمامية وموظفي المكاتب الخلفية. إنه الحل المناسب لإدارة التنقل المؤسسي (EMM) لقطاع البيع بالتجزئة. تعرف على المزيد التقارب بين نقاط النهاية

استخدم وحدة تحكم واحدة لإدارة أجهزة منظمتك غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة (non-GMS)، والأكشاك، ونقاط البيع (POS)، وتذاكر الخدمة والأجهزة العامة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة المصممة لأغراض معينة.

 التوافق مع أنظمة التشغيل

الإدارة وتثبيت التحديثات التصحيحية والتحديث بالجملة وحماية أنظمة التشغيل: Android مفتوح المصدر و iOS و IPadOS و Google Chrome و Windows والمزيد.

 إدارة المستخدمين والمصادقة

الاستفادة من الأمن المدمج في MaaS360، ويشمل ذلك إدارة التهديدات، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وإدارة الهوية والمزيد. 

 السياسات الأمنية

تهيئة سياسات منظمتك الأمنية باقتراحات Watson، وفقًا لمعايير الصناعة، مع تحديد الموقع الجغرافي أو من خلال الإدخال اليدوي.

 إدارة التطبيقات

أتمتة نشر التطبيقات وتهيئتها وتحديثها على مستوى المستخدم، وإدارة التطبيقات لسلسلة التوريد والمزيد.
نحن نستخدم IBM MaaS360 في منظمتنا لتتبع جميع الأجهزة مركزيًا وجعل التواصل أكثر أمنًا وكفاءةً وسرعةً عند الحاجة إلى ذلك. سيد عليم محلل كروجر MaaS360 سهل الاستخدام للغاية. نحن نستخدم MaaS360 في جميع أقسام منظمتنا. نستخدمه لتتبع الأصول، وتثبيت التطبيقات، وتقييد استخدام التطبيقات غير المصرح بها، وما إلى ذلك. كيرت سمينكي مهندس دعم الشبكات كلاركس
الصناعات الأخرى التي تحظى بالتركيز الرعاية الصحية

مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.

 الحكومة

إدارة وحماية أجهزة الموظفين الحكوميين والتطبيقات والبيانات، مع إجراء تقييم تلقائي لمخاطر الأمن الإلكتروني.

 التوزيع

تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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