الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 تحسين سير العمل باستخدام عمليات التكامل مع MaaS360
يمكنك التكامل مع تطبيقات إنتاجية الأعمال والأمن الإلكتروني الرئيسية من أجل الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها
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التكامل بسهولة مع برامج الإنتاجية والأمن الإلكتروني الموجودة

تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتهم إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق وسياسات والعديد من الإجراءات الأخرى التي يجب عليك القيام بها. بالإضافة إلى أن التهديدات الأمنية تتطور باستمرار.

ويتكامل IBM MaaS360 مع تطبيقات إنتاجية الأعمال والأمن الإلكتروني الرئيسية، على نحو يتيح لك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها، والتصرف بسرعة وحسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن ترى أن الوقت قد حان بعد.

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الأنظمة المتكاملة مع MaaS360
Zimperium Mobile Threat Defense (MTD) for IBM MaaS360 يُعد Zimperium Mobile Threat Defense (MTD) – والذي كان يُعرف قبل ذلك باسم zIPS - أحد التطبيقات التي تهتم بالخصوصية أولاً وهو يوفّر أمنًا شاملاً للأجهزة المحمولة على مستوى الشركات. ومن خلال استراتيجيته الأمنية التي تتمحور حول الأجهزة المحمولة أولاً، تم تصميم Zimperium MTD لحماية أجهزة الموظفين، سواء المملوكة للشركة أو أجهزتهم الخاصة التي يحضرونها معهم وفق سياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD)، من التهديدات المستمرة المتقدمة دون التضحية بالخصوصية أو البيانات الشخصية. ويتمكن Zimperium MTD من اكتشاف جميع فئات التهديدات الأربع – اختراقات الأجهزة، وهجمات الشبكة، والمحتوى والتصيد الاحتيالي، والتطبيقات الضارة. ومن خلال الاستفادة من تعلم الآلة المتقدم، يكشف MTD عن التهديدات الموجودة عبر سلسلة الهجوم kill chain، وهي: هجمات الأجهزة والشبكات والتصيد الاحتيالي والتطبيقات. اقرأ صحيفة البيانات لدينا للتعرف على المزيد
الحماية من خلال تعلم الآلة تظل سابقة للتهديدات بخطوة

تتوافق عمليات الاكتشاف عن التهديدات التي يوفرها Zimperium MTD المدمجة مع الأجهزة والمدعومة بتعلم الآلة مع احتياجات القوى العاملة الحديثة، حيث تؤمّن الأجهزة حتى ضد التهديدات الأكثر تقدمًا، وكل ذلك مع إبقاء فرق الأمن على اطلاع دائم على البيانات الحساسة

 نهج يهتم بالخصوصية أولاً إزاء أمن الأجهزة المحمولة

من خلال نهج يهتم بالخصوصية أولاً privacy-first إزاء معالجة البيانات، يتيح حل أمن نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة من Zimperium للمؤسسات إمكانية دعم وتأمين سياسات" أحضر جهازك" معك جنبًا إلى جنب مع نقاط النهاية المملوكة للشركة دون التضحية بخصوصية بيانات المستخدم النهائي

 التكامل بسلاسة والاستجابة بدقة

توفر بيانات تحليل الأدلة الجنائية forensic data المتوفرة بشأن الأجهزة واتصالات الشبكات، والتطبيقات الضارة لفرق العمليات الأمنية قوة في رؤية واكتشاف الهجمات المتزايدة على الأجهزة المحمولة، وتتيح لهم إمكانية الحد من إجمالي النقاط المحتملة المعرضة للهجوم (سطح الهجوم) بثقة.

IBM Security® Verify تُعد الهوية هي خط الدفاع الأول في عالم المنصات الهجينة الذي نعيشه اليوم. ولا تزال هناك مخاطر إضافية تهدد أمن المستخدمين والأجهزة والبيانات لديك تتجاوز اكتشاف البرامج الضارة داخل التطبيقات، حيث يتعرض المستخدمون بشكل مستمر لمجموعة متزايدة من التهديدات، سواء كانت في شكل هجمات الوسيط man-in-the-middle التي تستهدف شبكات WiFi العامة والمنزلية سيئة التكوين أو في شكل رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني الذي تتزايد قدرته على إقناع الضحايا يومًا بعد يوم. ويعمل IBM Security Verify على حماية الهويات باستخدام برنامج إدارة الهوية والوصول (IAM) لتقديم الثقة والقيمة للأعمال، وتسريع رحلة الانتقال نحو السحابة، وتسهيل تحديث القوى العاملة وتحقيق النمو للأعمال الرقمية. استكشاف إدارة الهوية والوصول (IAM)
حماية نقاط النهاية بأنواع اعتماد متعددة

يمكنك تسهيل الإدارة والأمن الشاملين لنقطة النهاية، وإضافة اعتماد المستخدمين user provisioning القائم على السحابة، واعتماد الأدلة directory provisioning وغير ذلك من خلال التكامل السلس مع MaaS360.

