تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتهم إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق وسياسات والعديد من الإجراءات الأخرى التي يجب عليك القيام بها. بالإضافة إلى أن التهديدات الأمنية تتطور باستمرار.

ويتكامل IBM MaaS360 مع تطبيقات إنتاجية الأعمال والأمن الإلكتروني الرئيسية، على نحو يتيح لك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها، والتصرف بسرعة وحسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن ترى أن الوقت قد حان بعد.