حلول أمن الأجهزة المحمولة

لقد أصبحت أماكن العمل اليوم هي كل مكان بالعالم. ويحتاج المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) وفرق العمل التابعة لهم إلى قوى عاملة متنقلة تتمتع بالأمان، بما في ذلك حلول أمن للأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسات، والتي تتيح التسليم المرن للتطبيقات والمحتوى والموارد على الأجهزة المتنوعة وتضمن وضعًا جيدًا فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني. وسواء كان هؤلاء القادة يدعمون نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) أو "اختر جهازك الخاص" (CYOD) أو أي بيئة تكنولوجية مسؤولة عنها الشركة corporate-liable، فإنهم يحتاجون إلى خيارات استراتيجية أمام تهديدات أمن الأجهزة المحمولة والوقاية منها، وذلك للحماية من التهديدات المتقدمة مثل برامج وفيروسات الفدية ransomware والتصيد الاحتيالي phishing ولمعالجة أي نقاط ضعف أو ثغرات أمنية بكفاءة. وتتضمن هذه الخيارات توفير الرؤى المتبصرة بشأن المخاطر والتحليل السلوكي والسياسات الأمنية وتعبئة الموارد ذات الأهمية البالغة في حاويات معزولة containerization.

وفي عالمنا الحديث، يجب على المنظمات إدارة كلاً من نقاط النهاية والأمن بشكل مركزي مع الحفاظ على كفاءة خبراء تكنولوجيا المعلومات لديها، وإنشاء تجربة سلسة لمستخدميها، وتقليل التهديدات الإلكترونية والحد من التكلفة الكلية للملكية (TCO).