الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 اكتشاف التهديدات في نقاط نهاية السحابة الأصلية
يمكنك نشر إدارة التهديدات على مستوى المؤسسة بتكلفة ملكية إجمالية منخفضة
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رسم توضيحي يوضح نقاط نهاية متصلة بإدارة مركزية مع أيقونات التحليلات

ويمكنك حماية نقاط النهاية لديك باستخدام أمن نقطة النهاية الأصلي في السحابة من MaaS360 

يحتوي IBM MaaS360 على ميزات مضمّنة ومؤتمتة لأمن وإدارة نقاط النهاية، وهي تساعدك على إدارة وتأمين الأجهزة وأحمال التشغيل والمستخدمين والبيانات — كل ذلك مع الحفاظ على إجمالي تكلفة الملكية منخفضًا.

 

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لماذا MaaS360®

بادر بإعداد أجهزة شركتك بسهولة واستفد على الفور من زيادة عائد الاستثمار.

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شركة رائدة بحسب 3 محللين.

 أكثر من مليونين

أكثر من مليوني تنزيل للتطبيق.

 1.5+

أكثر من 1.5 مليون من الرؤى المتبصرة من My Advisor حول الثغرات الأمنية للأجهزة.
تقليل المخاطر وإدارة التهديدات عن بعد وتوفير وصول سلس إلى البيانات للمستخدمين
حماية الأجهزة من خلال الإدارة المضمّنة للتهديدات   يمكنك إدارة حماية نقطة النهاية مركزيًا وتقليل التهديدات الأمنية، مع توفير تجربة سلسة للمستخدمين في الوقت ذاته. بالنسبة لأسطح الهجوم (النقاط المحتملة تعرضها للهجمات) التي توسعت بسبب نماذج العمل عن بعد أو الهجينة، تساعدك ميزات الأمن ونقطة النهاية التي يوفرها MaaS360 على إدارة الأجهزة البعيدة والوقاية من التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS، والبرامج الضارة، والأجهزة التي تم كسر الحماية فيها أو اختراقها إلى الجذر، وشبكات الـ wifi غير الآمنة وغير ذلك الكثير. اقرأ صحيفة البيانات
دمج التحليلات

يمكنك الحصول على معالجة في الوقت الفعلي تقريبًا لمستويات المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والأجهزة، بالإضافة إلى أحداث التهديدات، كل ذلك في لوحة معلومات الأمن.

 معالجة محسنة بالإضافة إلى دعم SIEM وSOAR

يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات الأمان الجديدة لأتمتة تكامل SIEM وSOAR وتوفير القياس عن بعد للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا وذلك لعمليات الاستجابة ودليل التنفيذ.

 دمج Zscaler

تعزيز الكشف عن التهديدات الأمنية والاستجابة لها وربط القياس عن بعد للحصول على رؤية أفضل للتهديدات الداخلية والمحمولة.
إدارة أمن التطبيقات يمكنك حماية الوصول إلى كل من التطبيقات الشخصية والمؤسسية على حدٍ سواء للمساعدة في منع فقدان البيانات. ويتيح أمن التطبيقات من MaaS360 للمؤسسات إمكانية توسيع قدرات حاويات MaaS360 ليشمل تطبيقات المؤسسات والتطبيقات التابعة لجهات خارجية على منصات iOS وAndroid. كما يوفر توزيعًا دقيقًا وتفصيليًا للتصحيحات patches.
امتثال تطبيقات الأجهزة المحمولة

يمكنك إعداد سياسات للأجهزة والتطبيقات لمواءمة الحزمة التكنولوجية للأجهزة المحمولة مع النهج الأمني الذي تستخدمه شركتك.

 الوصول باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO)

يمكنك فرض نفس رقم PIN أو رمز المرور على جميع التطبيقات الموجودة داخل حاوية MaaS360، ومن ثمّ توفير مصادقة مستخدم سلسة للتطبيقات الداخلية.

