بوصفنا متخصصين في تقنية المعلومات، أتاحت لنا منصة MaaS360 نقطة نشر واحدة، حتى يتسنى لنا توسيع النطاق على مستوى العديد من المستخدمين — الأطباء ومسؤولي النظام والأشخاص العاملين عند الطلب — مع وجود مجموعات مختلفة من السياسات لتغيير نوع الأمن الذي نريده للفرد. نيكولاس ميسلين مدير عمليات تقنية المعلومات Independent Health يتوقع الناس ببساطة أن تتوفر التقنية وتعمل جيدًا. ساعدنا MaaS360 في تحقيق ذلك بأقل تكلفة تشغيلية. مدير عمليات ودعم الأجهزة المحمولة شركة أدوية عالمية