تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتهم إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق وسياسات والعديد من الإجراءات الأخرى التي يجب عليك القيام بها. بالإضافة إلى أن التهديدات الأمنية تتطور باستمرار.
ويتكامل IBM MaaS360 مع تطبيقات إنتاجية الأعمال والأمن الإلكتروني الرئيسية، على نحو يتيح لك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها، والتصرف بسرعة وحسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن ترى أن الوقت قد حان بعد.
تتوافق عمليات الاكتشاف عن التهديدات التي يوفرها Zimperium MTD المدمجة مع الأجهزة والمدعومة بتعلم الآلة مع احتياجات القوى العاملة الحديثة، حيث تؤمّن الأجهزة حتى ضد التهديدات الأكثر تقدمًا، وكل ذلك مع إبقاء فرق الأمن على اطلاع دائم على البيانات الحساسة
من خلال نهج يهتم بالخصوصية أولاً privacy-first إزاء معالجة البيانات، يتيح حل أمن نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة من Zimperium للمؤسسات إمكانية دعم وتأمين سياسات" أحضر جهازك" معك جنبًا إلى جنب مع نقاط النهاية المملوكة للشركة دون التضحية بخصوصية بيانات المستخدم النهائي
توفر بيانات تحليل الأدلة الجنائية forensic data المتوفرة بشأن الأجهزة واتصالات الشبكات، والتطبيقات الضارة لفرق العمليات الأمنية قوة في رؤية واكتشاف الهجمات المتزايدة على الأجهزة المحمولة، وتتيح لهم إمكانية الحد من إجمالي النقاط المحتملة المعرضة للهجوم (سطح الهجوم) بثقة.
يمكنك تسهيل الإدارة والأمن الشاملين لنقطة النهاية، وإضافة اعتماد المستخدمين user provisioning القائم على السحابة، واعتماد الأدلة directory provisioning وغير ذلك من خلال التكامل السلس مع MaaS360.
يمكنك تحقيق تجربة سلسة وسهلة للموظفين من خلال تمكينهم من الوصول الرقمي من أي جهاز، ومن أي مكان، من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والوصول بدون كلمة مرور إلى التطبيقات على الأجهزة المُدارة.
يمكنك الدفاع عن سطح هجوم (النقاط المحتمل تعرضها للهجمات) موسع ضد التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وتهديدات نقاط النهاية الأخرى من خلال الوصول البيومتري والمصادقة متعددة العوامل والوصول المشروط القائم على المخاطر وغير ذلك الكثير.
يمكنك توفير إدارة حديثة مصممة لتناسب الموظفين الذين يعملون بنظام "العمل من كل مكان"، بما في ذلك منع التهديدات وإدارة نقاط النهاية المستقلين ذاتيًا.
بادر بتمكين تجربة رقمية أفضل للموظفين تتضمن أتمتة على مستوى المؤسسة، والتسجيل والقيد مباشرة out-of-the box enrollment، والامتثال والسياسات المؤتمتة.
يمكنك إدارة الأجهزة وحمايتها من مكان واحد باستخدام ميزة اكتشاف التهديدات في نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) وأمن نقاط النهاية والهوية كخدمة. ويمكن استخدام الأمن الأصلي لدعم استراتيجيتك.
يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي تعرض جميع الأحداث الحاصلة والبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة MaaS360 للأنظمة التابعة لجهات خارجية. وتتكامل هذه الواجهة مع لوحة معلومات الأمن من أجل الحصول على معالجة شبه فورية للأحداث.
يمكنك أن تتعمق سريعًا في تقييم المخاطر التي تواجه المستخدمين والأجهزة بناء على مواجز الأحداث event feeds. ويمكنك الدمج بين حوادث تهديدات الأجهزة المحمولة المسجّلة من MaaS360 مع عمليات التشغيل والمراقبة الأمنية المعتادة التي تقوم بها.
