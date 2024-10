منصة تحقق أعلى مستويات الأمان IBM Cloud Pak® for Security Cloud Pak for Security هي المنصة الأساسية التي توفر تجربة مستخدم آمنة ومفتوحة وموحّدة. وهي تساعد الشركات على حماية البيانات على مستوى السحابة الهجينة، وإدارة الأجهزة، وتأمين العاملين عن بعد والمستهلكين، والتنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها. ويمكنك أن تدفع مقابل ما تستخدمه فقط، فابدأ بواحدة أو أكثر من القدرات المميزة، وبعدها يمكنك التوسع بإدراج قدرات جديدة إلى الباقة مع مرور الوقت. ويشتمل كل حل من حلول المجالات domains المختلفة على قدرات تم بناؤها على أنظمة IBM أو متكاملة معها. استكشف Cloud Pak for Security