يمكّن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية التي تتمثل في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمن الإلكتروني، يجب على المنظمات الموازنة بين القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة وإنتاجية المستخدمين. بفضل وجود حل لأجهزة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، سيتوفر لمسؤولي تقنية المعلومات أو الشخصية المؤسسية أو الحاوية إمكانية التحكم في من لديه حق الوصول وإلى أي بيانات، من ضمنها البيانات الحساسة. في ظل وجود عاملين عن بُعد أكثر من أي وقت مضى، صار وجود التقنية المناسبة وسياسة وإدارة مدروسة جيدًّا لنظام أحضر جهازك معك أمرًا ضروريًا للحد من نقاط الضعف المحتملة.

للحفاظ على وضع أمني جيد لسياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، ستحتاج المنظمة إلى إدارة الأجهزة المملوكة للموظفين من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية على نفس مستوى الأجهزة القياسية. يجب على أقسام تقنية المعلومات أيضًا التغلب على مخاطر اختراق بيانات الاعتماد وأن تكون قادرة على الكشف عن الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بشبكة الشركة وتطبيقات الشركة وبياناتها، لأنها قد تؤدي إلى اختراق أمن البيانات.