يمكنك عرض أحداث التهديدات التي تم تسجيلها من MaaS360 في QRadar SOAR واتخاذ إجراءاتك بشأنها سريعًا. كما يمكن لنظام SOAR أيضًا تحديث المقاييس الخاصة بالمخاطر على المستخدمين واتخاذ إجراءاته حيالها بشكل أوتوماتيكي.
يمكنك الحصول على رؤى متبصّرة أمنية أكثر تفصيلاً من خلال الربط بين الأدوات المتنوعة من البائعين المختلفين والبيانات المختلفة، أينما وجدت.
يمكنك الاستجابة بشكل أسرع للحوادث الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجة، مع الحصول على التنبيهات والتقارير والرؤى المتبصرة اللحظية حول المخاطر الأمنية.
يمكنك استخدام نهج حديث ومعياري لمنصات الأمن، والتي توفر المرونة والقابلية للتوسعة وتجنب الخضوع لمنتجات بائع معين vendor lock-in.
يمكنك الاتصال في ثوانٍ للحصول على رؤية واقعية عبر الأثير (OTA) للأجهزة . كما يمكنك تكوين الأجهزة وتوفير الاتصال ومعالجة مشكلات الاتصال، كل ذلك عن بعد.
يمكنك الحصول على تصور مرئي للمشكلات التي يواجهها المستخدمون وتقديم التوجيه عن بعد للأجهزة عبر أنظمة Apple iOS وGoogle Android وmacOS وMicrosoft Windows.
يمكنك تقليل مقدار الاستفسارات التي يتلقاها مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات لدعم الموظفين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. كما يمكنك زيادة الإنتاجية لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين، وذلك عبر المواقع ونماذج العمل المختلفة.
يمكنك إتاحة الاكتشاف المحسّن للتصيد الاحتيالي القائم على الشبكات والذي يعتمد على اكتشاف عناوين URL الضارة.
يمكنك عرض حوادث التهديدات التي تحدث على أي من الأجهزة التي تستخدم MaaS360، وذلك في لوحة معلومات موحدة.
يمكنك الدمج بين معلومات Zscaler وMaaS360 للحصول على سياق الأجهزة لجميع حوادث التهديدات.
يقوم MaaS360 بإدارة وتأمين أجهزة Microsoft وأنظمة تشغيل Windows مثل Windows 10 وWindows 11 وWindows Home وWindows Mixed Reality وغير ذلك الكثير.
يتوسع MaaS360 باستمرار ليشمل خدمات Microsoft الأكثر حساسية مثل Exchange وMicrosoft 365 وSkype for Business وSharePoint وWindows File Share وغير ذلك الكثير.
يستطيع MaaS360 التكامل مع منصة Azure بسلاسة من أجل سياسات الوصول المشروط وسياسات الأمن، وكذلك مع Active Directory وAzure Active Directory.
إذا كانت لديك التراخيص الخاصة بمنتجات Microsoft وMaaS360، فلن تحتاج إلى شراء أي برامج إضافية add-ons؛ حيث إنها ترتبط فيما بينها بسهولة.
وباعتباره من أفضل منصات أمن الأجهزة المحمولة وحلول إدارة نقاط النهاية الموحدة، يقوم MaaS360 بإدارة وتأمين أجهزة Microsoft وأنظمة تشغيل Windows التالية:
وتقدّم التوصيات التالية سعات التخزين القياسية التي يمكنك استخدامها لإضافة حزم أو باقات MaaS360:
يستطيع MaaS360 التكامل مع منصة Azure بسلاسة من أجل سياسات الوصول المشروط وسياسات الأمن، وغير ذلك الكثير، بما في ذلك ما يلي:
للحصول على IBM Security MaaS360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حسابات IBM لديك.
للحصول على IBM Security MaaS360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حسابات IBM لديك.
إذا كان لديك تراخيص لمنتج MaaS360 ومنتجات IBM الأمنية الأخرى، فلن تحتاج إلى شراء أي برامج إضافية؛ حيث إنها ترتبط فيما بينها بسهولة.