الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 حلول إدارة البيانات الصحية للرعاية الصحية
تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال إلى HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.
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رسم توضيحي يُظهر أجهزة محمولة متنوعة مُدارة في بيئة رعاية صحية
حماية بيانات الرعاية الصحية على الأجهزة المتصلة بشبكتك

الامتثال إلى لوائح الرعاية الصحية، وتقليل الضغط على أحمال تشغيل تقنية المعلومات وخفض تكلفة إدارة الأجهزة المحمولة. IBM MaaS360® هو حل سهل الاستخدام لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وتوفير إمكانية إدارة وحماية الأجهزة المحمولة والمستخدمين والتطبيقات في مجال الرعاية الصحية. يتميز نظام إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)  بقدرات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكشف عن الهجمات الخبيثة التي قد تعرض بيانات الموظفين والمرضى للخطر والاستجابة عليها، بينما يوفر أيضًا أمن الأجهزة المحمولة في مجال الرعاية الصحية.

 اطلع على الإصدارات والتسعير اكتشف كيف يساعد MaaS360 محترفي تقنية المعلومات على التفوق في أداء المهام
المزايا  إدارة الأجهزة للأطباء والممرضين

دعم الاستراتيجيات المتنوعة لتملُّك الأجهزة، ومن ضمنها الأجهزة المملوكة للمنظمات والأجهزة المشتركة ونظام أحضر جهازك معك (BYOD).

 الحفاظ على حماية بياناتك  

الامتثال إلى HIPAA/HITECH ولوائح الرعاية الصحية الأخرى من خلال حماية البيانات الطبية وبيانات المريض.

 إدارة أجهزة الرعاية الصحية بكفاءة

تبسيط توزيع التطبيقات والمستندات باستخدام برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) في الرعاية الصحية والحفاظ على مستوى عالٍ من أمن البيانات.

الامتثال إلى لوائح البيانات الطبية وتبسيط إدارة الأجهزة يُبسِّط MaaS360 القدرة على إدارة الأجهزة على مستوى القوى العاملة المركزية واللامركزية، بما يتماشى مع السياسات المتنوعة لتملُّك الأجهزة، وأنظمة التشغيل المتعددة، وأمن البيانات من أجل الامتثال للوائح الرعاية الصحية. تعرف على المزيد التحكم في دورة حياة الأجهزة المحمولة

ببضع نقرات فقط، يمكن تسجيل الأجهزة المحمولة وإدارة دورة حياتها الكاملة بسرعة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: إدارة الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS و Android و iPadOS و AOSP. تتيح وظائف MaaS360 الإدارية التفصيلية التحكم في إدارة الأجهزة المحمولة لحالات الاستخدام في مجال الرعاية الصحية وتساعد في مبادرات زيادة إنتاجية فِرق تقنية المعلومات.

 إدارة الأجهزة في مجال الرعاية الصحية

استخدام حل إدارة الأجهزة المركزي الخاص بنا للأجهزة المحمولة التي تستخدمها الأطقم الطبية، جنبًا إلى جنب مع نقاط النهاية العامة في النظام البنائي للمنظمة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأكشاك. تحسين مبادرات منظمتك لدمج برنامج إدارة الأجهزة المحمولة وحلول إدارة العملاء مع هيكل تسعير بسيط وسير عمل فعال.

 إدارة التطبيقات والمحتوى

تمكين إدارة دورة حياة التطبيقات الشاملة والتي تتميز ببساطة الاستخدام من أجلك ودون أي تعقيدات للأطباء والممرضين والقوى العاملة الموزعة. يحتوي حل إدارة التطبيقات المحمولة من MaaS360 على فهرس للتطبيقات يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات استخدامه لتزويد المستخدمين بالتطبيقات وتوفير الوصول المحمي إلى تطبيقات محددة.

 أمن الأجهزة وحماية البيانات

الاعتماد على المراقبة التلقائية المستمرة للأجهزة المحمولة، والإدارة المدمجة للتهديدات، ومنع فقدان البيانات، وإدارة الهوية للحصول على أمن الأجهزة المحمولة بشكل استباقي. ضمان حماية السجلات الطبية والبيانات وغيرها من المعلومات الحساسة بفضل قدرات النقل بالحاويات في MaaS360، والتي لا تؤثر على جودة البيانات وسياسات إدارتها.

 الأمن المدفوع بتحليلات الذكاء الاصطناعي

الحصول على تحليل أمني متعمق في الوقت الفعلي والتقييم بدرجات لتيسير عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع. يعمل MaaS360 كمنصة بيانات رقمية محمية تدمج الذكاء الاصطناعي لإعداد موجز تفاعلي ورسومي لعمليات إدارة الأجهزة المحمولة والامتثال، بصرف النظر عما إذا كانت الأجهزة تعمل بنظام iOS أو Android.
بوصفنا متخصصين في تقنية المعلومات، أتاحت لنا منصة MaaS360 نقطة نشر واحدة، حتى يتسنى لنا توسيع النطاق على مستوى العديد من المستخدمين — الأطباء ومسؤولي النظام والأشخاص العاملين عند الطلب — مع وجود مجموعات مختلفة من السياسات لتغيير نوع الأمن الذي نريده للفرد. نيكولاس ميسلين مدير عمليات تقنية المعلومات Independent Health يتوقع الناس ببساطة أن تتوفر التقنية وتعمل جيدًا. ساعدنا MaaS360 في تحقيق ذلك بأقل تكلفة تشغيلية. مدير عمليات ودعم الأجهزة المحمولة شركة أدوية عالمية
دراسات حالة تستخدم المنظمة غير الربحية MaaS360 مع إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لحماية أكثر من 400,000 سجل للأعضاء.
استخدم فريق تقنية المعلومات MaaS360 مع إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للمساعدة في تحسين الإنتاجية وتبسيط دعم الأجهزة.
الصناعات الأخرى التي تحظى بالتركيز التجزئة

حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.

 التوزيع

تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.

 الحكومة

إدارة وحماية أجهزة الموظفين الحكوميين والتطبيقات والبيانات، مع إجراء تقييم تلقائي لمخاطر الأمن الإلكتروني.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تلبية احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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