 إنشاء تجربة مستخدم متميزة باستخدام إدارة الهوية والوصول (IAM)

يمكنك تحقيق تجربة سلسة وسهلة للموظفين من خلال تمكينهم من الوصول الرقمي من أي جهاز، ومن أي مكان، من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والوصول بدون كلمة مرور إلى التطبيقات على الأجهزة المُدارة.

 استخدام أحدث التقنيات ضد التهديدات الأمنية

يمكنك الدفاع عن سطح هجوم (النقاط المحتمل تعرضها للهجمات) موسع ضد التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وتهديدات نقاط النهاية الأخرى من خلال الوصول البيومتري والمصادقة متعددة العوامل والوصول المشروط القائم على المخاطر وغير ذلك الكثير.
أمن نقطة النهاية IBM Security QRadar EDR                  يوفر QRadar® EDR، والمعروف سابقًا باسم ReaQta، نهجًا فريدًا وذا نظرة مستقبلية متقدمة لأمن نقطة النهاية. وهو يستخدم مستويات استثنائية من الأتمتة الذكية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف ومعالجة التهديدات المتطورة للغاية المعروفة وغير المعروفة في الوقت الفعلي تقريبًا. ويجمع MaaS360 وQRadar EDR إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مع أمن نقطة النهاية للتحكم في الأجهزة والتطبيقات والبيانات وحمايتها من خلال وحدات تحكم إدارية سهلة الاستخدام. ويمكنهما أيضًا توسيع نطاق قدرات اكتشاف التهديدات في نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) لتشمل أجهزة Windows وMac. استكشف" اكتشاف التهديدات في نقاط النهاية والاستجابة لها" (EDR)
إدارة وحماية أي جهاز ضد التهديدات الإلكترونية

يمكنك توفير إدارة حديثة مصممة لتناسب الموظفين الذين يعملون بنظام &quot;العمل من كل مكان&quot;، بما في ذلك منع التهديدات وإدارة نقاط النهاية المستقلين ذاتيًا.

 أتمتة أعمال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء تجربة مستخدم متصلة وسلسة

بادر بتمكين تجربة رقمية أفضل للموظفين تتضمن أتمتة على مستوى المؤسسة، والتسجيل والقيد مباشرة out-of-the box enrollment، والامتثال والسياسات المؤتمتة.

 إدارة وحماية الأجهزة بشكل مركزي

يمكنك إدارة الأجهزة وحمايتها من مكان واحد باستخدام ميزة اكتشاف التهديدات في نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) وأمن نقاط النهاية والهوية كخدمة. ويمكن استخدام الأمن الأصلي لدعم استراتيجيتك.
الأمن الشامل End-to-end security IBM Security® QRadar® XDR و SOAR و SIEM يتكامل IBM MaaS360 مع QRadar بطريقة سلسة لتقديم حل أمني شامل يتضمن إدارة نقاط النهاية، والاكتشاف والاستجابة الموسّعان (XDR)، وإدارة التهديدات، وإدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM)، وتنسيق وأتمتة واستجابة الأمان (SOAR). وباستخدام واجهة برمجة تطبيقات الأمان الجديدة، سيكون لديك رؤية أوضح لجميع الحوادث والأحداث والبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة MaaS360 للأنظمة التابعة لأطراف خارجية. ويحظى تكامل تطبيق MaaS360 for QRadar بدعم من IBM X-Force® App ويوفر نظرة عامة مرئية لأجهزتك مع معلومات مفصلة عن الحوادث المكتشفة. استكشف XDR وSIEM وSOAR
واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام للأمن

يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي تعرض جميع الأحداث الحاصلة والبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة MaaS360 للأنظمة التابعة لجهات خارجية. وتتكامل هذه الواجهة مع لوحة معلومات الأمن من أجل الحصول على معالجة شبه فورية للأحداث.

