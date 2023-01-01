إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) إن أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وفي حين توفر حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مجموعة غنية من أدوات الإنتاجية والأمن الإلكتروني، إلا أن أيًا منها لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. وتوفر قدرات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) من IBM MaaS360 السياسة والأتمتة والدعم، والمعتمدين على واجهة برمجة التطبيقات (API)، لجميع أنظمة التشغيل وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات، والتي تشكل الأساس الذي تقوم عليه أي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM). ويقوم IBM MaaS360 بإدارة أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS، وAndroid، وiPadOS، وChromeOS.

نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) هو سياسة مؤسسية الهدف منها تمكين الموظفين ليصبحوا أكثر قدرة على التنقل — لجعل العالم بأسره مكتبًا لهم وتحسين مساحة عملهم الرقمية. وبعبارة أبسط،، يشجع نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. وبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين مثل تسجيل المستخدمين ومبادرة Android Enterprise، يدعم IBM MaaS360 جميع أنواع نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD)، والنشر والتحكم عن بعد من أجل إدارة عالية الإنتاجية لتكنولوجيا المعلومات.

أمن الأجهزة المحمولة ويحتاج المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) إلى أدوات وأساليب تتيح إمكانية توفير التطبيقات والمحتوى والموارد والمعالجة السريعة لها والتسليم المرن لها إلى الأجهزة المختلفة. وهؤلاء القادة بحاجة إلى أن يتمتعوا بخيارات متنوعة لتوفير الأمن للأجهزة المحمولة وتناسب حدود استراتيجية مؤسساتهم في الوقت ذاته. ويمكنك أن ترى كيف يقدّم الذكاء الاصطناعي رؤى متبصرة لحظية وقابلة للتنفيذ حول المخاطر بينما تراقب برامج اكتشاف البرمجيات الضارة التطبيقات المشبوهة، ويستجيب الدفاع ضد تهديدات الأجهزة المحمولة للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكات والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وفضلاً عن توفيره للأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية (UEM)، يوفّر IBM MaaS360 إدارة نقاط النهاية والأمن في وحدة تحكم واحدة.