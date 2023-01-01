تقليل المخاطر وإدارة التهديدات عن بعد وتوفير وصول سلس إلى البيانات للمستخدمين

حماية الأجهزة من خلال الإدارة المضمّنة للتهديدات يمكنك إدارة حماية نقطة النهاية مركزيًا وتقليل التهديدات الأمنية، مع توفير تجربة سلسة للمستخدمين في الوقت ذاته. بالنسبة لأسطح الهجوم (النقاط المحتملة تعرضها للهجمات) التي توسعت بسبب نماذج العمل عن بعد أو الهجينة، تساعدك ميزات الأمن ونقطة النهاية التي يوفرها MaaS360 على إدارة الأجهزة البعيدة والوقاية من التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS، والبرامج الضارة، والأجهزة التي تم كسر الحماية فيها أو اختراقها إلى الجذر، وشبكات الـ wifi غير الآمنة وغير ذلك الكثير. اقرأ صحيفة البيانات