الامتثال إلى لوائح الرعاية الصحية، وتقليل الضغط على أحمال تشغيل تقنية المعلومات وخفض تكلفة إدارة الأجهزة المحمولة. IBM MaaS360® هو حل سهل الاستخدام لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وتوفير إمكانية إدارة وحماية الأجهزة المحمولة والمستخدمين والتطبيقات في مجال الرعاية الصحية. يتميز نظام إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) بقدرات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكشف عن الهجمات الخبيثة التي قد تعرض بيانات الموظفين والمرضى للخطر والاستجابة عليها، بينما يوفر أيضًا أمن الأجهزة المحمولة في مجال الرعاية الصحية.
دعم الاستراتيجيات المتنوعة لتملُّك الأجهزة، ومن ضمنها الأجهزة المملوكة للمنظمات والأجهزة المشتركة ونظام أحضر جهازك معك (BYOD).
الامتثال إلى HIPAA/HITECH ولوائح الرعاية الصحية الأخرى من خلال حماية البيانات الطبية وبيانات المريض.
تبسيط توزيع التطبيقات والمستندات باستخدام برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) في الرعاية الصحية والحفاظ على مستوى عالٍ من أمن البيانات.
ببضع نقرات فقط، يمكن تسجيل الأجهزة المحمولة وإدارة دورة حياتها الكاملة بسرعة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: إدارة الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS و Android و iPadOS و AOSP. تتيح وظائف MaaS360 الإدارية التفصيلية التحكم في إدارة الأجهزة المحمولة لحالات الاستخدام في مجال الرعاية الصحية وتساعد في مبادرات زيادة إنتاجية فِرق تقنية المعلومات.
استخدام حل إدارة الأجهزة المركزي الخاص بنا للأجهزة المحمولة التي تستخدمها الأطقم الطبية، جنبًا إلى جنب مع نقاط النهاية العامة في النظام البنائي للمنظمة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأكشاك. تحسين مبادرات منظمتك لدمج برنامج إدارة الأجهزة المحمولة وحلول إدارة العملاء مع هيكل تسعير بسيط وسير عمل فعال.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيقات الشاملة والتي تتميز ببساطة الاستخدام من أجلك ودون أي تعقيدات للأطباء والممرضين والقوى العاملة الموزعة. يحتوي حل إدارة التطبيقات المحمولة من MaaS360 على فهرس للتطبيقات يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات استخدامه لتزويد المستخدمين بالتطبيقات وتوفير الوصول المحمي إلى تطبيقات محددة.
الاعتماد على المراقبة التلقائية المستمرة للأجهزة المحمولة، والإدارة المدمجة للتهديدات، ومنع فقدان البيانات، وإدارة الهوية للحصول على أمن الأجهزة المحمولة بشكل استباقي. ضمان حماية السجلات الطبية والبيانات وغيرها من المعلومات الحساسة بفضل قدرات النقل بالحاويات في MaaS360، والتي لا تؤثر على جودة البيانات وسياسات إدارتها.
الحصول على تحليل أمني متعمق في الوقت الفعلي والتقييم بدرجات لتيسير عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع. يعمل MaaS360 كمنصة بيانات رقمية محمية تدمج الذكاء الاصطناعي لإعداد موجز تفاعلي ورسومي لعمليات إدارة الأجهزة المحمولة والامتثال، بصرف النظر عما إذا كانت الأجهزة تعمل بنظام iOS أو Android.
حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.
تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
إدارة وحماية أجهزة الموظفين الحكوميين والتطبيقات والبيانات، مع إجراء تقييم تلقائي لمخاطر الأمن الإلكتروني.