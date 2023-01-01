حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

لا ينبغي أن تكون إدارة الأجهزة معقدة بالضرورة. فمبدئيًا، لم تعد فرق تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى إدارة الأجهزة المحمولة وضمان الأمن الإلكتروني من خلال منتجات برمجيات إدارة منفصلة لنقاط النهاية، حيث يمكن للعامل اليوم استخدام هاتفه الذكي الشخصي وجهاز لوحي مشترك وجهاز صادر عن الشركة يستخدم نظام التشغيل Chrome لمساحة العمل الرقمية الخاصة به. كما يمكنهم أيضًا التعامل مع نقاط النهاية غير القياسية، مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) أو استكمال معاملة في أحد الأكشاك. ففي كل من هذه الحالات، يمكن إدارة أجهزتهم من خلال حل أوحد لإدارة نقاط النهاية الموحدة، والذي يوفر وصولاً أكثر أمانًا إلى جانب تقليل المخاطر ضد الثغرات الأمنية وتقديم تجربة مستخدم مُرضية، ويساعد أقسام تكنولوجيا المعلومات على بناء استراتيجية ثقة صفرية.
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KuppingerCole Leadership Compass Report - إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 2023. سجل للحصول على التقرير
تتوقع Forrester ارتفاعًا بنسبة 191% في عائد الاستثمار، وذلك في التأثير الاقتصادي الإجمالي Total Economic Impact لسنة 2023 لبرنامج IBM MaaS360. سجل للحصول على التقرير.
يمكنك تأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل Windows، وأجهزة HoloLens وSurface Hub من منتج إدارة نقاط النهاية الموحدة المركزي الذي يوفره IBM MaaS360. كما يمكنك نشر أحدث وظائف السياسة التي تستند إلى واجهة برمجة التطبيقات لإدارة الأجهزة المحمولة من مايكروسوفت (Microsoft MDM-API) لإدارة الأجهزة وتكوينها. ويمكنك تحديد تطبيقات الأمن الإلكتروني وحالتها وعرضها ورفع التقارير بشأنها. كما يمكنك استخدام الإجراءات في الوقت الفعلي على الخدمات لتوفير الدعم لأحد مكاتب المساعدة عن بعد. وتستطيع كذلك الجمع بين إدارة الأجهزة المحمولة ووظائف إدارة العميل من خلال استخدام أدوات توزيع التصحيحات الدقيقة وإدارة التصحيحات وتثبيتها. ويمكنك استخدم كتالوج التطبيقات لمنح المستخدمين سير عمل مشترك على مستوى جميع الأجهزة. ويدير MaaS360 إصدارات Microsoft Windows 10 وWindows 11.
باعتباره شريكًا ذهبيًا لمبادرة Android Enterprise، يأتي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) IBM MaaS360 SaaS كبرنامج معتمد وموصى به من قبل Google لتوفير ميزات إدارة نقاط النهاية المتقدمة لأنظمة Android والتي توفر إرشادات موثوقة ودعمًا على مستوى المؤسسات. ويُعد IBM MaaS360، والذي يتفوق في ذلك على أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة القياسية، هو حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الذي يضمن أمن البيانات ويحمي ويدير أجهزة Android الخاصة بك ضد التهديدات الإلكترونية بدرجة عالية من الأتمتة والإدارة المضمّنة للتطبيقات المضمنة وأمن نقطة النهاية الأصلي. ويتم الإعداد والتوفير من خلال عملية تسجيل سهلة وسلسة.
من خلال دعمها لأنظمة iOS وiPad OS وmacOS، يتيح MaaS360 للمؤسسات إمكانية الاستفادة من أحدث ميزات Apple، بما في ذلك تسجيل المستخدمين في نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) والتطبيقات المخصصة للتطبيقات المؤسسية. ويتيح برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لفرق تكنولوجيا المعلومات إمكانية تطبيق تصحيحات macOS وتوزيع التطبيقات. وتعمل السياسة التفصيلية وإجراءات الامتثال المؤتمتة وقدرات الهوية الأصلية — إلى جانب الوظائف المتقدمة الأخرى — على تحقيق الاكتمال والشمولية لأي عملية نشر Apple لأنظمة iOS وiPadOS وmac.
إن أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وفي حين توفر حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مجموعة غنية من أدوات الإنتاجية والأمن الإلكتروني، إلا أن أيًا منها لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. وتوفر قدرات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) من IBM MaaS360 السياسة والأتمتة والدعم، والمعتمدين على واجهة برمجة التطبيقات (API)، لجميع أنظمة التشغيل وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات، والتي تشكل الأساس الذي تقوم عليه أي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM). ويقوم IBM MaaS360 بإدارة أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS، وAndroid، وiPadOS، وChromeOS.
نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) هو سياسة مؤسسية الهدف منها تمكين الموظفين ليصبحوا أكثر قدرة على التنقل — لجعل العالم بأسره مكتبًا لهم وتحسين مساحة عملهم الرقمية. وبعبارة أبسط،، يشجع نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. وبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين مثل تسجيل المستخدمين ومبادرة Android Enterprise، يدعم IBM MaaS360 جميع أنواع نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD)، والنشر والتحكم عن بعد من أجل إدارة عالية الإنتاجية لتكنولوجيا المعلومات.
ويحتاج المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) إلى أدوات وأساليب تتيح إمكانية توفير التطبيقات والمحتوى والموارد والمعالجة السريعة لها والتسليم المرن لها إلى الأجهزة المختلفة. وهؤلاء القادة بحاجة إلى أن يتمتعوا بخيارات متنوعة لتوفير الأمن للأجهزة المحمولة وتناسب حدود استراتيجية مؤسساتهم في الوقت ذاته. ويمكنك أن ترى كيف يقدّم الذكاء الاصطناعي رؤى متبصرة لحظية وقابلة للتنفيذ حول المخاطر بينما تراقب برامج اكتشاف البرمجيات الضارة التطبيقات المشبوهة، ويستجيب الدفاع ضد تهديدات الأجهزة المحمولة للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكات والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وفضلاً عن توفيره للأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية (UEM)، يوفّر IBM MaaS360 إدارة نقاط النهاية والأمن في وحدة تحكم واحدة.
تساعد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة التي يوفرها IBM MaaS360 أقسام تكنولوجيا المعلومات على إدارة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المستخدمة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة المتينة والأكشاك والأجهزة المصممة لغرض بعينه والمقدمة من المزودين المختلفين، وكذلك ضمان الأمن الإلكتروني والتحكم السريع في الوصول في الوقت ذاته. ويستطيع العاملون بالخطوط الأمامية الوصول إلى تطبيقاتهم بسهولة بغض النظر عن أماكن تواجدهم، بينما يتأكد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من جانبهم من أن السياسات الأمنية والقواعد المحددة لإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة مطبقة وتعمل بالفعل. ومن خلال استخدامها لحل واحد لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ووحدة تحكم واحدة لجميع أنواع نقاط النهاية في مؤسساتها، تتمكن أقسام تكنولوجيا المعلومات من حماية بيانات المؤسسة، وتضمن وضعًا قويًا للأمن الإلكتروني وتعزز سير العمل بسلاسة في العمليات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.
من خلال العروض المختارة بعناية والتعاقدات المخصصة، تم تصميم IBM Mobility Success Services Security Expert Labs لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من استثمارك في IBM MaaS360 خلال كل خطوة من خطوات دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).