 عرض الأحداث الأمنية في الوقت الفعلي

يمكنك أن تتعمق سريعًا في تقييم المخاطر التي تواجه المستخدمين والأجهزة بناء على مواجز الأحداث event feeds. ويمكنك الدمج بين حوادث تهديدات الأجهزة المحمولة المسجّلة من MaaS360 مع عمليات التشغيل والمراقبة الأمنية المعتادة التي تقوم بها.

 قدرات SOAR مع استراتيجية نقاط النهاية التي تستخدمها

يمكنك عرض أحداث التهديدات التي تم تسجيلها من MaaS360 في QRadar SOAR واتخاذ إجراءاتك بشأنها سريعًا. كما يمكن لنظام SOAR أيضًا تحديث المقاييس الخاصة بالمخاطر على المستخدمين واتخاذ إجراءاته حيالها بشكل أوتوماتيكي.
منصة تحقق أعلى مستويات الأمان IBM Cloud Pak® for Security Cloud Pak for Security هي المنصة الأساسية التي توفر تجربة مستخدم آمنة ومفتوحة وموحّدة. وهي تساعد الشركات على حماية البيانات على مستوى السحابة الهجينة، وإدارة الأجهزة، وتأمين العاملين عن بعد والمستهلكين، والتنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها. ويمكنك أن تدفع مقابل ما تستخدمه فقط، فابدأ بواحدة أو أكثر من القدرات المميزة، وبعدها يمكنك التوسع بإدراج قدرات جديدة إلى الباقة مع مرور الوقت. ويشتمل كل حل من حلول المجالات domains المختلفة على قدرات تم بناؤها على أنظمة IBM أو متكاملة معها. استكشف Cloud Pak for Security
احصل على رؤية أمنية شاملة

يمكنك الحصول على رؤى متبصّرة أمنية أكثر تفصيلاً من خلال الربط بين الأدوات المتنوعة من البائعين المختلفين والبيانات المختلفة، أينما وجدت.

 انطلق معتمدًا على القوة الكاملة للذكاء الاصطناعي

يمكنك الاستجابة بشكل أسرع للحوادث الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجة، مع الحصول على التنبيهات والتقارير والرؤى المتبصرة اللحظية حول المخاطر الأمنية.

 التحكم واتخاذ القرارات بناءً على احتياجاتك الأمنية

يمكنك استخدام نهج حديث ومعياري لمنصات الأمن، والتي توفر المرونة والقابلية للتوسعة وتجنب الخضوع لمنتجات بائع معين vendor lock-in.
التحكم بالأجهزة عن بعد Teamviewer يتيح IBM MaaS360 Remote Support مع برنامج TeamViewer لموظفي تكنولوجيا المعلومات إمكانية عرض واجهات أجهزة iOS وAndroid وWindows وmacOS الخاصة بالمستخدمين عن بعد تمامًا كما لو كانوا يرونها بأنفسهم شخصيًا. ومن خلال طرق العرض الواقعية هذه، يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات إجراء التغييرات اللازمة بسرعة أو توجيه المستخدمين لتغيير الإعدادات أو إضافة التطبيقات أو معالجة مشكلات الاتصال. ويتكامل برنامج TeamViewer مع قدرات IBM MaaS360 بسلاسة على نحو يساعد المؤسسات على رفع مستوى الكفاءة مع تقليل فترات التعطل وتكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات. استكشف الدعم والتحكم في الأجهزة عن بُعد
الاتصال عن بعد في الوقت الفعلي

يمكنك الاتصال في ثوانٍ للحصول على رؤية واقعية عبر الأثير (OTA) للأجهزة . كما يمكنك تكوين الأجهزة وتوفير الاتصال ومعالجة مشكلات الاتصال، كل ذلك عن بعد.

 رؤية كاملة أوضح للتحديات التي تواجه المستخدم

يمكنك الحصول على تصور مرئي للمشكلات التي يواجهها المستخدمون وتقديم التوجيه عن بعد للأجهزة عبر أنظمة Apple iOS وGoogle Android وmacOS وMicrosoft Windows.

