تولّ إدارة مبادرات أمن البيع بالتجزئة للأجهزة المحمولة بسهولة واحم أجهزة منظمتك من خلال وحدة تحكم واحدة باستخدام IBM MaaS360®. سواء كنت بحاجة إلى إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة بالغة الأهمية لإنجاز الأعمال، أو الأجهزة غير المدعومة من خدمات Google للأجهزة المحمولة (GMS)، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة (QR كود)، أو سلسلة التوريد، أو الاتصالات بين المتاجر أو تذاكر الخدمة، فإن منصة (SaaS) سهلة الاستخدام تجعل إدارة أجهزة البيع بالتجزئة أمرًا بسيطًا.



من وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقاط النهاية العامة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء باستخدام أمن نقطة النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات وضع السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة لتحقيق وضع أمني قوي للبيانات عبر القنوات المتعددة، مع نشر شبه فوري ووظيفة إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.