الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 حلول أمن الأجهزة المحمولة
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أمن الأجهزة المحمولة لعالم من الاتصالات المتنقلة

لقد أصبحت أماكن العمل اليوم هي كل مكان بالعالم. ويحتاج المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) وفرق العمل التابعة لهم إلى قوى عاملة متنقلة تتمتع بالأمان، بما في ذلك حلول أمن للأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسات، والتي تتيح التسليم المرن للتطبيقات والمحتوى والموارد على الأجهزة المتنوعة وتضمن وضعًا جيدًا فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني. وسواء كان هؤلاء القادة يدعمون نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) أو "اختر جهازك الخاص" (CYOD) أو أي بيئة تكنولوجية مسؤولة عنها الشركة corporate-liable، فإنهم يحتاجون إلى خيارات استراتيجية أمام تهديدات أمن الأجهزة المحمولة والوقاية منها، وذلك للحماية من التهديدات المتقدمة مثل برامج وفيروسات الفدية ransomware والتصيد الاحتيالي phishing ولمعالجة أي نقاط ضعف أو ثغرات أمنية بكفاءة. وتتضمن هذه الخيارات توفير الرؤى المتبصرة بشأن المخاطر والتحليل السلوكي والسياسات الأمنية وتعبئة الموارد ذات الأهمية البالغة في حاويات معزولة containerization.

وفي عالمنا الحديث، يجب على المنظمات إدارة كلاً من نقاط النهاية والأمن بشكل مركزي مع الحفاظ على كفاءة خبراء تكنولوجيا المعلومات لديها، وإنشاء تجربة سلسة لمستخدميها، وتقليل التهديدات الإلكترونية والحد من التكلفة الكلية للملكية (TCO).
المزايا إجراء تقييمات المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل شبه فوري

يستخدم IBM MaaS360 Advisor الذكاء الاصطناعي لمساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات على الحصول على رؤى متبصرة بالمخاطر التي قد تؤثر على أجهزتك المسجلة والمستخدمين المسجلين، مما يضمن وضعًا أمنيًا جيدًا. وتذهب وظيفة إدارة مخاطر المستخدمين بهذه الرؤى المتبصرة خطوة أبعد من خلال تطوير درجة للمخاطر risk score يتم تحديثها باستمرار لكل مستخدم مسجل.

 تعرف على المزيد عن إدارة مخاطر المستخدمين حماية البيانات والتطبيقات الحساسة باستخدام سياسة الحاويات

يساعد الاحتواء على تحقيق التوازن بين إنتاجية المستخدمين وحماية بيانات الشركة. سواء كنت بحاجة إلى حاوية لمنع فقدان البيانات (DLP) أو إعداد مصادقة لتطبيق على مستوى المؤسسة، فإن MaaS360 يحتوي على تطبيق الحاوية المناسب لهذه المهمة، مما يمنع تسرب البيانات الحساسة وهجمات التصيد الاحتيالي والهجمات الإلكترونية الأخرى.

 تعرّف على المزيد عن تطبيق حاويات MaaS360 اتخذ إجراءات مباشرة باستخدام وظيفة الدفاع ضد التهديدات المحمولة

تعد إدارة تهديدات الأجهزة المحمولة (MTM) التي تحمل اسم Zimperium Mobile Threat Management (MTM) for IBM MaaS360 جزءًا من الشراكة القائمة بين MaaS360 وZimperium وتوفر خدمة أمن الأجهزة المحمولة الشاملة للمؤسسات. ومن خلال استخدامها نهجًا يهتم بالأجهزة المحمولة أولاً، تتمكن Zimperium MTD من اكتشاف جميع فئات التهديدات الأربع – اختراقات الأجهزة، وهجمات الشبكات، والمحتوى والتصيد الاحتيالي، والتطبيقات الضارة.

 اقرأ عن الشراكة بين MaaS360 وZimperium
الأجهزة المدعومة
تعرف على كيفية إدارة منصات متعددة باستخدام إدارة نقاط نهاية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. جرب تقييم خطة Maas360 اقرأ الوثائق
المنصة
منصة لأمن الأجهزة المحمولة أصبح مجرمو الانترنت اليوم أكثر تطورًا، وبات الموظفون يتعاملون مع عدد لا نهاية له من التطبيقات، أما البيانات فقد أصبحت بمثابة عُملة. وتتعرض الشركات لضغوط لضخ الاستثمارات وإجراء تعديلات في سياساتها واستراتيجياتها من خلال استخدام حلول أمن الأجهزة المحمولة. غير أن هذه الحلول لا تقتصر فائدتها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فحسب. حيث يمكن إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وإنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة غير القياسية تمامًا مثل نظيراتها المحمولة. ويجب على منصات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المجهزة بتحليلات التهديدات وآليات معالجتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشجيع أي محادثات تتعلق بأمن نقطة النهاية، وهو ما يساعد أيضًا مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في جهودهم لإدارة الثغرات الأمنية. استكشف IBM MaaS360
حلول أمن الأجهزة المحمولة
إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

إن الأساس في أي عملية نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفر قدرات إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 السياسات والأتمتة والدعم المستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات، وذلك لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS وAndroid وiPadOS وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.

سياسة "أحضر جهازك المحمول معك" (BYOD)

سياسة "أحضر جهازك المحمول معك" (BYOD) هي سياسة مؤسسية الهدف منها تمكين الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. فبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين، يدعم IBM MaaS360 جميع أنظمة سياسة "أحضر جهازك المحمول معك" (BYOD)، ونشرها والتحكم فيها عن بعد من أجل إدارة لتكنولوجيا المعلومات عالية الإنتاجية.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المضمّن الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.

تطوير تطبيقات آمنة للأجهزة المحمولة

يمكنك إنشاء خدمات وتطبيقات أجهزة محمولة أكثر ذكاءً باستخدام IBM Cloud. كما يمكنك تصميم التطبيقات وإنشاء النماذج الأوّلية لها وطرحها في السوق بسرعة. أضف إلى ذلك أنه يمكنك تسريع الوقت المناسب للقيمة (TTV) لتطبيقاتك للأجهزة المحمولة من خلال المصادقة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. ويمكنك إجراء توسعاتك في تطبيقات الأجهزة المحمولة بدون خادم بشكل أوتوماتيكي.

خدمات نجاح التنقل (Mobility Success Services)

بداية من شراء الأجهزة ونشرها ووصولاً إلى إدارة دورة حياتها وخدمات ترحيل Windows 10، تساعد خدمات نجاح التنقل (Mobility Success Services) مؤسستك على توفير المزيد من الأمان والإنتاجية.

 تعرّف على المزيد عن Mobility Success Services
دراسة حالة
تحقق Credico USA الامتثال لسياسة الأجهزة اللوحية بنسبة 100% كيف تدير إحدى المؤسسات الآلاف من الأجهزة اللوحية لمجموعة متنوعة من مكاتب المبيعات المستقلة المنتشرة في جميع أنحاء القارة؟ بالتعاون مع MaaS360، تمكنت Credico من تحسين عملية تطبيق امتثالها وتعزيز قدراتها في إعداد التقارير، فضلًا عن ميزات بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بها، لتحقيق الامتثال الكامل للسياسات والتعرف السريع على المخاطر الأمنية وتداركها، بالإضافة إلى تحقيقها لتخفيضات هائلة في التكاليف. اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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