 إنفاذ الامتثال

يمكنك حماية البيانات من الاستيلاء عليها عندما لا يكون الجهاز متوافقًا مع سياسات الشركة.

 عناصر التحكم في منع تسرب البيانات (DLP)

يمكنك تقييد عمليات الحافظة، مثل النسخ واللصق، وتصدير المستندات.

 دعم التشفير

يمكنك تشفير المحتوى لتطبيقات المؤسسات عن طريق خلق مسارات آمنة tunneling للتطبيقات.

 تكوين وتهيئة التطبيق

يمكنك إنشاء إعدادات للتطبيق وبدء التنفيذ عن بعد.
التأكد من امتثال الأجهزة للسياسات الأمنية للشركة يمكنك استخدام السياسات الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي أو تعيين سياساتك الخاصة يدويًا للتأكد من امتثال الأجهزة للسياسة الأمنية بالشركة وتأمين بيانات الشركة.
محرّك توصيات السياسة

يمكنك الحصول على توصيات بناءً على تحليلات العملاء لإجراء تغييرات فردية في السياسات والقوالب المستندة إلى المجال وحالات الاستخدام الخاصة بالعملاء.

 إنفاذ قواعد حماية نقطة النهاية

يمكنك قفل أي جهاز أو تحديد موقعه أو مسح بياناته، بغض النظر عن نظام تشغيله - في حالة فقده أو سرقته أو تعرضه للاختراق - لضمان عدم إمكانية الوصول إلى بياناته.

 تكوين الشبكة والـ VPN

يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى موارد الشركة من خلال أجهزتهم الشخصية أو أجهزة الشركة عن طريق تكوين الشبكات الآمنة وملفات تعريف VPN بسهولة.
إدارة الهوية والوصول إلى الأجهزة الموثوقة تأكد من أن الأجهزة المُدارة مؤمّنة من خلال عمليات النشر المخصصة إلى جانب التحسينات الإضافية التي تقدمها إدارة الهوية والوصول (IAM). كما يمكن دمج MaaS360 أيضًا مع أي IdP قائم على المعايير لدعم قدرات الوصول المشروط استكشاف عمليات التكامل
تسجيل الدخول الموحد (SSO)

يمكنك استخدام MaaS360 للربط بخدمة الدليل الموجودة لديك للحصول على صفحة هبوط للمؤسسة بتسجيل دخول موحد.

 المصادقة متعددة العوامل (MFA)

يمكنك إنفاذ المصادقة متعددة العوامل (MFA) حيثما تريد وبالطريقة التي تريدها: رمز المرور لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS، ودعم رمز وصول FIDO، ورمز QR بدون كلمة مرور، والمصادقة القائمة على الإخطار push authentication عبر Touch ID أو Face ID وغير ذلك الكثير.

 الوصول المشروط (CA)

يمكنك تكوين سياسات الوصول المشروط المستندة إلى المخاطر، جنبًا إلى جنب مع قواعد الامتثال المؤتمتة، لضمان عدم تفاعل المستخدمين الخطرين والأجهزة الخطرة مع البيانات الحساسة أو الموارد الأخرى.
دراسات حالة
يسعى مزود الخدمات بين الشركات B2B إلى الحصول على فرصة أعمال جديدة لتوفير خدمات إدارة الأجهزة المحمولة مع الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتحكم فيها. منظمة غير هادفة للربح تؤمّن المعلومات الشخصية لأعضائها البالغ عددهم 400000 عضو.
حصل IBM maas360 على جوائز TrustRadius وحاز على تكريم من G2 وفاز MaaS360 في ثلاث فئات، "أفضل مجموعة ميزات"، و"أفضل علاقة"، و"أفضل قيمة مقابل سعر"، من جوائز TrustRadius Winter 2023 Best of Awards. وتم تكريمه أيضًا من قبل G2 لتصنيفاته العالية مرة تلو المرة، حيث كان يتخطى الـ 4 نجوم في كل مرة.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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