يمكّن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية التي تتمثل في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمن الإلكتروني، يجب على المنظمات الموازنة بين القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة وإنتاجية المستخدمين. بفضل وجود حل لأجهزة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، سيتوفر لمسؤولي تقنية المعلومات أو الشخصية المؤسسية أو الحاوية إمكانية التحكم في من لديه حق الوصول وإلى أي بيانات، من ضمنها البيانات الحساسة. في ظل وجود عاملين عن بُعد أكثر من أي وقت مضى، صار وجود التقنية المناسبة وسياسة وإدارة مدروسة جيدًّا لنظام أحضر جهازك معك أمرًا ضروريًا للحد من نقاط الضعف المحتملة.
للحفاظ على وضع أمني جيد لسياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، ستحتاج المنظمة إلى إدارة الأجهزة المملوكة للموظفين من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية على نفس مستوى الأجهزة القياسية. يجب على أقسام تقنية المعلومات أيضًا التغلب على مخاطر اختراق بيانات الاعتماد وأن تكون قادرة على الكشف عن الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بشبكة الشركة وتطبيقات الشركة وبياناتها، لأنها قد تؤدي إلى اختراق أمن البيانات.
من خلال السياسات الأمنية المناسبة لنظام أحضر جهازك معك (BYOD) في MaaS360، يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات ضمان أمان الأجهزة على شبكات الشركة أو شبكة الواي فاي العامة، سواء للشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نشر ميزات مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA). توضع تطبيقات الأعمال والإنتاجية والمراسلة في حاوية مشفرة للحماية من تسرب البيانات والتهديدات الإلكترونية.
مع برامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، يمكنك أن تقول وداعًا لعمليات الشراء بالجملة التي تجريها الشركات للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. بسبب النقل بالحاويات، تُفصَل البيانات الشخصية عن البيانات المؤسسية وبإمكان الموظف الاحتفاظ بمعلوماته الشخصية بعد مغادرة الشركة، مما يضمن مستوى عالي من الوضع الأمني للبيانات.
لضمان الالتزام بنظام أحضر جهازك معك (BYOD)، يحتاج الموظفون إلى معرفة أن استخدامهم الشخصي وخصوصيتهم خاضعين للحماية، وأن المنظمة لديها الأدوات اللازمة لتطبيق برامج الأمان. يقدم Maas360 نظام النقل بالحاويات ليسمح بالعمل الفعَّال عن بُعد ويساعد في التخفيف من أي مخاوف أمنية.
أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). توفر قدرات برنامج إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 سياسات مستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات، ودعم أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS، فضلاً عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.
يساعد برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تقنية المعلومات على تبني نهج إداري حديث، مما يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. يدير MaaS360 أنواعًا مختلفة من الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في الصناعة، ويحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المدمج الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.
يقدِّم IBM MaaS360 أكثر مما تقدمه الأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، حيث يجمع بين الأمان وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة مزودة برؤى قابلة للتنفيذ للمخاطر بدعم من الذكاء الاصطناعي، إلى جانب آلية مدمجة لاكتشاف البرامج الضارة، والدفاع ضد ما يهدد الأجهزة المحمولة والتي تصد الهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدم والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. سيحصل المدراء التنفيذيين للمعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات على أمن للأجهزة المحمولة تتماشى مع استراتيجية مؤسساتهم.
تساعدك عروض خدمات التنقل المنسقة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثمارك في MaaS360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). تتراوح مشاركات مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل من العروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات المؤسسات الكبيرة.