 الكفاءة والإنتاجية

يمكنك تقليل مقدار الاستفسارات التي يتلقاها مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات لدعم الموظفين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. كما يمكنك زيادة الإنتاجية لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين، وذلك عبر المواقع ونماذج العمل المختلفة.
منصة تحقق أعلى مستويات الأمان Zscaler باعتبارها شركة رائدة في سوق الأمن الإلكتروني في مجال اكتشاف تهديدات الشبكات والتحكم في الوصول، توفر Zscaler قدرات توفير المعلومات الاستباقية للتهديدات threat intelligence واكتشاف التصيد الاحتيالي والحالات الشاذة وتسريبات البيانات والتسلل وبوابات الشبكات وواجهة برمجة التطبيقات للتهديدات وخلاصات القياس عن بُعد للتهديدات threat telemetry feeds. وجنبًا إلى جنب مع Zscaler، يعمل MaaS360 على تحسين اكتشاف التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها وربط القياس عن بعد من أجل الحصول على رؤية أوضح للتهديدات الداخلية والتهديدات عبر الأجهزة المحمولة. استكشف تكامل Zscaler
الاكتشاف المحسّن للتصيد الاحتيالي

يمكنك إتاحة الاكتشاف المحسّن للتصيد الاحتيالي القائم على الشبكات والذي يعتمد على اكتشاف عناوين URL الضارة.

 لوحة معلومات موحدة

يمكنك عرض حوادث التهديدات التي تحدث على أي من الأجهزة التي تستخدم MaaS360، وذلك في لوحة معلومات موحدة.

 سياق أوسع للأجهزة

يمكنك الدمج بين معلومات Zscaler وMaaS360 للحصول على سياق الأجهزة لجميع حوادث التهديدات.
منصة تحقق أعلى مستويات الأمان Microsoft Azure وMicrosoft 365 يمكنك إدارة ودمج وتوسيع نظام Microsoft البنائي الذي تستخدمه مع بقية حزمتك التكنولوجية. ويتمتع MaaS360 بتكامل شامل مع Azure AD وMicrosoft 365، بالإضافة إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم حلول Microsoft. ويجمع IBM MaaS360 بين الإدارة الحديثة وإدارة العملاء التقليدية ويوحدهما، وذلك للعملاء الذين يحتاجون إلى منتج أو خدمة سهلة الاستخدام عبر نظام Microsoft البنائي. استكشف عمليات التكامل مع Microsoft
إدارة الأجهزة وأنظمة التشغيل

يقوم MaaS360 بإدارة وتأمين أجهزة Microsoft وأنظمة تشغيل Windows مثل Windows 10 وWindows 11 وWindows Home وWindows Mixed Reality وغير ذلك الكثير.

 التكامل مع تطبيقات الإنتاجية الرئيسية

يتوسع MaaS360 باستمرار ليشمل خدمات Microsoft الأكثر حساسية مثل Exchange وMicrosoft 365 وSkype for Business وSharePoint وWindows File Share وغير ذلك الكثير.

 إدارة الهويات

يستطيع MaaS360 التكامل مع منصة Azure بسلاسة من أجل سياسات الوصول المشروط وسياسات الأمن، وكذلك مع Active Directory وAzure Active Directory.

الأسئلة الشائعة

إذا كانت لديك التراخيص الخاصة بمنتجات Microsoft وMaaS360، فلن تحتاج إلى شراء أي برامج إضافية add-ons؛ حيث إنها ترتبط فيما بينها بسهولة.

وباعتباره من أفضل منصات أمن الأجهزة المحمولة وحلول إدارة نقاط النهاية الموحدة، يقوم MaaS360 بإدارة وتأمين أجهزة Microsoft وأنظمة تشغيل Windows التالية:

  • Windows 7
  • Windows 10/11
  • Windows Home
  • Windows Mixed Reality

وتقدّم التوصيات التالية سعات التخزين القياسية التي يمكنك استخدامها لإضافة حزم أو باقات MaaS360:

  • سعة تخزين 1 جيجا
  • استخدام نطاق ترددي bandwidth سعته 6 جيجابايت لكل جهاز في المتوسط على مدار فترة 12 شهرًا

يستطيع MaaS360 التكامل مع منصة Azure بسلاسة من أجل سياسات الوصول المشروط وسياسات الأمن، وغير ذلك الكثير، بما في ذلك ما يلي:

  • Active Directory
  • Azure Active Directory
  • Azure AD Conditional Access

للحصول على IBM Security MaaS360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حسابات IBM لديك.

للحصول على IBM Security MaaS360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حسابات IBM لديك.

إذا كان لديك تراخيص لمنتج MaaS360 ومنتجات IBM الأمنية الأخرى، فلن تحتاج إلى شراء أي برامج إضافية؛ حيث إنها ترتبط فيما بينها بسهولة.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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