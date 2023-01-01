ويمكنك حماية نقاط النهاية لديك باستخدام أمن نقطة النهاية الأصلي في السحابة من MaaS360
يحتوي IBM MaaS360 على ميزات مضمّنة ومؤتمتة لأمن وإدارة نقاط النهاية، وهي تساعدك على إدارة وتأمين الأجهزة وأحمال التشغيل والمستخدمين والبيانات — كل ذلك مع الحفاظ على إجمالي تكلفة الملكية منخفضًا.
بادر بإعداد أجهزة شركتك بسهولة واستفد على الفور من زيادة عائد الاستثمار.
شركة رائدة بحسب 3 محللين.
أكثر من مليوني تنزيل للتطبيق.
أكثر من 1.5 مليون من الرؤى المتبصرة من My Advisor حول الثغرات الأمنية للأجهزة.
يمكنك الحصول على معالجة في الوقت الفعلي تقريبًا لمستويات المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والأجهزة، بالإضافة إلى أحداث التهديدات، كل ذلك في لوحة معلومات الأمن.
يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات الأمان الجديدة لأتمتة تكامل SIEM وSOAR وتوفير القياس عن بعد للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا وذلك لعمليات الاستجابة ودليل التنفيذ.
تعزيز الكشف عن التهديدات الأمنية والاستجابة لها وربط القياس عن بعد للحصول على رؤية أفضل للتهديدات الداخلية والمحمولة.
يمكنك إعداد سياسات للأجهزة والتطبيقات لمواءمة الحزمة التكنولوجية للأجهزة المحمولة مع النهج الأمني الذي تستخدمه شركتك.
يمكنك فرض نفس رقم PIN أو رمز المرور على جميع التطبيقات الموجودة داخل حاوية MaaS360، ومن ثمّ توفير مصادقة مستخدم سلسة للتطبيقات الداخلية.
يمكنك حماية البيانات من الاستيلاء عليها عندما لا يكون الجهاز متوافقًا مع سياسات الشركة.
يمكنك تقييد عمليات الحافظة، مثل النسخ واللصق، وتصدير المستندات.
يمكنك تشفير المحتوى لتطبيقات المؤسسات عن طريق خلق مسارات آمنة tunneling للتطبيقات.
يمكنك إنشاء إعدادات للتطبيق وبدء التنفيذ عن بعد.
يمكنك الحصول على توصيات بناءً على تحليلات العملاء لإجراء تغييرات فردية في السياسات والقوالب المستندة إلى المجال وحالات الاستخدام الخاصة بالعملاء.
يمكنك قفل أي جهاز أو تحديد موقعه أو مسح بياناته، بغض النظر عن نظام تشغيله - في حالة فقده أو سرقته أو تعرضه للاختراق - لضمان عدم إمكانية الوصول إلى بياناته.
يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى موارد الشركة من خلال أجهزتهم الشخصية أو أجهزة الشركة عن طريق تكوين الشبكات الآمنة وملفات تعريف VPN بسهولة.
يمكنك استخدام MaaS360 للربط بخدمة الدليل الموجودة لديك للحصول على صفحة هبوط للمؤسسة بتسجيل دخول موحد.
يمكنك إنفاذ المصادقة متعددة العوامل (MFA) حيثما تريد وبالطريقة التي تريدها: رمز المرور لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS، ودعم رمز وصول FIDO، ورمز QR بدون كلمة مرور، والمصادقة القائمة على الإخطار push authentication عبر Touch ID أو Face ID وغير ذلك الكثير.
يمكنك تكوين سياسات الوصول المشروط المستندة إلى المخاطر، جنبًا إلى جنب مع قواعد الامتثال المؤتمتة، لضمان عدم تفاعل المستخدمين الخطرين والأجهزة الخطرة مع البيانات الحساسة أو الموارد الأخرى.